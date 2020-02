“Preoccuparsi per il coronavirus? È inevitabile che circoli, non riconosce frontiere, né il trattato di Schengen e ce lo ha dimostrato. Il punto debole è che non avendo un vaccino non possiamo adottare misure preventive nei confronti dei più deboli, come gli anziani. Non dobbiamo preoccuparci, ma vanno intraprese le misure che ci fanno contenere il virus e rendono la vita sociale possibile”, così Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio Sacco di Milano, a Sono le Venti, il programma di informazione condotto da Peter Gomez sul Nove. “Stiamo lavorando alla mappa dei contagi, la strada che ha fatto il virus”, assicura la microbiologa, che poi tranquillizza gli spettatori sul corretto utilizzo delle mascherine. E sulla possibilità che il sistema sanitario collassi nel caso in cui venissero contagiate 100mila persone è positiva: “Dovremmo pensare a nuove organizzazioni, ma questo scenario non è in questo momento ipotizzabile”.

