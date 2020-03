Lo Jastrzebski Wiegel domani sera avrebbe dovuto giocare contro il Trentino Volley nei quarti di finale della Cev, ma i giocatori e lo staff hanno preferito non partire per timore di essere contagiati

Dovevano atterrare ieri all’aeroporto di Orio al Serio per poi spostarsi a Trento, ma la paura del coronavirus ha fermato in Polonia i giocatori e lo staff dello Jastrzebski Wiegel, squadra di pallavolo che domani sera avrebbe dovuto giocare contro il Trentino Volley nei quarti di finale della Cev Champions League, la “coppa dei campioni”. La partita potrebbe essere vinta a tavolino per tre set a zero dalla squadra allenata da Angelo Lorenzetti e guidata dal capitano Simone Giannelli, ma la società è in attesa di comunicazioni ufficiali dalla Confederazione europea di volley (Cev). Il Trentino Volley, vincitore di tre Champions League e cinque mondiali per club, ha comunque già comunicato la notizia sul suo sito per informare i tifosi che domani il match non si disputerà: la gara sarebbe stata giocata a porte aperte perché non sono previste restrizioni. Il 2 marzo la società polacca, che nel corso di questa Champions League ha battuto per due volte lo Zenit Kazan (vincitrice di quattro delle ultime cinque edizioni del torneo), aveva invece chiesto alla Cev di disputare la partita su campo neutro, in Austria, oppure di rimandare la partita.

Tuttavia la confederazione europea ha affermato che non c’erano ragioni, visto il basso numero di casi di coronavirus nella regione. “In questa situazione – comunicava ieri Adam Gorol, presidente della società polacca -, tenendo conto, in particolare, delle preoccupazioni e dei disagi della nostra squadra, senza escludere la possibilità di una possibile quarantena dei nostri giocatori e dello staff, il che comporterebbe l’incapacità di continuare la partecipazione della nostra squadra alle competizioni nazionali, ho deciso di annullare il viaggio della nostra squadra”. Così ieri il volo per Orio al Serio è stato annullato. “Allo stesso tempo – proseguiva il presidente – dichiariamo che siamo ancora pronti a giocare i quarti di finale su un terreno neutrale o allo Jastrzębie-Zdrój“. Questa apertura non c’è stata e questa mattina lo Jastrzebski Wiegel ha confermato il suo forfait. In Trentino i casi sono passati da quattro a cinque, come ha reso noto questa mattina il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. In Polonia stamattina è stato ufficializzato il primo caso di contagio, quello di un uomo che aveva soggiornato in Germania.