Il presidente Usa, secondo il quotidiano Die Welt, ha offerto fino a un miliardo di euro alla CureVac ricevendo però un netto rifiuto dal numero uno del gruppo Christof Hettich: "Il nostro obiettivo - ha detto - è quello di sviluppare un vaccino per tutti, per tutto il mondo e non solo per singoli Paesi"

Vuole corrompere un’azienda tedesca che sta sviluppando il vaccino per il coronavirus offrendo “fino a un miliardo di euro” per comprare la cura “solo per gli Stati Uniti“. A rivelare quanto sta cercando di fare il presidente americano Donald Trump è il quotidiano tedesco Die Welt, secondo cui l’amministrazione statunitense ha contattato l’azienda farmaceutica di Tubinga che lavora al vaccino, la CureVac, per averlo in esclusiva.

Citando fonti del governo di Berlino, il giornale scrive che il presidente americano ha offerto “ingenti somme di denaro”, fino a un miliardo di euro, per riuscire ad accaparrarsi la cura “solo per gli Stati Uniti“, ricevendo però un netto rifiuto dal numero uno del gruppo Christof Hettich: “Il nostro obiettivo è quello di sviluppare un vaccino per tutti, per tutto il mondo e non solo per singoli Paesi”, ha detto.

D’altra parte, scrive ancora il quotidiano, anche il governo tedesco guidato dalla cancelliera Angela Merkel avrebbe avanzato a sua volta un’offerta alla stessa società farmaceutica affinché l’eventuale vaccino fosse a disposizione innanzitutto della Germania e dell’Europa. Dunque dietro all’emergenza pandemia ci sarebbe una vera e propria guerra per assicurarsi le cure e le terapie necessarie. E in una fase come questa riparte anche il dibattito se le aziende farmaceutiche al giorno d’oggi debbano essere inserite tra i soggetti che attengono alla sicurezza nazionale.