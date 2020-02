Due giorni fa la notizia che c’era il primo caso di coronvirus nel mondo del calcio un giocatore della Pianese. Che ha giocato nei giorni scorsi con i calciatori della Juventus under 23. Ebbene oggi la società bianconera ha comunicato che gli allentamenti sono temporaneamente sospesi e che “la misura di prevenzione è stata decisa su indicazione, e in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali, da parte delle autorità sanitarie di Alessandria con cui il personale sanitario di Juventus è in costante contatto. Il motivo sono i nuovi casi di contagio al Covid 19, emersi in queste ultime ore fra i giocatori della Pianese, che i bianconeri hanno affrontato lo scorso 23 febbraio al Moccagatta di Alessandria. Si specifica che, a sei giorni dalla partita, i giocatori bianconeri permangono asintomatici e sono sotto controllo medico”. La Juventus “è in costante contatto con la Lega Pro”.

Oggi un quarto giocatore dell squadra di calcio di Piancastagnaio (Siena) che milita nel campionato di serie C, è risultato “positivo al Covid-19”. L’atleta si trova “in isolamento nella sua abitazione ed è sotto osservazione da parte delle autorità competenti”. Nel comunicato non si specifica se il giocatore sia in isolamento domiciliare in Toscana o in un’altra regione. Degli altri giocatori due sono seguiti dai servizi sanitari toscani, un altro è in isolamento a Ravenna. In totale sono cinque i casi sospetti positivi al coronavirus all’interno della società di calcio di Piancastagnaio. Oltre ai quattro giocatori, infatti, tra i sospetti positivi nei giorni scorsi anche un collaboratore della società che si trova ricoverato all’ospedale di Siena.

I calciatori e tutto lo staff tecnico della società sportiva toscana sono in quarantena da martedì scorso, da quando cioè è scattato il protocollo sanitario in seguito al primo tampone risultato positivo al coronavirus. Dopo la partita con la Juventus U23 che la Pianese ha disputato domenica scorsa ad Alessandria, i giocatori avevano fatto rientro nelle rispettive abitazioni in attesa di riprendere gli allenamenti. Alla notizia del primo positivo, la società aveva invitato i calciatori a rimanere nelle proprie abitazioni.