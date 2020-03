Chiuso il Louvre a Parigi. Sbarca parte dell'equipaggio della Diamond Princess: a terra anche il comandante italiano Gennaro Arma. Oms conferma che sono oltre 87mila i casi confermati (87.137) di Covid-19, di cui 79.968 in Cina (579 nuovi), Paese che registra anche 2.873 morti (35 nuovi). Si segnala inoltre che "il numero di casi confermati nella provincia di Hubei è aumentato per due giorni consecutivi dopo un periodo di declino"

Europa, Stati Uniti, Australia e Oriente. Il coronavirus è ormai diventato allerta sanitaria in molti paesi del mondo, tra contagi e vittime. In Iran, dove anche parlamentari e vertici della politica nazionale sono stati colpiti, è morto un alto funzionario di Stato e membro del consiglio consultivo di Ali Khamenei, dopo che venerdì era stata trovata positiva anche la vicepresidente Masume Ibtikar. Gli Usa registrano il secondo decesso e il primo caso di paziente positivo a New York, mentre uno dei nuovi casi in India è un paziente che recentemente è stato in Italia. Primo contagio anche in Australia: si tratta di un operatore sanitario del Nuovo Galles del Sud, che ha lavorato a stretto contatto con dei pazienti e non ha lasciato il paese per tre mesi. I casi registrati nel Nuovo Galles del Sud in totale salgono a nove. E in il sindaco di Seul, Park Won-soon, cita in giudizio i leader della Chiesa di Gesù Shincheonji, il gruppo religioso di Daegu che s’è trasformato in un potente focolaio del nuovo coronavirus. Su Facebook, Park ha spiegato di voler agire “per omicidio, lesioni e violazione su prevenzione e gestione delle malattie infettive”. Il fondatore della setta Lee Man-hee, 88 anni, ha tenuto oggi una conferenza stampa offrendo le sue scuse per la crisi. Con 4.335 infezioni, la Corea del Sud è al secondo posto nel mondo dopo la Cina.

dalla nave Diamond Princess, bloccata in acque giapponesi dal 4 febbraio scorso, sono sbarcati nelle scorse ore gli ultimi membri dell’equipaggio: tra loro c’è anche il comandante italiano Gennaro Arma. L’Organizzazione mondiale della sanità segnala che nel mondo sono oltre 87.137 i casi confermati, di cui 79.968 in Cina (579 nuovi) che registra anche 2.873 morti (35). Si segnala inoltre che “il numero di casi confermati nella provincia di Hubei, in Cina, è aumentato per due giorni consecutivi dopo un periodo di declino. L’Oms sta monitorando la situazione e sta lavorando per comprenderne il possibile significato”. Al di fuori della Cina sono 7.169 i casi confermati (1.160 nuovi) in 58 Paesi (5 con nuovi casi nelle ultime 24 ore: Azerbaijan, Ecuador, Irlanda, Monaco e Qatar) e 104 morti (18 nuove). In Italia i casi sono oltre 1600.

Germania – 150 i casi certificati, secondo i dati aggiornati stamani dal ministero della Salute. I Laender colpiti sono complessivamente dieci. “In 140 casi si conosce il contato originario che ha provocato il contagio, negli altri no, ma si lavora ancora alla ricostruzione”, è stato spiegato. La regione più colpita è il Nordreno-Vestfalia con 86 positivi. Il rischio per la popolazione è stato innalzato a “medio”.

Iran – Mohammad Mirmohammadi, ex parlamentare di Qom e membro del Consiglio per il Discernimento del sistema dal 2018, è deceduto oggi a 78 anni. Il Consiglio è un organo consultivo per la Guida suprema Ali Khamenei (formato da una quarantina di alti funzionari). Sono 66 le vittime per coronavirus in Iran, su un totale di 1.501 casi confermati. Lo ha annunciato il portavoce del ministero della Sanità iraniano Ali Reza Azizi. vl

India – Due nuovi casi di Covid-19 sono stati identificati in India, uno a Delhi, l’altro in Telangana. Il paziente di Delhi, riferisce un comunicato diffuso poco fa dal ministero della Salute indiano, è stato recentemente in Italia, l’altro arriverebbe da Dubai. “Entrambi sono in condizioni stabili e vengono tenuti sotto stretto controllo”, assicura il ministero. I casi accertati in India sinora sono cinque: uno dei tre studenti ammalati in Kerala è stato dimesso perché guarito, gli altri due stanno meglio.

Diamond Princess – Il gruppo finale dell’equipaggio che si trovava ancora a bordo della Diamond Princess, incluso il comandante italiano Gennaro Arma, ha completato le procedure di sbarco dalla nave nella giornata di domenica. Lo hanno riferito le autorità giapponesi spiegando che i membri sani dell’equipaggio avevano iniziato a essere rilasciati a partire da giovedì e le ultime 130 persone sono scese ieri. Tra di loro circa 70 cittadini indonesiani che sono stati rimpatriati con un aereo charter del governo di Giacarta. Le altre persone saranno messe in quarantena in centri ospedalieri specializzati situati a Saitama, a nord di Tokyo, e saranno autorizzati a lasciare il Giappone dopo due settimane se risulteranno negativi al coronavirus. Nel periodo in cui la nave è stata ormeggiata a Yokohama, dal 5 febbraio, 705 dei poco più di 3.700 passeggeri e membri dell’equipaggio sono risultati positivi e trasferiti nelle strutture apposite. Il ministro della Salute nipponico Katsunobu Kato, nel ringraziare il comandante Arma, ha detto che la nave sarà disinfestata a rimarrà ancorata a Yokohama per un periodo di manutenzione.

Francia – Il museo del Louvre, rimasto chiuso ieri per discussioni fra la direzione e il personale sulle misure di sicurezza per il coronavirus, è al momento chiuso, in attesa dell’esito di una riunione del Comitato di igiene, sicurezza e condizioni di lavoro. Ieri, i dipendenti presenti – circa 300 – si sono riuniti ed hanno votato per esercitare il diritto all’allontanamento del posto di lavoro “quasi all’unanimità”, temendo per la propria salute in presenza dell’epidemia di Coronavirus. Una lunga fila di visitatori ha atteso invano fuori dal museo.

Corea del Sud – La Corea del Sud ha registrato altri 476 casi di infezioni e quattro decessi aggiuntivi: lo riferisce il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), secondo cui i contagi accertati nel Paese sono nel complesso 4.212 e il numero dei morti è salito a 22.

Indonesia – L’Indonesia ha riportato oggi i suoi due primi casi confermati. Una donna di 64 anni e sua figlia di 31 sono risultate positive ai test in un ospedale di Giacarta, ha dichiarato il ministro della Salute indonesiano Terawan Agus Putranto.