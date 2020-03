All’indomani della firma da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte del decreto che impone l’isolamento della Lombardia e di altre 14 province (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria) la Regione Veneto va all’attacco contro il provvedimento, definendo “sproporzionata la chiusura delle provincie di Padova, Treviso e Venezia” e chiedendone lo stralcio; mentre il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, pur parlando di “testo a dir poco pasticciato”, plaude le misure adottate a tutela dei cittadini e anzi rilancia dicendo che avrebbe voluto “misure più rigide”. Dalla Puglia invece, Michele Emiliano lancia un appello ai concittadini che si trovano al Nord, “non portate nella vostra terra l’epidemia lombarda, fermatevi e tornate indietro”, e impone la quarantena obbligatoria per quanti arrivano. Anche Sicilia, Basilicata, Abruzzo e Calabria hanno stabilito un periodi di isolamento per chi arriva in queste ore dalle regioni interessate dal contagio mentre il governatore della Campania Vincenzo De Luca, dopo aver predisposto i controlli per le persone in arrivo in queste ore da Milano dopo la “fuga” di ieri sera, ha stabilito l’obbligo per i concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale di “acquisire e mettere a disposizione delle forze dell’ordine e dell’unità di crisi regionale”, dei Comuni e delle Asl “i nominativi dei viaggiatori relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle province indicate al comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio”.

Intanto gli ultimi dati diffusi dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli parlano di 5.061 contagi accertati con 233 vittime. Dopo il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, anche il governatore del Piemonte Alberto Cirio è risultato positivo al coronavirus: le sue condizioni di salute sono buone e ha fatto sapere che continuerà a lavorare “inevitabilmente a distanza”.

Il decreto del governo – Per cercare di combattere il contagio del coronavirus, l’esecutivo ha varato nuove norme che in pratica “chiudono” la Lombardia e altre quattordici province di quattro Regioni. Nella versione finale, il decreto è l’accorpamento di due diversi documenti: uno rivolto alla Lombardia e alle 14 province rosse, un altro per tutto il territorio nazionale. Non è un “divieto assoluto“, spiega il premier Giuseppe Conte, “non si ferma tutto”, “non si bloccano treni e aerei: sarà possibile muoversi per comprovate esigenze lavorative o per emergenze e motivi di salute. Ma la polizia potrà fermare i cittadini e chiedere loro perché si stiano spostando in territori” dove la crescita dei casi di contagio porta il governo a disporre misure mai così restrittive. “Mi assumo la responsabilità politica” delle decisioni che vengono prese in queste ore: “Ce la faremo”, dice Conte a notte fonda. E lancia un appello alla “auto responsabilità“: per fermare il contagio non si può più “fare i furbi“, dice invitando i ragazzi a stare in casa a leggere e tutelare così la salute dei loro nonni. “Queste misure – dice – provocheranno disagio ma questo è il momento dell’auto-responsabilità, non del fare i furbi. Tutelare soprattutto la salute dei nostri nonni”.

La fuga da Milano – La pubblicazione della bozza del decreto con la notizia della chiusura della Lombardia e delle altre 14 provincie ha scatenato il panico, con centinaia di persone che nella serata di sabato si sono si sono precipitati nelle stazioni di Milano per salire sui treni in partenza verso il sud Italia, scappando letteralmente dalla Lombardia prima che entrasse in vigore l’isolamento. Le immagini immortalate in alcuni video pubblicate in Rete mostrano centinaia di persone correre attraverso la stazione di Porta Garibaldi per cercare di prendere l’ultimo Intercity Notte 797 partito da Torino e diretto a Salerno, in barba a tutti gli appelli e le raccomandazioni di medici e autorità sull’importanza di restare a casa ed evitare gli spostamenti per cercare di contenere il contagio. Così il treno è partito con qualche minuto di ritardo, strapieno, con la gente ammassata, seduta persino per terra negli strapuntini dei corridoi di quello che dovrebbe essere l’Intercity Notte Roma-Napoli-Salerno. Stessa scena anche in stazione Centrale, dove la polizia ferroviaria è intervenuta per cercare di mantenere la calma, mentre in tanti sono partiti in auto.

12.30 – Anche Abruzzo impone quarantena a chi viene dal Nord

Imposta la quarantena a tutti coloro che rientrano in Abruzzo dalla Lombardia e dalle zone indicate nel Dpcm. Lo prevede un’ordinanza della Regione – firmata dal vicepresidente perché il governatore è in isolamento – dopo il “vero e proprio esodo ‘biblico’” delle ultime ore. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, parla di “ordinanza di difficile applicazione e altrettanto difficile monitoraggio se non sarà accompagnata da una vasta e coscienziosa collaborazione dei diretti interessati e delle loro famiglie”.

12.25 – Regione Lazio: “Caso positivo alla Casa Salute Prati-Trionfale”

“Intercettato un caso positivo alla Casa della salute Prati-Trionfale, trasferito allo Spallanzani”. Lo comunica l’Assessorato alla Sanità e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio spiegando che si tratta del “primo caso intercettato da una struttura della rete territoriale”.

12.22 – Anche Basilicata impone obbligo di quarantena a chi viene da zone rosse

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha emanato l’ordinanza n. 3 che prevede misure urgenti per arginare il diffondersi del Covid-19 sul territorio. Coloro che tornano in Basilicata dalle zone rosse, cioè dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, è “obbligato a mettersi in quarantena, osservando l’isolamento fiduciario, e a comunicare la propria presenza al medico di medicina generale, se si è minori al pediatra di base, o al numero verde istituito dalla Regione Basilicata 800996688”. Agli stessi è richiesto pure “di evitare contatti sociali, di osservare il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza. Se compaiono sintomi, si deve avvertire immediatamente il medico di base, il pediatra o l’operatore di sanità pubblica territorialmente”. L’ordinanza è immediatamente esecutiva ed è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Basilicata.

12.21 – Sicilia, negativo tampone al presidente Musumeci

È negativo l’esito del tampone effettuato dal presidente della Regione Nello Musumeci, in autoisolamento da quando ha appreso la notizia del contagio del governatore del Lazio Zingaretti, risultato invece positivo al coronavirus. Musumeci dovrà sottoporsi a un nuovo esame nei prossimi giorni

12.20 – Fontana: “Da Lombardia nessuna fuga di notizie”

“L’ufficio stampa della Regione Lombardia ha appreso i contenuti della bozza del Dpcm dell’8 marzo” sull’emergenza coronavirus “dai principali quotidiani online. Pertanto, da parte nostra, non è stata fatta alcuna anticipazione. Sono quindi del tutto infondate le ricostruzioni giornalistiche di un broadcaster internazionale a cui è stata chiesta immediata rettifica”. Lo precisa in una nota l’ufficio stampa della Regione Lombardia.

12.19 – Spadafora a Figc: “Valutare stop immediato della Serie A”

“Condivido le dichiarazioni di Damiano Tommasi, Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, e mi unisco alla sua richiesta. Non ha senso in questo momento, mentre chiediamo enormi sacrifici ai cittadini per impedire la diffusione del contagio, mettere a rischio la salute dei giocatori, degli arbitri, dei tecnici, dei tifosi che sicuramente si raduneranno per vedere le partite, solo per non sospendere temporaneamente il calcio e intaccare gli interessi che ruotano attorno ad esso”. Lo afferma in una nota il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora.

12.17 – Tre nuovi casi accertati a Palermo

Altri tre nuovi casi di coronavirus a Palermo, dopo il carabiniere ricoverato ieri: si tratta di un camionista di 55 anni risultato positivo al tampone dopo che gli è stata diagnosticata una polmonite in fase iniziale. Il camionista è stato trattato nelle tende del pre-triage dell’ospedale Cervello, sistema che ha funzionato correttamente. E’ stato trasferito all’ospedale di Caltagirone. Nella provincia di Palermo, infatti, sono già stati esauriti i posti letto nei reparti Malattie infettive a pressione negativa necessari per un isolamento assoluto. Sempre al Cervello è ricoverata una donna palermitana che è stata fuori in viaggio ed è transitata dall’aeroporto di Bergamo. Anche lei è risultata positiva al tampone. E’ risultata positiva al coronavirus anche la moglie del carabiniere ricoverato all’ospedale Civico venerdì sera. La coppia è tornata dal Trentino il 25 febbraio scorso a bordo di un aereo partito dall’aeroporto di Verona. Marito e moglie avevano lavorato tra caserma e palazzo di giustizia per un paio di giorni. E’ infine ancora ricoverata al Cervello la turista bergamasca, primo caso di coronavirus in città, che è ormai senza febbre da sette giorni.

12.15 – Papa: “Vicino a chi soffre per il coronavirus e a chi se ne prende cura”

“Sono vicino con la preghiera alle persone che soffrono per l’attuale epidemia di coronavirus e a tutti coloro che se ne prendono cura”. Così il Papa all’Angelus, visibile oggi solo in diretta streaming. “Mi unisco ai miei fratelli Vescovi – ha aggiunto – nell’incoraggiare i fedeli a vivere questo momento difficile con la forza della fede, la certezza della speranza e il fervore della carità. Il tempo di Quaresima ci aiuti a dare un senso evangelico anche a questo momento di prova e di dolore”.

12.12 – Zaia: “Province Veneto devono uscire da zona rossa”

“Noi continuiamo a dire che vogliamo che le nostre tre province escano da questa idea di zona rossa, rispettiamo le regole però non avere tre province dentro sulla base di quella classificazione”. Lo chiede il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ai microfoni di Rtl 102.5. “Ricordo -rivendica il governatore- che il Veneto ha 658 persone positive, molte delle quali asintomatiche, 47 persone in terapia intensiva, non abbiamo le caratteristiche per essere zona rossa. Non lo dico per un fatto di vanto ma perché i dati ci dicono che la provincia di Treviso ha un cluster tutto ospedaliero, cioè una signora, per altro deceduta, ha contagiato un reparto con degli ospedalieri che sono stati velocemente isolati. Molti sono asintomatici, passeranno la quarantena dei 15 giorni e finisce lì. Un altro cluster è quello di Padova, ma ricordo che la vicenda del comune di Vò con i sessantasei contagiati, abbiamo rifatto i tamponi in queste ore e si sono negativizzati molti positivi. Dall’altro il cluster di Venezia è un altro cluster ospedaliero con contagio ospedaliero, tutto qui. Il comitato scientifico della Regione Veneto questa notte mi ha preparato una relazione per dire di togliere le tre province venete che io ho mandato alle due del mattino e poi ho scoperto che avevano già deciso, firmato e fatto tutto”.

12.10 – Fontana (Lombardia): “Avrei voluto misure più rigide”

“Purtroppo la gente non si è resa conto della situazione. Personalmente sarei stato un pochino più rigido nelle misure che attengono al cosiddetto distanziamento sociale, avrei cercato di impedire occasioni di contatto”. Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo su Rtl a commento del decreto sul coronavirus firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Purtroppo – ha aggiunto – la gente a ieri non si è resa conto della situazione. Mi hanno mandato foto di code interminabili di piste da sci, fotografie di assembramenti nei bar. La gente non ha ancora capito che è una situazione in cui tutti dobbiamo fare uno sforzo, rinunciare a una parte della nostra libertà”.

12.06 – Regione Campania: “Obbligo di comunicare nomi dei viaggiatori in arrivo”

Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale “è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell’ordine e dell’unità di crisi regionale”, dei Comuni e delle Asl “i nominativi dei viaggiatori relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate al comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta Velocità del territorio regionale”. Lo stabilisce l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca

12.05 – Oms: “Da Italia passi coraggiosi, siamo solidali”

“Il governo e i cittadini italiani stanno compiendo passi audaci e coraggiosi per rallentare la diffusione del coronavirus e proteggere il loro Ppaese e il mondo. Stanno facendo autentici sacrifici. L’Oms è solidale con l’Italia ed è qui per continuare a sostenerla”. Lo scrive su Twitter il direttore dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, ripostando il tweet del governo con la foto del premier Giuseppe Conte che firma il decreto.

12.04 – Chiusi da questa mattina gli scavi di Pompei

In “ottemperanza alle nuove ‘Misure di contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19′”, previste dal Dpcm 8 marzo 2020 – art. 2, lettera d, “che sospende l’apertura di tutti i musei e luoghi di cultura statali”, il Parco Archeologico di Pompei ha disposto da questa mattina la chiusura al pubblico dei siti di Pompei, Oplontis, Stabia e Boscoreale fino al 3 aprile.

12.02 – Caserta, muore donna di 80 anni positiva al tampone

Una donna di circa 80 anni è morta all’ospedale di Caserta nella mattinata di ieri: in serata è arrivata la notizia della positività del tampone effettuato post mortem. La donna era da giorni monitorata dopo che era emerso il caso di un medico di Santa Maria Capua Vetere, ultrasettantenne risultato positivo. Entrambi erano ricoverati in una clinica di riabilitazione nel Casertano. Tutto il personale sanitario era stato messo in quarantena dopo la positività dell’uomo e l’Asl sta monitorando con particolare attenzione la catena di contatti delle persone coinvolte. Attualmente, tra Caserta e provincia sono 16 le persone contagiate a cui si aggiungono l’80enne deceduta ieri e l’uomo di 46 anni di Mondragone morto alcuni giorni fa e che soffriva di patologie pregresse.

12.01 – Controlli sanitari per chi va a Ischia e Procida

Da stamane chi imbarca per Ischia e Procida dal porto di Pozzuoli (Napoli) viene sottoposto ai controlli sanitari per il coronavirus. In ottemperanza alla ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, all’approdo flegreo i passeggeri in procinto di partire per le due isole vengono monitorati con la misurazione della febbre e la richiesta di informazione circa il luogo di provenienza e lo stato di salute oltre alla esibizione dei documenti di identità; i controlli vengono effettuati da personale della Asl Napoli 2 con una postazione mobile. In caso di eventuali sospetti – febbre oltre 37.5 e possibile contatto con pazienti risultati positivi – i sanitari invitano i cittadino a controlli più approfonditi con un medico dell’Azienda Sanitaria

12.00 – Alto rappresentante Ue Borrell esprime solidarietà a Di Maio

L’alto rappresentante Ue Josep Borrell, secondo quanto si apprende, ha chiamato stamattina il ministro degli Esteri Luigi Di Maio per esprimere solidarietà al popolo italiano colpito dall’emergenza coronavirus. Il ministro Di Maio, apprezzando il messaggio di Borrell, ha ribadito che in questa fase è fondamentale la solidarietà di tutta l’Europa evitando qualsiasi tipo di discriminazione.

11.52 – Chiusi pub, discoteche e bingo in tutta Italia

“Sono sospese le attività di pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione”. Lo dispone il Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte, nella parte relativa alle misure valide per l’intero territorio nazionale per contenere il rischio di diffusione del coronavirus. L’efficacia è fino al 3 aprile prossimo.

11.50 – Flixbus partito da Milano fermato a Salerno per controlli

Un Flixbus proveniente da Milano è stato fatto fermare nell’area di parcheggio di piazza della Concordia a Salerno dove sono stati fatti controlli sanitari ai passeggeri con la misurazione della temperatura. Nessuno, a quanto si apprende, ha superato i 37,5 gradi. Il Flixbus è poi ripartito per Matera. Nell’area c’erano tre ambulanze oltre alla Polizia di Stato e alla Polizia locale.

11.45 – Giunta Zingaretti negativa al tampone, positiva la sua segretaria nella sede Pd

A seguito della comunicazione da parte del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti della positività al Covid-19, i membri della Giunta e lo staff più stretto del Presidente sono stati sottoposti al tampone. I risultati hanno dato esito negativo. Ha avuto esito positivo un tampone effettuato sulla segretaria di Zingaretti al Partito democratico. Lo comunica la Regione Lazio in una nota informando che è stata “inoltre avviata la sanificazione di tutti gli uffici della Regione che dovrebbe concludersi martedì 10 marzo”.



11.40 – Sindaco di Salerno: “Controlli e quarantena per chi arriva dalle zone rosse”

“D’intesa con Regione Campania, Prefettura, Questura, Asl e Protezione Civile è stato attivato un immediato servizio di presidio all’arrivo di bus e treni provenienti dalla zona rossa. Tutti i passeggeri sono sottoposti ad identificazione, controlli sanitari e quarantena obbligatoria”. Così il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli alla luce dell’emergenza coronavirus.

11.35 – A Milano file fuori dai supermercati, ingressi contingentati

Hanno aperto alle 9 e si sono riempiti subito: non ci sono assalti né lunghe code nei grandi supermercati di Milano ma è evidente che non è una domenica qualsiasi.

‘C’è stata subito tanta gente, sarà una lunga giornata”, spiega un addetto alla sicurezza in un’Esselunga mentre blocca la gente all’ingresso facendola entrare a scaglioni. “Stiamo un po’ a distanza”, è la frase che si sente pronunciare tra le persone nelle corsie, mentre fuori i venditori di mimose rimangono con i loro banchetti pieni. Non è un 8 marzo e non è una domenica qualsiasi, infatti, e i milanesi prendono le misure al nuovo decreto, iniziando a fare la spesa. Con le mascherine o coprendosi in qualche modo il viso, con un solo carrello ma riempiendolo per bene e, per ora, senza situazioni di particolare ressa. Ma sarà una lunga giornata, come ben sanno i lavoratori dei supermercati.

11.30 – Cirio: “Il necessario si può fare, decreto evita solo ciò che è futile”

“Il decreto evita ciò che è futile, il necessario si può fare”: così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in diretta Facebook, spiega le nuove limitazioni previste per contenere i contagi da coronavirus. “Per lavoro posso spostarmi, le merci si possono muovere”, aggiunge il governatore.

11.25 – Chiusi musei di Firenze, turisti chiedono perché

Chiedono il perché della chiusura andandosene poi via per lo più rassegnati anche se non è mancato chi, in pochi si spiega, ha alzato un po’ i toni lamentando una mancanza di informazioni o perchè avevano già pagato il biglietto. Così stamani a Firenze i turisti che, nell’ordine di qualche decina, sono arrivati davanti agli Uffizi a Firenze, chiuso per decreto del Governo causa emergenza coronavirus. Stop chiaramente anche a tutti gli altri musei statali, dalla Galleria dell’Accademia alle Cappelle Medicee, dal Marino Marini a Palazzo Medici Riccardi e Palazzo Vecchio. Chiusi fino al 3 aprile anche le biblioteche comunali e l’archivio del Comune di Firenze. Meno affollata del solito stamani invece la stazione centrale. Tranquilla la situazione in autostrada.

11.20 – Positivo il prefetto di Lodi

Il prefetto di Lodi, Marcello Cardona, è risultato positivo al test del Covid-19. Lo ha comunicato lo stesso prefetto all’Ansa, aggiungendo che si trova in isolamento nel suo alloggio in prefettura: “Sto bene e continuo a lavorare per coordinare l’intensa attività sul territorio”. Sono risultati contagiati anche il vicario del prefetto e il capo di gabinetto.

11.15 – Furlan: “Decreto ambiguo, chiarire regole per lavoratori”

“C’è troppa ambiguità in alcuni passaggi del Dpcm sul coronavirus. Si rischia ulteriore confusione ed incertezza. Il Governo metta immediatamente in chiaro chi è titolato a “comprovare l’esigenza lavorativa” delle persone ed espliciti meglio le regole sullo spostamento delle merci”. Lo scrive su twitter la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.

11.10 – Enac: “Tutti gli aeroporti italiani sono aperti e operativi”

“Enac informa che tutte le infrastrutture aeroportuali, comprese quelle all’interno delle zone soggette a restrizioni, sono aperte e operative, come da indicazioni del Comitato Operativo della Protezione Civile”. Lo si legge in una nota dell’Ente nazionale per l’aviazione civile in merito alle indicazioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri di questa notte. L’Enac “invita i passeggeri con voli prenotati da e per gli aeroporti all’interno delle zone con restrizioni, a contattare la compagnia di riferimento per informazioni sullo stato del proprio volo”.

11.05 – Basilicata: 4 i casi di contagio accertati

Un paziente ricoverato nell’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera è risultato positivo al coronavirus, portando così a quattro il totale dei contagiati in Basilicata.

Lo ha reso noto la task force della Regione Basilicata: il caso di positività a Matera è l’unico sui 36 tamponi, giunti dalle province di Potenza e di Matera, “processati” fino a ieri sera. Per il paziente positivo ricoverato nell’ospedale di Matera si sta valutando il trasferimento nel reparto di rianimazione. Inoltre, si sta ricostruendo la sua “catena dei contatti” ma è stato “escluso che ve ne siano stati con il primo contagiato a Matera”.

11.00 – Riunione del Comitato di Sicurezza a Milano

Alle 11 si riunisce in prefettura a Milano il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, per esaminare il decreto firmato nella notte dal presidente del Consiglio con le nuove misure e restrizioni per evitare il contagio da coronavirus. A presiederlo sarà il prefetto Renato Saccone.

10.50 – Sicilia, Musumeci firma ordinanza di quarantena obbligatoria per chi viene dal Nord

“Chi sbarca in Sicilia, con qualsiasi mezzo, provenendo dalle zone rosse del Nord, ha il dovere di informare il medico di base e porsi in autoisolamento”. Lo impone un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e in fase di notifica ai nove prefetti, ai questori e ai 390 sindaci dell’Isola. Nella sua ordinanza, il governatore richiama le competenze comuni a tutte le regioni italiane e quelle previste dal comma 2 dell’articolo 31 dello Statuto siciliano che conferiscono al presidente della Regione il potere di disporre delle forze di polizia in caso di necessità. “Se tutti manteniamo la calma e il senso di responsabilità, riusciremo a gestire e superare anche questo particolare momento. Noi siciliani abbiamo affrontato ben altre calamità e non ci arrendiamo. Ma ognuno faccia la propria parte”, ha esortato Musumeci dal suo isolamento domiciliare dove si trova da ieri per precauzione dopo il contatto avuto mercoledì a Roma con il collega Zingaretti. Al primo tampone negativo di ieri sera ne seguirà un altro tra 2 giorni.

10.45 – Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio positivo al coronavirus

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è risultato positivo al coronavirus. Le sue condizioni di salute sono buone e continuerà a lavorare “inevitabilmente a distanza”. Lo rende noto la Regione Piemonte. “Continuiamo a gestire l’emergenza, nonostante il” mio “problema. Non abbiamo mai sottovalutato il problema. Io continuo a lavorare. Vengono seguiti i contatti più stretti che ho avuto degli ultimi giorni. Ho fatto il tampone nella giornata di ieri sera”, ha scritto su Facebook Cirio. “Vivo isolato in una parte della mia casa, ma sto bene e non ho sintomi. Questa cosa non mi distoglie dalle mie responsabilità, dal governo regione. Continuerò a fare il lavoro fatto in questi giorni”.

10.35 – Assalto ai supermercati ad Asti

Supermercati presi d’assalto, già dall’apertura, ad Asti. Parcheggi pieni e code alle casse, per far incetta di prodotti di prima necessità in alcuni dei più frequentati store della grande distribuzione. Al momento non si registrano invece grandi afflussi di veicoli in entrata e uscita ai due caselli autostradali di Asti Est e Asti Ovest. La stazione ferroviaria è deserta.

10.30 – Veneto: “Sproporzionata la chiusura di Padova, Treviso e Venezia”

La Regione Veneto giudica “sproporzionata” la misura del Governo che prevede l’isolamento delle province di Padova, Treviso e Venezia e ne chiede lo stralcio dal documento. E’ quanto si legge nelle controdeduzioni inviate al Governo sulla base del parere del comitato tecnico scientifico di supporto all’Unità di crisi. A fronte di “cluster circoscritti e che non interessano in maniera diffusa la popolazione generale, non si comprende – si legge nel documento – il razionale di una misura che appare scientificamente sproporzionata all’andamento epidemiologico”.

10.20 – Emiliano: “Non portate in Puglia l’epidemia lombarda”

“Vi parlo come se foste i miei figli, i miei fratelli, i miei nipoti: Fermatevi e tornate indietro. Scendete alla prima stazione ferroviaria, non prendete gli aerei per Bari e per Brindisi, tornate indietro con le auto, lasciate l’autobus alla prossima fermata. Non portate nella vostra Puglia l’epidemia lombarda, veneta ed emiliana scappando per prevenire l’entrata in vigore del decreto legge del Governo”. È l’appello lanciato dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in un post pubblicato la scorsa notte. Il governatore ha disposto l’isolamento fiduciario per 14 giorni per chi da ieri è rientrato in Puglia dalla Lombardia e dalle province indicate dal nuovo Dpcm. “Considerato che l’esodo di un così elevato numero di persone provenienti dalle zone cosiddette rosse potrebbe comportare l’ingresso incontrollato in Puglia di soggetti a rischio di trasmissione del virus, con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica” l’ordinanza dispone per tutti coloro che “hanno fatto ingresso in Puglia dal 7 marzo provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province” indicate dal nuovo Dpcm “di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale” di “osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza”.

10.15 – Fontana: “Misure a tutela dei cittadini, a Roma ci si è mossi tardi”

“La bozza del Decreto del presidente del Consiglio sembra andare nella direzione del contenimento della diffusione del virus, con misure più incisive che invitano i cittadini alla prudenza. Ma non posso non evidenziare che il testo è, a dir poco, pasticciato e necessita chiarimenti da parte del governo stesso per consentire ai cittadini di capire cosa si può fare o meno”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervistato dal Corriere della Sera. “A Roma qualcuno non ha capito bene la situazione o quantomeno l’ha capita con un certo ritardo – commenta -. Noi abbiamo sempre cercato di rendere chiaro il quadro, con numeri, dati scientifici e proiezioni, ma non ci hanno creduto”. Si riferisce ai primi giorni dell’allarme? “Non soltanto. Nelle due domeniche in cui ci si è confrontati sulle misure da prendere, sono sempre stati necessari tanto tempo e tanta pazienza per far capire le ragioni di certe scelte”. “Devo dire che ho trovato un interlocutore attento nel ministro della Salute Roberto Speranza, sempre disponibile all’ascolto, così come il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. E poi mi lasci ringraziare anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ci ha sempre fatto sentire la sua vicinanza – prosegue -. Con il presidente del Consiglio sono in contatto costante. Lui è il capo dell’esecutivo, è lui a firmare i decreti che dettano le misure che stiamo mettendo in campo per difenderci da questa epidemia”

10.00 – Presidente Calabria: “Calabresi è una follia, fermatevi. Non tornate dal Nord”

“Cari calabresi, è una follia. La diffusione della bozza di decreto sulla nuova zona rossa sta portando ad un vero esodo verso il sud, ed in particolare verso la Calabria. Siamo preoccupati ed a lavoro senza sosta per preservare la nostra terra da chi non ha ben compreso la gravità del rientro senza controllo. Ritornare dal Nord in modo incontrollato mette in pericolo la nostra terra e gli affetti di tutti. Non fatelo. Fermatevi”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Calabria Jole Santelli.

“Seguite le regole – aggiunge – proteggetevi e proteggeteci come prescritto. L’esodo incontrollato porterà all’aumento esponenziale del contagio anche da noi. E evidente che una sanità come quella calabrese, vessata da anni da tagli selvaggi, non è in grado di reggere una situazione di totale emergenza. Occorrono provvedimenti urgenti e seri di contenimento e sicurezza che non è nel potere della Regione emanare. Chiedo con forza un’assunzione seria di responsabilità da parte del governo nella gestione delle partenze”. È “evidente che la situazione sta sfuggendo al controllo – prosegue Santelli – chiedo il blocco delle partenze verso la Calabria, per ordinanza regionale stiamo facendo i controlli negli aeroporti, ma non possiamo chiudere ingressi, treni e pullman. Il governo blocchi l’esodo verso la Calabria che rischia di innescare una bomba emergenziale. Chiediamo immediati ed urgenti controlli sui treni e nelle stazioni dei pullman. Non è nei miei poteri bloccare gli arrivi dalla zona arancione”. La “Calabria – conclude – non è in grado di reggere un’emergenza sanitaria grave. Sto firmando un’ordinanza urgente che dispone la quarantena obbligatoria per chi arriva dalle 14 province, un provvedimento per cui chiedo la collaborazione attiva dei sindaci, subito”.