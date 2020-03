LA CRONACA ORA PER ORA - Scuole e università chiuse, ma anche stop a cinema, teatri, sport con il pubblico. Le misure del governo entrano in vigore oggi e dureranno fino al 3 aprile. Intanto in Puglia, a San Marco in Lamis, è stato fatto il funerale a un 75enne poi risultato positivo. Emiliano; "Errore catastrofico". Possibile zona rossa nella Bergamasca, l'assessore lombardo Gallera: "Noi dato ok, decide il governo"

Tutta Italia si ferma per cercare di fermare la diffusione del coronavirus: giovedì 5 marzo è il primo giorno in cui entrano a regime le nuove misure introdotte dal governo con il decreto firmato in serata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Scuole e università sono chiuse, da oggi fino a domenica 15 marzo. Così come sono annullati fino al 3 aprile qualsiasi evento o manifestazione, comprese quelle sportive che si potranno tenere solo a porte chiuse. Rinviati congressi e convegni, stop anche a spettacoli nei teatri e nei cinema. Per un mese. Sono le nuove regole della “quarantena” nazionale, dopo che l’ultimo bollettino della Protezione civile (di mercoledì sera) ha portato a oltre 3mila il numero dei casi positivi: ci sono 107 vittime, 295 persone ricoverate in terapia intensiva e 276 guariti. La ministra della Famiglia, Elena Bonetti, ha annunciato a Circo Massimo l’ipotesi di nuove misure in aiuto alle famiglie, come un voucher “per i costi delle baby sitter” e “congedi straordinari per i genitori“. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha parlato invece dell’export: “Dopo i 716 milioni del piano straordinario, stiamo studiando nuove misure a favore delle imprese”.

In mattinata sono arrivati i primi due casi di positività anche in Valle d’Aosta: era l’unica Regione ancora non colpita dall’epidemia. La situazione del contagio da Coronavirus in Lombardia “è in costante crescita“, ha sottolineato anche l’assessore al Welfare Giulio Gallera durante Buongiorno Regione su Rai 3. Su una possibile zona rossa nella Bergamasca “noi abbiamo dato il nostro assenso ma ora il governo deve fare le sue valutazioni”, ha aggiunto.

I timori nel Foggiano – Intanto nella serata di mercoledì sono stati scoperti 5 nuovi pazienti positivi nella provincia di Foggia: 4 di loro hanno avuto contatti stretti con un 75enne morto a San Marco il Lamis. La Regione Puglia teme scoppi un focolaio, come accaduto in Lombardia a Codogno, e per questo motivo ha chiesto al governo Conte di far scattare la “zona rossa” per limitare i contagi. Secondo il governatore Michele Emiliano tutto ha avuto inizio da un “un errore catastrofico” che sarebbe stato compiuto da “un medico legale”. Il 75enne, ex dipendente pubblico, tra fine gennaio e gli inizi di febbraio era a Cremona, in Lombardia. È tornato in Puglia il 16 febbraio e ha comunicato al suo medico di essere stato nella zona a rischio contagio. Qualche giorno ha avvertito i primi malori e la sera del 27 febbraio è morto in casa. Il 3 marzo, poche ore prima che si conoscesse l’esito del tampone, sono stati celebrati i funerali a San Marco in Lamis. A rito concluso, il Policlinico di Bari ha comunicato la positività al coronavirus, ma ormai era troppo tardi. Al funerale hanno partecipato centinaia di persone: per quelli che è stato possibile raggiungere, è scattata la quarantena. Nel pomeriggio di mercoledì un altro uomo di San Nicandro Garganico, un insegnante, è risultato positivo al test ed è ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di San Giovanni Rotondo.

CRONACA ORA PER ORA

09.22 – Le Borse europee aprono in positivo: anche Milano in moderato rialzo

Apertura in moderato rialzo per la Borsa di Milano con l’indice Ftse Mib che guadagna lo 0,37%. Partenza in positivo per tutte le Borse europee, incoraggiate dal rally di Wall Street. In avvio l’indice Eurostoxx 50 sale dello 0,40%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,43%, a Parigi il Cac40 segna un progresso dello 0,34% e a Londra l’indice Ftse100 è poco mosso con un -0,01%.

09.07 – Di Maio: “Allo studio nuove misure a favore delle imprese”

“Ho sempre detto che sul coronavirus avremmo usato la massima trasparenza sia con i nostri cittadini che con i media, a partire da quelli stranieri. È evidente che stiamo attraversando una fase delicata, ma continuiamo a lavorare ininterrottamente per superarla. Il governo infatti ha varato delle misure eccezionali, come la chiusura temporanea della scuola, per prevenire e tutelare la salute dei cittadini. Abbiamo il dovere di mettere in sicurezza il Paese usando tutti gli strumenti utili a difesa di ogni singolo italiano. Sul fronte economico dopo i 716 milioni del piano straordinario sull’export, stiamo studiando nuove misure a favore delle imprese”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

08.52 – Ministra Bonetti: “Ipotesi voucher baby sitter e congedo genitori”

“Sto pensando a possibilità di sostegno per i costi delle baby sitter, con i voucher, si tratta di proposte per le quali ci sono in corso valutazioni economiche. Anche i nonni che sono così preziosi nel welfare della nostra società e oggi vanno tutelati, quindi dare anche la possibilità di evitare troppo contagio tra i bambini e i nonni, con congedi straordinari per i genitori. Sono misure che si dovranno attivare fin da ora”. Lo ha detto il ministro per la Famiglia, Elena Bonetti, alla trasmissione ‘Circo Massimò.

08.49 – Valle d’Aosta, uno dei due contagiati era stato nelle zone a rischio

I due pazienti in Valle d’Aosta hanno evidenziato sintomi influenzali e uno di loro era stato nelle zone ritenute a rischio contagio. Entrambi – così come i loro nuclei familiari e le persone che sono state in stretto contatto con loro, sono stati sottoposti a misure di isolamento preventivo – con assistenza sanitaria e sorveglianza epidemiologica da parte del medico con il supporto del 118.

08.42 – Primi due casi in Valle d’Aosta

Sono stati registrati i primi due casi di Covid-19 in Valle d’Aosta. I tamponi sono stati inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma. Lo comunica la Presidenza della Regione, informando che sono risultati positivi i tamponi eseguiti ieri su due pazienti presi in carico dal Servizio sanitario regionale. Le persone risultate positive manifestano sintomatologie lievi.

08.17 – Gallera: “Zona rossa nella Bergamasca? Decide il governo”

Sulla creazione di una zona rossa nella Bergamasca Regione Lombardia è d’accordo anche se la decisione spetta al governo. “Gli esperti dell’istituto Superiore di Sanità hanno fatto una richiesta in base ai dati epidemiologici- ha spiegato l’assessore al Welfare Giulio Gallera a Buongiorno Regione su Rai 3 – Noi abbiamo dato il nostro assenso ma ora il governo deve fare le sue valutazioni”.

08.09 – Gallera: “Situazione contagio in Lombardia in costante crescita”

La situazione del contagio da Coronavirus in Lombardia “è in costante crescita”: l’assessore al Welfare Giulio Gallera lo ha detto a Buongiorno Regione su Rai 3 sottolineando “il grande sforzo per evitare la diffusione del contagio. E dunque, a parte il procedimento è importante che rispettino uno stile di vita prudente (con poche uscite, distanza di sicurezza) non solo “per gli over 65 ma per un periodo per tutti”.