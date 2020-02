“Vergognatevi, è un abuso. Fate pietà”. Rieccheggiano nella Sala Rossa del Comune di Genova le urla di Andrea Agostini, ambientalista di lungo corso e già consigliere comunale, portavoce di Legambiente e oggi convocato per essere audito come esperto dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle. Motivo del contendere la decisione del sindaco di convocare la Commissione a porte chiuse, senza le audizioni, per attenersi alla lettera alle disposizioni anti-coronavirus e quella del presidente Vittorio Ottonello di chiamare gli uomini della polizia locale per trascinare fuori dall’aula con la forza l’esperto. Tema del giorno dovrebbe essere l’approvazione del provvedimento che adibisce a mega parcheggio per camion a tempo indefinito alcune aree di pertinenza della storica Villa Bombrini e altri spazi nell’immediata vicinanza di quello che viene definito come centro nevralgico della produzione culturale e ricreativa del ponente cittadino dalle opposizioni e dagli abitanti del quartiere, che stanno contestando animatamente la trasformazione dell’area, dovuta dall’esigenza di fare spazio altrove all’arrivo dei magazzini Amazon. Per autorizzare il parcheggio la Commissione deve modificare l’Accordo di Programma che aveva permesso la riqualificazione di quegli spazi, da anni sede di concerti e festival, e inserire norme urbanistiche che consentano l’insediamento dell’autoparco.

L’intervento di forza ha suscitato lo sdegno dell’opposizione di centrosinistra e del M5s che, ritenendo l’espulsione un abuso, ne ha contestato le modalità. “Ieri ho presentato un esposto in Procura su quello che sta accadendo oggi – ha rimarcato Alessandro Terrile per il Pd – Perché le persone che noi volevamo ascoltare oggi, qui, ieri sono potute andare dal sindaco e oggi non sono potute venire qui?”. Rincara la dose il grillino Stefano Giordano: “Questo non è il palazzo del sindaco, è il palazzo dei cittadini e dovremmo andarcene tutti da quest’aula perché è vergognoso quello che sta accadendo”.