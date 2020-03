Luis Sepúlveda è in coma, con respirazione assistita. Questo quanto riportato da El Espanol e da altri media spagnoli. Lo scrittore cileno, 70 anni, è stato ricoverato in ospedale il 27 febbraio ed è risultato positivo al tampone per individuare il Coronavirus il 1 marzo. L’autore de Il Vecchio che leggeva storie d’amore era stato sottoposto al tampone “perché presentava sintomi dovuti alla polmonite senza origine nota”. Sepulveda era appena dal Portogallo dove è stato ospite del Correntes d’Escritas, un festival di letteratura tenutosi a Povoa de Varzim, nel nord ovest del territorio lusitano, dal 15 al 23 febbraio. Attualmente lo scrittore si trova nell’Ospedale Universitario Centrale delle Asturie (HUCA) ad Oviedo. Il suo è stato il primo caso diagnosticato in Asturia. Anche la moglie, la 66enne poetessa Carmen Yáñez è risultata positiva ma le sue condizioni non sono gravi.

