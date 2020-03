“Il totale delle persone che attualmente sono contagiate è 1577. Di queste la metà sono in isolamento domiciliare, sono asintomatici o hanno sintomi lievissimi. 639 sono ricoverati con sintomi e 140, di cui 106 in Lombardia, sono in terapia intensiva”, è l’aggiornamento dei dati fatto dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, durante l’ultima conferenza stampa sulla situazione coronavirus in Italia. “I tamponi effettuati sono oltre 21mila – ha aggiunto – Mentre i casi positivi confermati dall’Istituto superiore di sanità sono 488”. Sono inoltre 83 i pazienti guariti, mentre le vittime sono 41, di cui 31 in Lombardia. Il processo infatti di conteggio dei positivi, tra i numeri raccolti dalle singole regioni e poi passati alla protezione civile, e quelli accertati dall’Istituto superiore di sanità, è differente.

