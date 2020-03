L'erede di Carla Ruocco ha ricevuto 20 voti. Uno in più di Nicola Grimaldi, il candidato del governo sul quale Pd e M5s avevano trovato l'intesa. Alla fine, però, ha vinto l'altro candidato, grazie ai voti di una parte dei 5 stelle e poi a quelli di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega

Il nuovo presidente della commissione Finanze della Camera è un deputato del Movimento 5 stelle, ma la maggioranza è stata comunque sconfitta. Il motivo? A essere eletto è stato il parlamentare dei 5 stelle sbagliato. Il nuovo presidente della commissione è Raffaele Trano, che ha ricevuto 20 voti. Uno in più di Nicola Grimaldi , il candidato del governo sul quale Pd e M5s avevano trovato l’intesa. Alla fine, però, ha vinto Trano, grazie ai voti di una parte dei 5 stelle e poi a quelli di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. “Come ho detto in Commissione abbiamo votato per Trano perchè serve un nome competente e Trano è un commercialista mentre l’altro candidato è un medico”, ha commentato il vicepresidente della Commissione Sestino Giacomoni di Forza Italia. Trano prende il posto di Carla Ruocco, altra esponente dei 5 stelle che è stata eletta alla guida della Commissione di inchiesta sulle banche.

“È stato un testa a testa, fino al 19 a 19. Trano è stato eletto all’ultima scheda e la maggioranza ha sbiancato”, dice un altro rappresentante dell’opposizione. I rappresentanti della maggioranza, che fino a questa mattina non avevano dubbi sulla nomina di Grimaldi, hanno dovuto prendere atto che qualcosa è andato storto. “Si votava a scrutinio segreto – ha commentando un esponen te della maggioranza – evidentemente c’è stato qualche franco tiratore”. L’incidente di percorso fa rialzare la testa ai renziani, che aprono il fuoco delle polemiche. “Se c’è stata un fronda interna ai 5 Stelle? Diciamo che tra le schede delle urne si può leggere questo…. comunque era già noto che c’erano malcontento in quell’area e problemi anche tra Pd-M5S”.