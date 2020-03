LA CRONACA ORA PER ORA - Sia la viceministra all'Istruzione che il suo omologo alla Salute erano da giorni in isolamento volontario. Continuano i della Guardia di Finanza: sequestrate mascherine e guanti a Como, Roma e Caserta

Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri è risultato positivo al test per il coronavirus: dopo esser stato alcuni giorni fa in contatto con un “sospetto positivo” si era messo in auto isolamento, ha detto, “appena mi sono accorto di avere dei sintomi”. Lo ha annunciato lui stesso, precisando di aver seguito da subito tutti i protocolli come indicato dal ministero: “Mia moglie ed il piccolo stanno ancora bene e, seppur nella stessa casa, abbiamo diviso gli ambienti”. Nemmeno un’ora prima, anche la viceministra all’Istruzione Anna Ascani ha annunciato sui social di aver contratto il Covid-19. “Come sapete da sabato pomeriggio sono in isolamento domiciliare. Questo dimostra quanto sia fondamentale rispettare le indicazioni sanitarie: se fossi uscita, avrei incontrato molte più persone. Restando a casa, ho certamente evitato possibili contagi. Io sto bene: ho qualche linea di febbre e un po’ di tosse”.

Intanto, una settimana dopo l’esodo notturno alla stazione di Milano, con i cittadini preoccupati dalla chiusura della Lombardia che prendevano d’assalto gli ultimi treni – si teme una nuova ondata di viaggiatori e, di conseguenza, un possibile rischio di contagi. Nonostante la Polfer non abbia registrato particolari picchi, il governatore Michele Emiliano parla di “ondate di pugliesi che tornano dal Nord”, preoccupazione condivisa anche dalle regioni Sicilia e Calabria. Da stasera ulteriore stretta per il trasporto ferroviario: dopo la riduzione delle corse, stop anche ai treni notturni. In tutto il Paese, continuano i sequestri della Guardia di Finanza: mascherine e guanti contraffatti, o pronti per essere esportati: a Roma requisite 700 mascherine “prodotte artigianalmente” senza rispettare gli standard di sicurezza, a Como sequestrati 840mila guanti e 120 mascherine pronti per essere esportati aggirando il divieto e a Caserta è stata impedita la vendita di 1300 dispositivi di protezione non conformi alla normativa.

“Nuovo esodo verso il Sud” – Il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, su Facebook parla di un “nuovo esodo da Nord a Sud” nella notte. “Di nuovo ondate di pugliesi che tornano dal nord. E con loro arrivano – scrive – migliaia di possibilità di contagio in più”. In Puglia ieri si è registrato un balzo di 50 nuovi casi di pazienti positivi al coronavirus che ha portato i contagiati a 158. Anche l’assessore regionale alle Infrastrutture della Regione Sicilia, Marco Falcone, si unisce all’appello e chiede di bloccare i treni: “Gli enormi sacrifici che gli italiani hanno accettato di compiere rischiano di essere vanificati dalle zone d’ombra del decreto #iorestoacasa come il mancato blocco dei treni. Nelle ultime ore, infatti, sembra che sia ripreso il flusso di viaggiatori verso il Mezzogiorno, un’emorragia che richiede divieti ancora più stringenti da Roma”. La governatrice calabrese, Jole Santelli, condivide la preoccupazione: “Voglio tranquillizzare i calabresi: ho sentito il prefetto di Catanzaro che mi ha rassicurata sulla rete dei controlli che saranno capillari, ai fini della prevenzione del contagio”. Ma la Polizia ferroviaria, incaricata di fare i controlli nelle stazioni, fa sapere che non si sono registrati picchi: a Milano non ci sono stati assalti ai treni come era accaduto lo scorso 7 marzo, dopo l’annuncio dello stop agli spostamenti in Lombardia, anche se dopo la chiusura dell’aeroporto di Linate i treni sono effettivamente rimasti l’unico modo per tornare verso Sud, nonostante la netta riduzione delle corse. Ieri i controlli effettuati dalla Polfer sono stati 3957 (con 18 denunciati), senza nessun picco rispetto agli ultimi giorni. I passeggeri arrivati questa mattina dalle regioni del nord in Puglia sono alcune decine, come certificano i sindaci: 20 a Lecce, a 5 Bari e Foggia. I passeggeri – prevalentemente fuorisede e studenti Erasmus rientrati dall’estero – devono avere l’autocertificazione, essere sottoposti a controlli e rispettare l’obbligo della quarantena domiciliare una volta arrivati a casa.



LA CRONACA ORA PER ORA

14.00 – Mit: “Stop a treni notturni”

Da questa sera i treni notturni non saranno più disponibili. Lo comunica il Ministero delle infrastrutture e trasporti, alla luce del decreto firmato ieri dalla ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, relativo alla riduzione dei treni ordinari a lunga percorrenza.

13.50 – Ferrari, due settimane chiusura

Chiusura produttiva per due settimane, a partire da lunedì 16 marzo, ma con effetto immediato. Lo ha deciso il comitato esecutivo tra azienda e sindacato. Per gli stabilimenti Ferrari di Maranello e Modena si stabilisce che tutti i dipendenti (a eccezione di quelli impegnati in lavoro agile o smart working e, a rotazione, quelli impegnati nella salvaguardia degli impianti che, di fatto, garantiranno la continuità aziendale) osserveranno due settimane di astensione dal lavoro.

13.45 – Ansaldo Energia chiude fino al 20 marzo

“L’azienda, d’accordo con la rsu, ha deciso di contribuire al contrasto del Covid-19 sospendendo temporaneamente l’attività produttiva e riducendo al minimo indispensabile l’attività lavorativa” informa una nota

13.40 – Viceministro alla Salute Sileri positivo al coronavirus

Lo annunciato lui stesso: “Appena mi sono accorso di avere dei sintomi – aggiunge – mi sono isolato e ho iniziato a lavorare a pieno ritmo da remoto”. Divisi anche gli ambienti in casa ma moglie e figlio, rassicura, stanno bene. Il viceministro ha informato della positività tutti i suoi collaboratori e le persone che sono state a contatto con lui, “sempre come da protocolli sanitari” e al momento “tutti stanno bene”.



13.20 – Mascherine vendute a peso d’oro, 3 denunciati

A Santa Marinella, provincia di Roma, i carabinieri hanno denunciato tre persone di 46, 53 e 56 anni per il reato di manovre speculative su merci: approfittando dell’attuale emergenza avrebbero venduto mascherine a un prezzo maggiorato del 400% circa rispetto al normale valore di mercato.



13.10 – Viceministra Ascani positiva al test

“Da sabato scorso sono in isolamento domiciliare – ha scritto la viceministra all’Istruzione Anna Ascani – Purtroppo, qualche ora fa, si sono manifestati i primi sintomi riconducibili al coronavirus”.

12.45 Dall’estero messaggi di solidarietà a Mattarella

Numerose sono state le telefonate e le lettere di amicizia e solidarietà all’Italia di capi di Stato di Paesi: tra queste anche quelle di Francia, Germania, Spagna e Portogallo. La Cina ha mandato mercoledì un messaggio in cui offre ‘assistenza e cooperazione’

12.30 – Aeroporto Trieste chiude fino al 25 marzo

Lo comunica in una nota Trieste Airport, che gestisce lo scalo di Ronchi dei Legionari.



12.15 – Spallanzani: 315 guariti

“I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca del nuovo coronavirus sono 315”. È quanto emerge dal bollettino medico di oggi dell’ospedale Spallanzani di Roma. “In giornata – si evidenzia nel bollettino – sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici.

12.00 – Marche, cliniche private mettono a disposizione 455 posti

La sanità privata ha messo a disposizioni della Regione Marche “455 posti letto, esclusivamente per i pazienti No Covid-19” che siano stabili, ma non ancora pronti per essere dimessi e in condizioni cliniche idonee ad essere trasferiti, in modo da sgravare il carico di lavoro degli ospedali.

11.27 – Quinta gara avviata da Consip per materiale sanitario

Consip ha pubblicato la quinta procedura negoziata per la fornitura di dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali, dispositivi e servizi connessi destinati all’emergenza sanitaria La procedura, suddivisa in 4 lotti, ha per oggetto l’acquisizione di 5.000 umidificatori, 2.105 carrelli d’emergenza, 20.800 caschi Cpap, 22.150 caschi Cniv. Per ogni lotto, spiega Consip, sarà stipulato un accordo quadro con tutti i fornitori aggiudicatari. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 14 del 17marzo 2020, utilizzando la piattaforma di e-procurement MEF/Consip (www.acquistinretepa.it). Consip invita le imprese “alla più ampia partecipazione”.

11.16 – Reichlin: “Bce sostenga l’Italia o ne risente tutta l’Ue”

“Non c’è dubbio che l’Italia, duramente colpita, debba spendere molto. Se il mercato testasse la volontà di difenderla e la Bce non rispondesse, non si possono escludere scenari estremi. Purtroppo in quel caso non sarebbe solo l’Italia a risentirne, sarebbe tutta l’Europa”. Così l’economista Lucrezia Reichlin in un’intervista alla Stampa.

11.13 – Consigliere leghista Ghiroldi è positivo

Il consigliere regionale lombardo della Lega Francesco Paolo Ghiroldi è risultato positivo al coronavirus e si trova in casa in isolamento.

11.12 Bologna, furgone P. Civile con altoparlante: “State a casa”

Anche a Bologna, come in altre città della regione, gira un furgone della protezione civile sulle principali strade della città, invitando la gente a stare a casa per ragioni di sicurezza. Il mezzo, con alto parlante, è stato avvistato sui viali di circonvallazione, intorno al centro storico.

11.06 – Zingaretti: “Ce la metto tutta, ne usciremo”

“Vi seguo dalla mia camera in isolamento. Ce la metto tutta. Ho visto ora questo video. Dai grande Italia! Combattiamo uniti e vinceremo anche questa. Ognuno faccia la sua parte, quello che può seguendo le regole e ne usciremo. Certo che ne usciremo!”. Così il segretario Pd e governatore Nicola Zingaretti, sui social, postando i video degli italiani che, chiusi in casa, cantano dai balconi.

9.54 – Si ferma anche il cantiere della Sagrada Familia

L’emergenza coronavirus ferma anche il cantiere della Sagrada Familia, la cattedrale di Barcellona i cui lavori sono cominciati nel 1882 su iniziativa dell’architetto Antoni Gaudi e ancora non completata.

9.49 – Martella: “Corretta informazione è parte della lotta al virus”

“In tempi di emergenza sanitaria la corretta informazione è parte integrante della lotta stessa al virus. È indispensabile che al cittadino arrivino informazioni corrette. E devo dare atto che vedo interviste serie a medici, esperti, scienziati. È esattamente quel che serve. Informare in maniera approfondita, dando voce a persone qualificate”. Lo afferma Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza con delega all’informazione, in un’intervista alla Stampa.

9.48 – Emiliano: “Altri treni da Nord, rischi di contagio”

“Ci state portando tanti altri focolai di contagio che avremmo potuto evitare”. Lo scrive su facebook il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, con riferimento alla notizia di un nuovo esodo da Milano verso il sud a bordo di treni partiti nella notte. In Puglia ieri si è registrato un balzo di 50 nuovi casi di pazienti positivi al coronavirus che ha portato i contagiati a 158. “Di nuovo ondate di pugliesi che tornano in Puglia dal nord. E con loro arrivano – scrive Emiliano – migliaia di possibilità di contagio in più”.

9.37 – Sindacati: “Accordo con governo, prima di tutto garanzie su salute”

“Questa mattina, presso la presidenza del Consiglio, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto con il Governo e le parti datoriali un Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Lo affermano i sindacati in una nota unitaria, parlando di “un risultato molto importante in una fase che impone a tutti massima responsabilità nel garantire, prima di ogni altra cosa, la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle lavoratrici”.(ANSA).

9.35 – 17enne morta di meningite, funerali in diretta streaming

Ci volevano essere ai funerali gli amici di Priscilla, diciassettenne comasca morta per una meningite fulminante. Ma le nuove disposizioni sul Coronavirus permettono cerimonie solo in forma privata. Così in tanti – riporta la Provincia di Como – hanno seguito la celebrazione dal cimitero in streaming sulla pagina Facebook della chiesa evangelica Adi di Erba. Sono oltre novemila infatti le visualizzazioni fino ad ora.

9.23 – Consigliere regionale Lombardia in terapia intensiva: “Vincerò”

Il consigliere regionale della Lombardia Marco Colombo, ex sindaco leghista di Sesto Calende, è ricoverato in terapia subintensiva all’ospedale di Circolo di Varese. Lo riferisce la Prealpina. Lui stesso in un post aveva annunciato la positività giovedì scorso. “In questo istante – ha scritto il quarantacinquenne che comunica via messaggi – sta vincendo il coronavirus per 4-0. Ma sono qui che sto studiando la sua strategia, appena la capisco inizio la rimonta e vedrete che la partita finirà 4-5 per me. Ne sono sicurissimo”.

9.20 – Boccia: “Non si può chiudere tutto, altrimenti si spegne il Paese”

“Non è possibile chiudere tutto. Se spegni tutti gli interruttori del Paese, spegni le luci anche negli ospedali. Bisogna consentire ad alcune centinaia di migliaia di eroine ed eroi quotidiani di fare il loro lavoro nella sanità. E per consentire agli italiani di restare a casa, anche la filiera agroalimentare deve andare avanti. Per consentire al Paese di funzionare, anche se al 10%, servono l’energia, i carburanti, i trasporti e la logistica”. Così il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, in un’intervista al Corriere della Sera.

9.17 – Il deputato Cirielli trasferito in ospedale

È stato trasferito nella serata di ieri all’ospedale “Cotugno” di Napoli il deputato salernitano Edmondo Cirielli. Il parlamentare e Questore della Camera dei Deputati nei giorni scorsi era risultato positivo al Coronavirus. Il trasporto in ambulanza nell’ospedale partenopeo si è reso necessario a causa di una lieve dispnea che ha reso indispensabile il ricovero nella struttura specializzata campana. La situazione, da quanto si apprende, è sotto controllo.

8.59 – Accordo sindacati-imprese su garanzie lavoratori

Raggiunta l’intesa tra sindacati e imprese: dopo un lungo confronto andato avanti nella notte, anche in videoconferenza con il governo, è stato firmato il “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. L’incontro in collegamento video è durato circa 18 ore.

8.34 – Solo 4 nuovi casi a Wuhan

Sono solo 4 i casi di infezioni al coronavirus registrati ieri a Wuhan, capoluogo della provincia dell’Hubei e focolaio della pandemia. Secondo gli aggiornamenti forniti dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese, si tratta del livello più basso da quando da gennaio è iniziata la raccolta dei dati. Per la prima volta, inoltre, i casi importati di infezione hanno superato quelli locali: sugli 11 complessivi di ieri, oltre ai 4 di Wuhan, gli altri 7 sono ‘contagi di ritornò, di cui 4 a Shanghai, due nel Gansu e uno a Pechino.

8.14 – Apple chiude tutti i negozi fuori dalla Cina

A causa del coronavirus Apple chiude tutti i suoi negozi nel mondo, a eccezione dei 42 Store in Cina che la compagnia ha riaperto ieri. Lo annuncia il Ceo Tim Cook su Twitter. “Nei nostri luoghi di lavoro e nelle nostre comunità, dobbiamo fare tutto il possibile per prevenire la diffusione del Covid-19. Apple chiuderà temporaneamente tutti i negozi al di fuori della Cina fino al 27 marzo, e si impegna a dare 15 milioni per aiutare la guarigione in tutto il mondo”. Apple in settimana aveva già chiuso gli Store italiani.

8.05 – Gdf sequestra guanti e mascherine verso export Svizzera

La Guardia di Finanza ha sequestrato, al posto di confine con la Svizzera a Ponte Chiasso (Como), circa 840 mila guanti monouso di cui 800 mila in vinile e 40 mila in lattice e 120 mascherine con valvola di classe FFP 2 dirette in territorio elvetico in violazione delle recenti norme che ne vietano l’esportazione, senza autorizzazione, a causa dell’emergenza coronavirus. Il sequestro è stato eseguito in due operazione, il 5 e il 10 marzo. La merce, prelevata dai depositi doganali, verrà consegnata dalla Protezione Civile alle strutture sanitarie della Lombardia.

1.08 – Klm taglierà fino a 2mila posti di lavoro

La compagnia aerea olandese KLM ha annunciato che taglierà fino a 2.000 posti di lavoro per ridurre i costi a fronte dell’impatto della pandemia causata dal nuovo coronavirus. “Nei prossimi mesi taglieremo 1.500-2.000 dei 33mila posti di lavoro – spiega l’ad di KLM Pieter Elbers in un videomessaggio sul sito web dell’azienda – e ridurremo anche l’orario di lavoro dei dipendenti. Dal primo di aprile, i Boeing 747 rimarranno a terra”. Le misure riguarderanno principalmente i dipendenti a tempo determinato e quelli prossimi alla pensione.