Botta e risposta serrato a Coffee Break (La7) tra Walter Ricciardi, componente italiano del Comitato Esecutivo dell’Oms e consigliere del ministero della Salute, e il deputato di Italia Viva, Luigi Marattin.

Ricciardi esprime i suoi complimenti al personale sanitario di tanti ospedali della “zona rossa” colpita dal coronavirus e aggiunge: “A crisi finita, perché questa crisi finirà, bisognerà chiedersi se tagliare 37 miliardi al SSN nei passati 7 anni sia stata un’ottima idea, perché il SSN è dare nel momento del bisogno le risposte, finanziate attraverso le tasse dei cittadini. E il nostro SSN purtroppo negli ultimi anni è stato trascurato. Speriamo che questa lezione sul coronavirus ci serva, affinché in futuro questo non succeda più“.

Non ci sta il deputato renziano, che commenta: “A chi ci guarda da casa voglio ricordare che non sono stati tagliati 37 miliardi al SSN negli ultimi 7 anni. Il fondo sanitario nazionale è sempre cresciuto negli ultimi 20 anni. Non so se il professor Ricciardi si riferisce al tendenziale, ma in ogni caso non sono 37 miliardi”.

“Non voglio fare polemiche – risponde Ricciardi – ma persino la Corte dei Conti, qualche anno fa, ha detto che è stato tagliato troppo. Tutti i dati, poi, onorevole, glieli do tutti”.

“Quando vuole, professore. Ma non sono 37 miliardi in 7 anni”, replica Marattin.

“I fondi sono aumentati dal governo Gentiloni in poi – spiega Ricciardi – Il governo Gentiloni ha previsto un miliardo in più e questo governo due miliardi in più. Quelli precedenti, non per colpa loro ma a causa di una contingenza internazionale, hanno sempre tagliato in sanità”.

“Professore, stia veramente attento a quello che dice – insorge il parlamentare di Italia Viva – Lei sta dicendo che anno su anno, cioè su consuntivo su consuntivo, i governi precedenti a quello Gentiloni hanno tagliato il fondo sanitario nazionale? Sta dicendo questo?”.

“Ma non lo dico io. Lo dicono i numeri – ribadisce Ricciardi – Comunque, le porterò i dati, ma in questo momento non voglio polemizzare. Tuttavia, glielo metterò nero su bianco”.

“Si tratta purtroppo di un’affermazione falsa – rilancia Marattin – Mi consenta di chiederle di riflettere un’ultima volta. Lei sta dicendo che consuntivo su consuntivo i governi prima del governo Gentiloni hanno tagliato il fondo sanitario nazionale? Mi permetta di chiederle una riflessione prima di rispondermi. Mi risponda“.

“Guardi, oggi il SSN ha 40mila operatori in meno rispetto a 7 anni fa – risponde Ricciardi – Si tratta di medici e infermieri che non sono stati sostituiti: 10mila operatori in meno in Campania, 9mila in meno nel Lazio. Se non sono tagli questi, mi dica lei cosa sono”.