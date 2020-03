Con 7.375 persone contagiate e 366 morti l’Italia è il secondo Paese al mondo dopo la Cina più colpito dal coronavirus, con un tasso di mortalità che ha raggiunto il 4,96%. Solo nella giornata di domenica 8 marzo i morti sono stati 133 mentre i nuovi casi accertati 1326, un’incremento considerevole, che mette a dura prova la tenuta del nostro sistema sanitario. I malati ricoverati in terapia intensiva sono infatti 650, di cui 399 solo in Lombardia, la regione più interessata dall’emergenza. Visto il sovraccarico delle strutture sanitarie, Borrelli ha anche annunciato che “tredici pazienti sono già stati trasferiti o sono in corso di trasferimento dalla Lombardia alle regioni limitrofe”. Per quanto riguarda le mascherine “stiamo firmando una serie di contratti che dal 12 marzo al 30 aprile ci metteranno a disposizione 22 milioni di quelle chirurgiche”. Quando sarà il picco? “Non lo sappiamo”.

Dopo la notizia che il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, quello del Piemonte Alberto Cirio e il Capo di stato Maggiore dell’Esercito, il generale Salvatore Farina, sono risultati positivi al tampone, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto sapere di essersi sottoposto anche lui ai controlli e di essere risultato negativo: “I miei medici sono premurosi. Mi seguono con attenzione e ho piena fiducia in loro”, ha spiegato in un’intervista a Repubblica lanciando poi un appello a tutti gli italiani. “Dobbiamo fidarci degli scienziati, manteniamo la distanza di un metro, evitiamo baci, abbracci, strette di mano, rispettiamo le altre regole. Se tutti rispetteremo le indicazioni, il Paese potrà rialzare presto la testa”, ha detto.

La situazione in in Lombardia – Sono 769 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia registrati nelle ultime 24 ore, con le vittime che sono salite a 257. Lo ha annunciato l’assessore al Welfare, Giulio Gallera: “Oggi ci sono in Lombardia 4.189 positivi, 769 in più rispetto a ieri – ha dichiarato nel corso della quotidiana conferenza stampa in streaming – Siamo arrivati a 257 persone decedute. I ricoverati sono 2.217 non in terapia intensiva (+566 rispetto a ieri), mentre 399 persone sono in terapia intensiva, con un incremento di 40. Altre 756 persone sono in isolamento domiciliare, mentre 550 sono state dimesse”. Gallera ha anche aggiunto che la Regione è riuscita a ricavare “497 posti per la terapia intensiva, quindi è una battaglia che al momento stiamo ancora vincendo”. La situazione in Lombardia è la principale causa degli aumenti a livello nazionale. La provincia con il maggior numero di casi, in Lombardia, è Bergamo con 997 casi, 236 in 24 ore, che ha superato Lodi che ha 853 contagi.

Chi viola la quarantena rischia il carcere – Fino a 3 mesi di carcere o 206 euro di multa: è quanto rischia chi viola la quarantena. Lo prevede la direttiva inviata dal Viminale ai prefetti: “La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti – si legge – è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica)”. Spetta alle forze dell’ordine fare i controlli su coloro che si spostano all’interno e in entrata e in uscita dai “territori a contenimento rafforzato”: “Gli spostamenti dovranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative – si legge – o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare tramite autodichiarazione. Nelle stazioni saranno predisposti controlli con il “termoscan” per tutti i passeggeri in transito, così come anche negli aeroporti, dove i viaggiatori dovranno mostrare oltre al titolo di viaggio, anche l’autocertificazione.

CONTAGI, RICOVERI, DECESSI, GUARITI: IL GRAFICO

CRONACA ORA PER ORA

08.45 – 323 tamponi positivi nelle Marche

La Sod Virologia dell’Ospedale di Torrette nelle Marche ha comunicato questa mattina gli ultimi risultati dei test sui tamponi: sono 323 i campioni positivi, su un totale di 1250 testati.

08.40 – Spread sale a 216 punti

Lo spread fra Btp e Bund schizza a 216 punti contro i 178 della chiusura di venerdì a seguito dell’emergenza coronavirus, del crollo del prezzo del greggio e dei mercati mondali. Il rendimento del decennale raggiunge l’1,3%.

08.30 – Gallera: “Il virus può colpire tutti, non solo gli anziani”

Il contagio da Coronavirus “sta riguardando un numero sempre più alto di persone” e non solo anziani, “può toccare tutti”: l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera lo ha spiegato in collegamento ad Agorà facendo un appello a “stare a casa”. “La gente – ha ribadito – deve capire che non ci sono farmaci o vaccini. L’unico modo per fermarlo è evitare di contagiare o di essere contagiati”.

08.20 – Terminata quarantena per migranti sbarcati da Ocean Viking a Pozzallo

È terminata la quarantena per i 276 migranti salvati in mare, in tre diverse operazioni, e imbarcati due settimane fa sulla nave Ocean Viking. Hanno trascorso due settimane in stato di quarantena nell’hotspot di Pozzallo (Ragusa). Insieme ai migranti è stato isolato anche l’equipaggio della nave di Sos Meditérranée e Medici senza Frontiere. Da oggi potranno iniziare i trasferimenti in altri centri di accoglienza.

08.10 – Conte: “Ho fatto il tampone e sono negativo”

“I miei medici sono premurosi. Mi seguono con attenzione e ho piena fiducia in loro. Ho fatto il tampone, è negativo”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista a Repubblica sull’emergenza coronavirus. “Voglio essere onesto e chiaro, come sempre: adesso è difficile fare previsioni, perché siamo di fronte ad un virus nuovo con un tasso di virulenza che ancora stiamo sperimentando. Il governo coordina con la massima intensità e concentrazione la macchina organizzativa”, dice il premier. “Due sono gli obiettivi da raggiungere: contenere la diffusione del virus e potenziare le strutture sanitarie perché possano reggere a questa sfida. Siamo un paese forte”, aggiunge. “Continuiamo ad agire seguendo la linea della massima precauzione e della proporzionalità delle misure messe in campo rispetto all’evolversi della situazione -afferma in un altro passaggio dell’intervista-. Ma la vera differenza ora la devono fare tutti i cittadini. Faccio un appello a tutti gli italiani: dobbiamo fidarci degli scienziati, manteniamo la distanza di un metro, evitiamo baci, abbracci, strette di mano, rispettiamo le altre regole. Per parte nostra, con il decreto-legge approvato venerdì sera abbiamo predisposto un piano straordinario per rinforzare il personale medico e infermieristico, mentre con altre iniziative ci siamo garantiti alcune linee produttive, qui in Italia, per disporre di attrezzature specialistiche per terapia intensiva e sub-intensiva. Se tutti rispetteremo le regole indicate, il Paese potrà rialzare presto la testa”. Rinviare le regionali? “Al momento non sussiste uno scenario di questo tipo”, conclude il presidente del Consiglio.

08.05 – Emiliano: “Ieri 2000 persone hanno autosegnalato di essere arrivate dal Nord in Puglia”

“Duemila persone hanno compilato nella sola giornata di domenica il modulo di autosegnalazione previsto dall’ordinanza. Il dato è aggiornato alle ore 21”. È quanto fa sapere il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a proposito dell’ordinanza emessa questa notte sulla questione del rientro dei concittadini dalle zone del nord.“La risposta di 2000 pugliesi all’ordinanza è un fatto positivo – aggiunge – compilando il modulo per segnalare il loro arrivo in Puglia di fatto queste persone si mettono in isolamento a casa per 14 giorni, i pugliesi stanno dimostrando grande senso di responsabilità. Un pensiero riconoscente va anche alle migliaia di nostri corregionali che hanno deciso di rimanere al Nord per senso di responsabilità nei confronti dei loro cari e della loro terra. Sono tantissimi e dalla Puglia a loro va il nostro grazie”.

08.00 – Primario dell’ospedale Cardarelli di Napoli positivo al tampone

Positivo al coronavirus un primario donna del Pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Il medico, che oggi ha ricevuto l’esito del tampone, è in discrete condizioni di salute e, al momento, è in quarantena domiciliare. Aveva accusato i primi sintomi riconducibili al coronavirus lo scorso venerdì, con febbre e dolori muscolari importanti. L’esito del tampone ha confermato i suoi sospetti. E’ stato lo stesso primario a comunicare il suo stato, tranquillizzando sulle sue condizioni di salute. Al pronto soccorso – come riferisce il consigliere regionale Francesco Borrelli, componente della commissione Sanità – sono in corso le operazioni di sanificazione da parte della Asl Napoli 1 centro. Le attività riprenderanno nelle prime ore del mattino di domani.