“Abbiamo dati sperimentali sul coronavirus che mostrano come possa sopravvivere in tempi che vanno da qualche ora a qualche giorno su superfici diverse. Laddove non venga esposto a disinfezione ma anche elementi colme sole, pioggia, intemperie”. Lo sottolinea il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, che nel corso della conferenza stampa alla Protezione civile con gli aggiornamenti quotidiani sul Covid-19 in Italia ha ricordato: “Sappiamo che questo virus è molto sensibile ai disinfettanti, e che si trasmette con il contatto attraverso le mani. Il miglior modo per difendersi è lavare spesso e correttamente le mani”. Brusaferro ha risposto anche a casi pratici: è utile portare mascherine e guanti quando si è in auto da soli o quando si va a correre? “Sono pratiche non giustificate”.

