È morto nell’ospedale di Parma dove era stato ricoverato per una crisi respiratoria il dottor Ivo Cilesi, uno dei massimi esperti italiani nella lotta all’Alzheimer. Si era sentito male nei giorni scorsi mentre si trovava a Salsomaggiore Terme e aveva avuto bisogno del ricovero, prima a Fidenza e poi a Parma, in medicina d’urgenza. Sottoposto al tampone del Coronavirus è risultato positivo. L’uomo sarebbe stato già affetto da problemi di salute. I medici, in ogni caso, stanno portando avanti degli accertamenti approfonditi, come già comunicato dalla Regione Emilia-Romagna. Cilesi aveva 61 anni, era originario di Genova, dove si era laureato in Pedagogia, ma da tempo viveva a Cene, in provincia di Bergamo, zona dove sono stati riscontrati diversi casi di contagio.

È stato un luminare dell’approccio non farmacologico alla demenza senile con la sua “doll therapy” (letteralmente “terapia della bambola”), un metodo da lui ideato e diffuso per fronteggiare i disturbi del comportamento che si riscontrano nei malati di Alzheimer, che si è diffuso nel mondo dopo la sperimentazione e le prime applicazioni al centro Alzheimer di Gazzaniga del quale Ivo Cilesi era consulente. Come ricorda Bergamonews, era responsabile anche del Servizio terapie non farmaco logiche e riabilitazione cognitiva dell’Area Alzheimer della Fondazione Santa Maria Ausiliatrice di Bergamo e responsabile per l’inserimento di terapie non farmacologiche alla Fondazione “Cardinal Gusmini” di Vertova.