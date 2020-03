Le rivolte in Emilia, Lazio e Campania arrivano a 24 ore da quella del carcere di Salerno, dove 120 detenuti hanno protestato dopo aver saputo dello stop ai colloqui fino al prossimo 31 maggio per l’allerta virus. Scene di guerriglia iniziate nel primo pomeriggio e che sono terminate intorno alle 20 dopo una lunghissima trattativa effettuata dai rappresentanti delle forze dell’ordine. A Napoli i familiari dei carcerati chiedono l'amnistia

La paura arriva fin dentro alle carceri. E l’effetto Coronavirus si diffonde tra i detenuti. Sono in corso violenti proteste nei penitenziari di Frosinone, Poggioreale, Modena, dove un detenuto è morto nel corso degli scontri e sono in corso le indagini per capire in quale circostanza sia avvenuto il decesso. Per sedare la rivolta sono stati chiamati anche agenti liberi dal servizio. “E’ in corso nel carcere Sant’Anna di Modena un’altra rivolta dettata dal panico di pandemia da coronavirus, vediamo il levarsi in aria una cortina di fumo nero, speriamo che non ci siano feriti tra il Personale di Polizia. Ora è in corso una mobilitazione delle forze dell’ordine che stanno accorrendo sul posto numerose per aiutare i colleghi”, ha detto nel pomeriggio Giuseppe Di Carlo, segretario generale del coordinamento nazionale polizia penitenziaria. Tra i 70 e gli 80 detenuti nel carcere di Modena sono stati trasferiti in altre carceri.

Inoltre, il sindacato Osapp segnala alcuni problemi anche ad Alessandria San Michele, Foggia e Vercelli. Ieri una violenta protesta era andata in scena a Salerno.

I detenuti protestano nel carcere di Poggioreale a Napoli. Secondo quanto riferito da fonti sindacali, alcuni carcerati sarebbero saliti sui muri del passeggio, in una zona interna al penitenziario. La protesta è divampata per l’annunciata sospensione dei colloqui per contrastare il contagio. Sul posto oltre alle forze dell’ordine sono presenti anche alcuni familiari dei detenut, che hanno bloccato il transito dei tram. Momenti di tensione si sono registrati quando all’interno dell’istituto sono entrati alcuni agenti della Polizia penitenziaria muniti di scudi protettivi. I familiari espongono striscioni chiedendo l’indulto o l’amnistia o in alternativa un provvedimento che possa mettere i loro familiari agli arresti domiciliari. Vedi Anche Rivolte nelle carceri per limitazioni imposte dal rischio contagio: detenuti barricati a Modena e proteste a Poggioreale

Tensione anche a Frosinone: un centinaio di carcerati, impauriti dal rischio di contagi, è uscito dalle sezioni raggiungendo l’area passeggi e salendo sulle mura. Al momento non ci sarebbe stata alcuna evasione e sul posto sono intervenuti il direttore del carcere e il comandante del reparto degli agenti della penitenziaria. La rivolta è scoppiata dopo il divieto di colloqui con i familiari in seguito all’emergenza. “Sto andando a Frosinone, dove stanno arrivando anche la direttrice e il provveditore. Non ci sono atti di violenza contro cose e persone, nè c’è in atto un’evasione”, dice il garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasìa. A quanto riporta il garante, i detenuti dell’istituto ciociaro “protestano per questa disciplina sui colloqui, contenuta nel dpcm, che dice che dovrebbero essere sostituiti da colloqui telefonici o video. Nei giorni scorsi sono uscite anticipazioni di un decreto in cui sarebbe disposto lo stop ai colloqui sul territorio nazionale fino al 31 maggio. Questa cosa ha già creato proteste in altre parti d’Italia. I detenuti di Frosinone hanno chiesto un incontro con me – conclude Anastasia – e io sto andando”.

Le rivolte di Modena e Frosinone arrivano a 24 ore da quella del carcere di Salerno, dove 120 detenuti hanno protestato dopo aver saputo dello stop ai colloqui fino al prossimo 31 maggio per l’allerta virus. Scene di guerriglia iniziate nel primo pomeriggio e che sono terminate intorno alle 20 dopo una lunghissima trattativa effettuata dai rappresentanti delle forze dell’ordine e dai vertici della struttura penitenziaria. Secondo quanto si è appreso da fonti sindacali, i rivoltosi hanno utilizzato i ferri delle brande per distruggere quanto c’era da distruggere. Dopo aver devastato il secondo piano, hanno divelto le inferriate delle finestre e sono riusciti a salire sul tetto del carcere di Fuorni. Gli agenti della polizia penitenziaria, guidati dal comandante Gianluigi Lancellotta, hanno provato a domare la rivolta, mentre a Salerno sono giunti rinforzi da tutta la regione. Misure straordinarie di sicurezza anche all’esterno della casa circondariale: in cielo si è alzato un elicottero dei Carabinieri per controllare dall’alto la situazione, mentre la struttura è stata circondata da carabinieri, guardia di finanza e polizia in assetto antisommossa. In serata, poi, sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco che hanno installato i materassi gonfiabili nello spazio esterno.