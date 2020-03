Il ministro della Salute francese ha annunciato che i provvedimenti sono simili a quelli di Italia e Spagna con piccole variazioni "sul tipo di esercizi commerciali che possono restare aperti". Stanziati 45 miliardi per imprese e lavoratori. In Cina 143 casi di ritorno. In Afghanistan 38 persone in quarantena dall'Iran hanno aggredito il personale sanitario e sono scappate dalla quarantena

A Parigi, come in Italia lo scorso fine settimana, i francesi affollano le stazioni dei treni per lasciare la capitale dopo il discorso alla nazione del presidente Emmanuel Macron, che ha annunciato di volere adottare il modello Italia, anche se anche se “alcuni provvedimenti – ha precisato il ministro della Salute Olivier Véran – variano marginalmente, ad esempio sul tipo di esercizi commerciali che possono restare aperti”. Parigi ha annunciato anche lo stanziamento di 45 miliardi di euro per sostenere imprese e lavoratori e fare fronte all’emergenza coronavirus. Volkswagen è pronta a sospendere la produzione in molte fabbriche in Germania e in Europa, e in Belgio i morti raddoppiano in 24 ore, passando da 5 a 10. Guardando all’altra sponda dell’Atlantico, in Ohio il governatore Mike DeWine, ha deciso di rinviare le primarie previste per oggi che si tengono però in Florida, Illinois e Arizona. La Cina intanto ha registrato ieri un solo caso a Wuhan, focolaio del coronavirus, e altri 20 di contagio di ritorno. In tutto i contagi “di ritorno” sono 143.

Francia – Ad annunciare il maxistanziamento per imprese e lavoratori è stato il ministro dell’Economia Bruno Le Maire. Le Maire, parlando alla radio Rtl, ha aggiunto che il governo stima un calo dell’1% del pil nel 2020. Secondo il ministro la lotta contro il coronavirus è “anche una guerra economica e finanziaria violenta che durerà a lungo”. Il ministro della Salute Olivier Véran ha confermato oggi su France Inter che in Francia sono state adottate “le stesse misure di contenimento in vigore in Italia e Spagna“, anche se alcuni provvedimenti variano marginalmente, ad esempio sul tipo di esercizi commerciali che possono restare aperti”. E come è successo in Italia con la fuga da Nord a Sud, anche a Parigi – scrive Bfmtv – i francesi affollano le stazioni dei treni per lasciare la capitale.

Belgio – Cinque persone sono morte ieri facendo raddoppiare il numero dei decessi nelle ultime 24 ore: adesso si contano 10 morti. Ieri in mattinata le autorità sanitarie nel bollettino quotidiano avevano infatti riferito di cinque morti. Il centro di crisi nazionale ha già segnalato 172 nuove infezioni ieri mattina.

Usa – Cancellate le primarie democratiche in Ohio, anche se il governatore Mike DeWine ha annunciato che il segretario di Stato cercherà una via giudiziaria per estendere le opzioni di voto.

Cina – I morti sono stati 13, di cui 12 nella provincia dell’Hubei – di cui Wuhan è capoluogo – e uno in quella di Shaanxi. Tra i casi mortali, nove sono stati rilevati a Pechino, tre a Shanghai e nel Guangdong, e uno nelle province di Zhejiang, Shandong, Guangxi, Yunnan e Shannxi. I contagi di ritorno sono così saliti a 143. Il primo gruppo di personale sanitario di 3.675 unità, tra medici e infermieri, sta facendo rientro a casa dopo aver lavorato nell’Hubei. A Wuhan, focolaio dell’epidemia, è operativa da oggi la quarantena obbligatoria di 14 giorni e a proprie spese per tutti gli arrivi dall’estero. Le autorità di Wuhan hanno deciso di far riprendere gradualmente la registrazione dei matrimoni.

Finlandia – Dichiarato lo Stato di emergenza: scuole chiuse. La premier Sanna Marin ha annunciato che oggi il governo approverà formalmente un piano in 19 punti che permetterà anche la chiusura immediata dei confini se sarà necessario, con l’esclusione dei cittadini finlandesi che rientreranno nel Paese – come il governo chiede loro di fare – e per merci e forniture sanitarie. La chiusura delle scuole è prevista da domani fino al 13 aprile, ma la misura non prevede gli asili anche se Marin ha esortato le famiglie a tenere, se possibile, i bambini a casa. Chiusi anche musei, biblioteche, teatri e centri sportivi. I dipendenti pubblici saranno invitati quando possibile a lavorare da casa. Alle persone ultra settantenni viene raccomandato di evitare i contatti con altre persone. Il ministro delle Finanza, Katri Kulmuni ha detto che il governo sta preparando uno stanziamento straordinario da 27 miliardi di dollari per l’emergenza. In Finlandia ci sono 272 casi di coronavirus registrati.

Venezuela – Di fronte all’aumentare dei casi di coronavirus, arrivati a 33, il presidente Nicolas Maduro ha proclamato “una quarantena sociale” in tutto il Paese per impedire la diffusione del virus. Inoltre, Maduro ha detto che la Cina ha già assicurato sostegno ed aiuto al Paese con l’invio di personale e materiale sanitario ed ha anche ringraziato il governo cubano per l’assistenza ricevuta. “Per ogni caso di Covid-19, vi sono altri 27 da scoprire”, ha aggiunto spiegando la necessità di rompere “la catena della trasmissione ed isolare gli infettati: quello che stiamo facendo è giusto”, ha concluso. Il sistema sanitario venezuelano è gravemente compromesso dalla tracollo economico che ha spinto milioni di persone a lasciare il Paese.

Afghanistan – Decine di pazienti tenuti in quarantena a Herat hanno spaccato i vetri delle finestre e attaccato il personale sanitario per evadere dall’ospedale dove erano tenuti in isolamento per contenere la diffusione del coronavirus in Afghanistan. Secondo quanto riferito ad al-Arabiya da Abdul Hakim Tamana, responsabile della direzione sanitaria della provincia di Herat, sono 38 le persone che sono riuscite a scappare. Erano tutte rientrate da poco all’Iran e tra loro c’era almeno un caso confermato di Covid-19.

Intanto sono saliti a 22 i casi confermati di Covid-19 in Afghanistan, come ha riferito il ministero della Sanità di Kabul. La maggior parte è stata registrata a Herat.