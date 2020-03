Rallentano contagi in Corea del Sud. In Spagna i casi arrivano a mille. Germania, aiuti alle imprese: governo punta sugli investimenti. In Cina decessi ai minimi. A Berlino governo approva misure per agevolare le imprese dei settori più colpiti. La Costa Fortuna attracca a Singapore dopo essere stata rifiutata da Thailandia e Malesia. Usa ai cittadini americani: "Evitate le crociere". L'Iran rilascia 70mila carcerati. Nato, positivo funzionario: era stato in Italia

Primi due morti in Germania, in 24 ore contagi raddoppiati in Spagna, mentre la Francia vieta i raduni con più di mille persone e comunica che i decessi sono 21. Mentre i contagi in Cina e Corea del Sud rallentano, l’Europa si trova in prima linea a gestire l’epidemia: con due casi confermati a Cipro, ora sono tutti i paesi dell’Ue a essere interessati dal coronavirus e l’Italia è seconda al mondo per numero di decessi e terza per infezioni. L’Iran, dove continuano ad aumentare le vittime, ha deciso di liberare 70mila prigionieri, dopo la messa ai domiciliari a inizio marzo di 54mila detenuti. Berlino ha approvato misure a sostegno delle imprese e la nave da crociera Costa Fortuna – su cui stanno viaggiando 2mila persone tra cui 64 italiani – verrà fatta attraccare domani a Singapore, dopo essere stata rifiutata da Phuket (Thailandia) e Penang (Malaysia) nei giorni scorsi per il timore della presenza dei nostri connazionali. A bordo non si segnalano casi di coronavirus, ma un medico controllerà comunque la salute dei pazienti prima di essere lasciati scendere. Mentre l’Italia proclama “zona arancione” la Lombardia e 14 province limitando la libertà di movimento dei cittadini per contenere i contagi, l’epidemia continua a preoccupare molti Paesi nel mondo. E nel quartiere generale della Nato a Bruxelles viene registrato il primo caso: si tratta di un funzionario sintomatico che è risultato positivo al test dopo un viaggio in Nord Italia. “Al momento è in auto-isolamento a casa – hanno fatto sapere dalla Nato -. I colleghi sono stati avvertiti, hanno cominciato a lavorare da casa la scorsa settimana e continueranno a farlo”. L’Europarlamento riduce la plenaria a Bruxelles, che terminerà martedì (domani) anziché giovedì.

Dati rassicuranti però arrivano da chi per primo ha vissuto l’esplosione del contagio. La Cina raggiunge il livello più basso dei decessi da coronavirus mai registrato dall’inizio della raccolta dei dati sull’epidemia avviata a gennaio: sono stati 22 nella giornata dell’8 marzo, mentre i contagi aggiuntivi si sono attestati a 40, tutti nell’Hubei, la provincia epicentro della crisi, mentre nessuno, per il secondo giorno di fila, nel resto del Paese. I contagi sono saliti e 80.735, i morti a 3.119 e i guariti saliti al 72%, pari a 58.600 (+1.535 solo ieri). Infine, altri 4 casi di infezioni importate, per totali 67. Il coronavirus rallenta il passo anche in Corea del Sud, secondo Paese al mondo per numero di contagi: i casi totali salgono a 7.478 con i 96 rilevati nelle ultime 16 ore, ha riferito il Korea Centers for Disease Control and Prevention, ma perdono slancio. La frenata è legata ai controlli a tappeto tra gli adepti della Chiesa di Gesù Shincheonji, fortissimo focolaio. I 248 casi di domenica, resi noti questa mattina, sono sotto l’aumento quotidiano di 500 casi della scorsa settimana e rappresentano il livello più basso dal 26 febbraio. Sabato i casi sono stati 367, venerdì 438 e giovedì 518.

Oms riferisce che a oggi sono in tutto 105.586 i casi confermati di Covid-19 in tutto il mondo, inclusi 3.565 registrati nelle ultime 24 ore, e 8 i nuovi Paesi in cui si sono registrate infezioni: si tratta di Bulgaria, Costa Rica, Isole Faroe, Guiana Francese, Maldive, Malta, Martinica e Repubblica Moldava. In tutto oltre 100 Paesi nel mondo hanno casi. In Cina i casi sono 80.859 (46 nuovi) e 3.100 le morti (27 nuove). Al di fuori della Cina, 24.727 i casi confermati, con 484 morti (71 nuove).

Europarlamento accorcia la plenaria – La plenaria del Parlamento Europeo che si terrà questa settimana a Bruxelles, e non a Strasburgo per via della situazione determinata dalla diffusione della Covid-19, “sarà più corta del solito”, per decisione della Conferenza dei Presidenti. Lo annuncia il portavoce capo del Parlamento, Jaume Duch Guillot, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. La Conferenza dei Presidenti, spiega Duch Guillot, “ha deciso che la plenaria si terrà solamente oggi pomeriggio e domani”, mentre in genere la plenaria, a Strasburgo, inizia lunedì pomeriggio alle 17 e si conclude giovedì pomeriggio. E “non ci saranno votazioni, solamente dibattiti”, spiega. Per tutti, inclusi gli europarlamentari, vige la “raccomandazione di conservare una distanza di almeno un metro” di distanza gli uni dagli altri, cosa che vale “anche nell’emiciclo”, dove “sarebbe difficile osservarla durante le votazioni, ma visto che non ci sono voti” sarà possibile mantenere la distanza di sicurezza anche in Aula.

Germania – Le prime due vittime sono donna di 89 anni, morta a Essen, mentre non sono noti dettagli sulla persona deceduta a Heinsberg, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. I contagi sfondano quota mille e il governo ha annunciato nella notte un pacchetto di misure a sostegno delle imprese. Il governo spingerà innanzitutto sugli investimenti, prevedendo l’impegno di 12,4 miliardi per il periodo 2021-2024. Gli investimenti saranno aumentati, in questo periodo, di 3,1 miliardi all’anno. Sono previste inoltre delle misure per agevolare le imprese dei settori più colpiti: come una facilitazione dell’accesso ai sussidi per l’orario ridotto, aiuti liquidi e una dilazione per il pagamento delle tasse.

Spagna – I contagi sono saliti a 909 rispetto ai 589 di ieri. Il governo ha riunito un incontro di emergenza per valutare l’adozione di “misure drastiche” per contenere la diffusione del virus. Proprio nella capitale e nei Paesi Baschi si registra il massimo numero di infezioni: a Madrid sono aumentati di 200 unità nelle ultime 24 ore mentre i decessi sono raddoppiati (16 le vittime segnalate oggi contro le 8 di ieri). Intanto rallentano i casi in Corea del Sud e la Cina registra il minimo storico dei decessi.

Francia – 21 morti e 1.239 casi accertati. Il Paese resta nella “Fase 2”, vale a dire che la priorità delle autorità è “fare tutto il possibile per rallentare la diffusione del virus”. La Francia rimane il Paese europeo più colpito dopo l’Italia e poco prima della Germania. Al termine della riunione, riportano i media francesi, il ministro della Sanità Olivier Véran ha annunciato il divieto per i raduni oltre le 1.000 persone. Ulteriori dettagli verranno messi a punto dai vari ministeri e dai prefetti.

Regno Unito – Alle 9 di questa mattina, nel Regno Unito erano stati effettuati test su 24.960 persone, con 24.641 esiti negativi e 319 casi di confermata positività al coronavirus. I decessi sono stati tre. Sono questi i dati riportati sul sito web del governo britannico. I casi riportati ieri erano 273.

Austria – L’Italia diventa off limits per il personale delle ferrovie austriache Oebb, a causa dell’emergenza coronavirus. I treni – informa l’agenzia Apa – si fermano al confine, dove vengono consegnati a personale italiano. A fine corsa i vagoni vengono disinfettati. Sono già stati sospesi i Nightjet, i collegamenti ferroviari notturni dall’Austria verso Milano e Venezia.

Usa – nello Stato di New York i casi sono 142. I Cdc, i Centri federali per la prevenzione ed il controllo delle malattie, esortano gli americani, in particolare gli anziani e le persone con problemi di salute, ad evitare viaggi lunghi in aereo e “soprattutto” le crociere. Nelle nuove linee guida si raccomanda così “di rinviare tutte le crociere in tutto il mondo”, sottolineando che “i passeggeri delle navi da crociera sono esposti ad un rischio maggiore di diffusione di malattie infettive, compreso il Covid-19”. Le nuove linee guida dei Cdc segnano un cambiamento di posizione rispetto a quelle precedenti dell’amministrazione Trump che era apparsa restia a consigliare agli americani di non viaggiare. Un cambiamento confermato anche dal dipartimento di Stato che anche a sconsigliato le crociere per il rischio di infezione da coronavirus. Ed ha avvisato i cittadini americani che voli di rimpatrio “potrebbero non essere un’opzione per i cittadini americani per il rischio potenziale di quarantene imposte dalle autorità locali”.

Iran – Il capo della magistratura, Hojatoleslam Ebrahim Raeisi, ha dichiarato che circa 70mila prigionieri sono stati rilasciati in tutto il paese a seguito dello scoppio dell’epidemia. Ai detenuti sono stati concessi permessi come misura precauzionale, dando priorità a coloro che avevano patologie cliniche. L’ex parlamentare iraniano Mohammadreza Rahchamani, già segretario generale del Partito di unità nazionale e cooperazione di stampo riformista, è morto dopo aver contratto il coronavirus (Covid-19). Rahchamani, 64 anni, era stato candidato anche alle legislative del mese scorso. Si tratta dell’ottavo politico deceduto nella Repubblica islamica dall’inizio dell’epidemia. Sabato era morta una parlamentare appena rieletta, Fatemeh Rahbar.

Arabia Saudita – Rischia una multa fino a 500mila riyal, l’equivalente di circa 116mila euro, chi all’ingresso nel regno non informa le autorità riguardo le proprie condizioni di salute, gli spostamenti e i viaggi. Le sanzioni, riportano i media locali, rientrano nel quadro delle misure di contrasto alla diffusione del nuovo coronavirus. Nella monarchia del Golfo sono 15 i casi confermati di infezione da coronavirus. A partire da oggi Riad ha vietato “temporaneamente” i viaggi di cittadini e residenti verso Italia, Corea del Sud, Egitto, Iraq, Libano, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Bahrein e Siria.