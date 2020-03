“In Lombardia siamo a 7280 positivi, ben 1489 rispetto a ieri”. Lo ha detto l’assessore al welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera in diretta si Facebook. “Gli ospedalizzati sono 3852, e il dato è in crescita costante non esponenziale”.

“In terapia intensiva abbiamo 560 pazienti, contro 610 posti”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera in diretta su Facebook. “non ci sono criteri che dicono di privilegiare un paziente rispetto ad un altro”, ha assicurato Gallera.

“Abbiamo aperto altri 43 posti in terapia intensiva arrivando a 910. Stiamo valutando anche la possibilità di adibire grandi strutture a Milano e in altre parti della Regione Lombardia” a reparti per i malati di coronavirus. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera su Facebook facendo il punto sull’emergenza covid 19.

“Voglio ringraziare i cittadini tra i quali sta crescendo la consapevolezza della situazione che stiamo vivendo e dei comportamenti”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in diretta Fb per fare il punto sull’emergenza coronavirus nella regione. Questo anche, ha aggiunto, grazie “al messaggio forte” lanciato dai media che l’unico modo per evitare il contagio è di ridurre la vita sociale allo stretto indispensabile. “I lombardi, e forse tutta Italia – ha concluso – sta comprendendo che questa battaglia riguarda tutti”.