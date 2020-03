Solo la Formula 1 ha tentato di non arrendersi all'evidenza, tra le critiche dei piloti, ma ora anche il Gp di Australia è a un passo dalla cancellazione. Tre casi sospetti in Premier League, anche l'Uefa ha compreso che lo stop alle coppe è inevitabile. Si fermano tutti gli altri sport, a partire dal basket Nba ed europeo

Il coronavirus contagia il mondo dello sport. L’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini è risultato positivo al test: è il secondo caso in Serie A, dopo il difensore bianconero Daniele Rugani. Ora, oltre a Juventus e Inter, anche doriani ed Hellas Verona (l’ultima avversaria) sono in quarantena. In quarantena c’è anche tutto il Real Madrid: positivo un giocatore della formazione di basket, ma la squadra di calcio si allena nello stesso centro sportivo di Valdebebas. Intanto dalla stampa inglese arriva la notizia di tre casi sospetti in Premier League. Mentre il team McLaren che ha deciso di ritirare la squadra dal gran premio di Formula 1 di Melbourne dopo la conferma di una persona contagiata nel team. Ora anche per i motori la serrata sembra inevitabile.

Seguendo l’esempio della Serie A, anche la Liga spagnola ha deciso di sospendere il campionato e ora si attende solamente la decisione dell’Uefa su Champions ed Europa League: oggi si giocano alcune partite a porte chiuse, la prossima settimana scenderanno in campo (forse) solo Bayern Monaco e Chelsea. Poi il 17 marzo ci sarà una riunione tra tutti i vertici del pallone europeo, comprese le federazioni, per prendere una decisione definitiva e pensare anche a quali prospettive ha Euro 2020, in programma a giugno.

Lo sport ormai si è fermato: la pallacanestro dalla Nba all’Eurolega, lo sci maschile e femminile, anche il pattinaggio di figura e la scherma hanno detto stop, ad esempio. Solo la Formula 1, riunita a Melbourne per il premio gran premio della stagione, sembrava voler continuare a ignorare che l’emergenza coronavirus ormai è mondiale, è “una pandemia”, come ha chiarito l’Oms. “La F1 continua ad andare avanti. Il denaro è re”, ha polemizzato il campione del mondo Lewis Hamilton.

Formula 1 – La Formula 1 ha tentanto in ogni modo di non rimandare la sua prima tappa del Mondiale, il Gran Premio d’Australia. Nel giovedì dedicato alle parole dei piloti, il campione del mondo Lewis Hamilton non ha usato mezzi termini per manifestare il suo malessere e il suo disagio: “Sono molto, molto sorpreso dal vederci tutti qui, è bello poter gareggiare, ma per me è scioccante che siamo tutti seduti in questa stanza. Sembra che il resto del mondo stia reagendo, probabilmente un po’ in ritardo. L’NBA viene sospesa e la F1 continua ad andare avanti. Il denaro è re”. I piloti non avrebbero scrupoli a “tirare il freno a mano”, ha aggiunto il ferrarista Sebastian Vettel. Quando Hamilton ha parlato, la decisione di gareggiare era ancora confermata. A cambiare le carte in tavola però è arrivata la decisione della McLaren: ”Ci ritiriamo dal GP Australia 2020 di F1, a seguito del test positivo al coronavirus di un membro del team”, si legge in un comunicato. Si aspettano conferme sui test per due membri della Haas, mentre non ha più senso correre il gran premio.

Calcio – Dopo la decisione del Real Madrid di mettersi in quarantena, la Liga spagnola ha diramato un comunicato in cui annuncia la sospensione del campionato per le prossime due giornate. E’ il secondo campionato, dopo la Serie A, a decidere di fermarsi: in Francia, Inghilterra e Germania, tra qualche rinvio e molte partite a porte chiuse, si cerca di andare avanti. Ma una sospensione è già nell’aria. Intanto, dopo il pasticcio di mercoledì sera in Champions League, con i tifosi del Psg accalcati fuori dallo stadio a porte chiuse e Anfield stracolmo per Liverpool-Atletico Madrid, ora anche l’Uefa è pronta a fermarsi. I club spingono per fermare tutto e guadagnare tempo con il rinvio di Euro 2020.

Basket – L’Nba, la principale lega professionistica di basket degli Stati Uniti, ha sospeso la stagione 2019/2020 dopo che un giocatore degli Utah Jazz, il francese Rudy Goubert, è risultato positivo al coronavirus. Questa mattina anche l’EuroLeague Basketball, il massimo organismo europe0, ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato di Eurolega, EuroCup e Adidas Next Generation Tournament a causa della pandemia.

Ciclismo – Anche Fernando Gaviria ha il coronavirus. Il velocista del team UAE Emirates è risultato positivo in occasione dell’UAE Tour, la corsa interrotta nelle scorse settimane negli Emirati Arabi. Il colombiano ha trascorso le ultime due settimane in ospedale mentre i suoi compagni di squadra si sono messi in quarantena. Attualmente le condizioni dei ciclista sono buone, anche se non ha ancora ricevuto il via libera per lasciare l’ospedale. Nel frattempo anche le principali corse su due ruote sono state annullate.

Sport invernali – Con l’annullamento deciso dalla Federazione internazionale di sci delle ultime due gare in programma, un gigante e uno slalom a Kranjska Gora in Slovenia, la coppa del mondo di sci finisce in anticipo. Quella femminile è stata vinta dall’azzurra Federica Brignone, quella maschile va al norvegese Aleksander Kilde. Tutto lo sport invernale si ferma in anticipo, ad eccezione del biathlon che in Finlandia ha ancora in programma alcune gare.