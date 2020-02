Ha trovato finalmente un porto in cui sbarcare la nave Msc Meraviglia, rifiutata da Giamaica e Isole Cayman per il sospetto - rivelatosi poi infondato - che a bordo vi fosse un “membro italiano dell'equipaggio con sintomi influenzali” riconducibili al coronavirus. Il Messico ha il porto di Cozumel ma le condizioni proibitive del vento al momento lo impediscono

Dopo Francia, Spagna e Germania anche Danimarca, Estonia e Romania. Sono sempre di più i Paesi europei che riscontrano nuovi casi di coronavirus mentre iniziano invece a calare i contagi in Cina, tanto che dall’Oms fanno sapere che il numero di nuovi casi segnalati al di fuori della Cina ha superato per la prima volta il numero di nuovi contagi all’interno del Paese. In Francia c’è stata la prima vittima non straniera e il virus è arrivato anche in America Latina e negli Stati Uniti, in California, dove si è verificato il primo caso con origini non accertate: si tratta di una persona che non è tornata di recente da viaggi all’estero né è stata a contato con altre persone malate. Un caso che potrebbe essere il primo segnale della diffusione del virus negli Usa, dove finora il numero dei contagiati è limitato.

Nonostante questo però, il presidente Donald Trump ha voluto rassicurare i suoi concittadini, dichiarando che “siamo molto, molto pronti” a fronteggiare il virus e assicurando come le misure messe in campo finora negli Usa hanno avuto un “tremendo successo”. E “siamo pronti ad adattarle e a fare tutto il necessario”, ha aggiunto il tycoon parlando dalla Briefing Room della Casa Bianca, dopo una lunga riunione con gli esperti. Trump ha fatto sapere anche che è ancora troppo presto per decidere eventuali restrizioni ai viaggi da e per l’Italia e dalla Corea del Sud: “Ora non è il momento giusto. Al momento giusto potremmo farlo, vedremo cosa succede. Intanto monitoriamo gli arrivi dalle aree infette“, ha spiegato il Presidente, ammettendo comunque che il nostro Paese, così come altri, sta incontrando “difficoltà” con l’emergenza coronavirus.

EUROPA

Svizzera – È salito a quattro il numero di casi di coronavirus confermati in Svizzera, con due nuovi casi confermati nel Cantone dei Grigioni. Le due persone – precisa oggi l’agenzia di stampa svizzera Keystone-Ats – non presentano sintomi e sono in buone condizioni. Sono tuttavia ricoverate in ospedale per precauzione e ben curate, hanno comunicato oggi le autorità girgionesi.Per questo è stato annullato il salone internazionale dell’alta orologeria di Ginevra, Watches & Wonders, in programma dal 25 al 29 aprile. Lo ha annunciato stamane la Fondazione dell’alta orologeria (Fhh) che organizza l’evento: “Alla luce degli ultimi sviluppi relativi alla diffusione mondiale del Covid-19, è responsabilità della Fhh anticipare i rischi che i viaggi e i grandi raduni internazionali potrebbero generare nelle prossime settimane”, si legge in un comunicato.

Francia – Le autorità sanitarie francesi cercano di risalire alla causa del contagio del professore dell’Oise di 60 anni deceduto dopo essere risultato positivo al test del coronavirus. “Ciò che ci inquieta è il non arrivare a stabilire un legame diretto tra la malattia in questo paziente e un viaggio o contatto con le zone in cui il virus è presente”, come il Nord dell’Italia, la Cina o la Corea del sud, ha dichiarato a Bfmtv Frédéric Adnet, capo della medicina di urgenza all’ospedale Avicenne e del Servizio urgenze di Seine-Saint-Denis. Intanto il presidente Emmanuel Macron, durante una visita all’ospedale La Pitié-Salpétrière di Parigi, ha detto che in Francia “arriva un’epidemia”: “Conto su di voi come potete contare su di me”, ha aggiunto rivolgendosi alle equipe mediche dell’ospedale, insistendo sulla necessità di avere “un’informazione trasparente dinanzi a un’epidemia che arriva”. Da parte loro, i medici del grande ospedale parigino hanno detto al presidente di temere uno “scenario all’italiana”.

Danimarca – In Danimarca è stato confermato il primo caso di infezione da coronavirus. Si tratta di un uomo che era recentemente tornato da una vacanza sulla neve in nord Italia. L’uomo, riportano i media locali, è ora in isolamento nella sua abitazione.

Estonia – L’Estonia ha confermato il primo caso di contagio da Covid-19. Secondo quanto riportano le agenzie Tass e Interfax, si tratta di un uomo residente in Estonia che è recentemente rientrato dall’Iran.

Romania – Primo caso di coronavirus anche in Romania. È stato trovato infatti positivo ai test un paziente di Priguria, provincia di Gorj, nel sudovest del paese balcanico. Secondo quanto riportato dall’agenzia Mediafax, il ‘paziente zero’ ha 20 anni e lavora presso un ristorante di proprietà di un italiano. Il capo del dipartimento per le situazioni di emergenza (Dsu) romeno Raed Arafat ha dichiarato che l’uomo sarà tenuto in quarantena nella propria casa assieme ai suoi sette familiari. “Possiamo confermarlo: esiste una diagnosi positiva”, ha dichiarato il sottosegretario alla Salute del governo di Bucarest, Horatiu Moldovan, alla rete televisiva rumena Antena 3. Il paziente è un uomo del distretto di Gorj entrato in contatto con il cittadino italiano residente a Rimini che per quattro giorni è stato in Romania. “Le condizioni del paziente “sono buone, non presenta sintomi e non dobbiamo allarmarci“, ha aggiunto il ministro della Salute Victor Costache, precisando che i parenti del paziente resteranno in quarantena per 14 giorni.

MONDO

Nave da crociera italiana rifiutata da due porti – Ha trovato finalmente un porto in cui sbarcare la nave Msc Meraviglia, rifiutata da Giamaica e Isole Cayman per il sospetto – rivelatosi poi infondato – che a bordo vi fosse un “membro italiano dell’equipaggio con sintomi influenzali” riconducibili al coronavirus. Il Messico ha autorizzato la nave italiana ad attraccare a Cozumel ma le condizioni proibitive del vento, che, secondo quanto si legge in un comunicato della compagnia di navigazione, starebbe soffiando a 35-40 nodi, per ora lo impediscono. La nave da crociera è arrivata al largo della costa occidentale di Cozumel il 26 febbraio intorno alle 21.30 ora locale (alle 3.30 di questa notte ora italiana): in base alle attuali previsioni meteorologiche, spiega la compagnia, è atteso un miglioramento in mattinata attorno alle 8 locali (alle 14 ora italiana). Non appena sarà possibile, è già stato concordato con le Autorità locali che il pilota salga a bordo per condurre la manovra di ormeggio in porto.

Cina – La Cina ha riportato 433 nuovi casi con 29 nuovi decessi per il coronavirus. Gli aggiornamenti di giovedì portano i totali della Cina continentale a 78.497 casi e 2.744 morti. Dei nuovi casi, 383 erano nell’epicentro, nella città di Wuhan, dove il virus è emerso per la prima volta a dicembre. Le autorità hanno fatto sapere di confidare nel fatto che l’epidemia possa essere domata a breve: “La Cina è fiduciosa di avere il controllo dell’epidemia, in termini generali, entro la fine di aprile”, ha affermato Zhong Nanshan, pneumologo a capo del team di esperti medici della Commissione sanitaria nazionale, durante una conferenza stampa tenuta oggi a Guangzhou. Zhong ha aggiunto che, “sebbene a Wuhan ci sia stato un grande focolaio, il virus non si è diffuso in modo massiccio verso altre città”.

Giappone – C’è una nuova vittima di coronavirus in Giappone. Per questo, a partire da lunedì 2 marzo, saranno chiuse tutte le scuole primarie, medie e superiori per contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il premier Shinzo Abe. Le scuole rimarranno chiuse fino alle vacanze di primavera, solitamente fissate per la fine di marzo. In Giappone i contagi sono circa 900, compresi 705 dalla nave da crociera Diamond Princess, mentre i decessi accertati sono finora otto.

Israele – Il Paese impedirà l’ingresso dei cittadini italiani con l’obiettivo di prevenire il diffondersi del coronavirus. Lo ha annunciato il ministro degli interni Arie Deri, sottolineando che firmerà un decreto in questo senso. “Non abbiamo scelta – ha spiegato, citato dai media – il virus si è sparso in Italia”.

Corea del Sud – La Corea del Sud ha riportato altri 171 casi del nuovo coronavirus: lo riferisce il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), secondo cui il totale nazionale dei contagi è salito a quota 1.766.

Arabia Saudita – L’Arabia Saudita ha annunciato la sospensione degli ingressi per i pellegrini che vogliono recarsi alla Mecca o in visita alla Moschea del Profeta a Medina, per il timore di una diffusione del contagio da coronavirus. Il ministero degli Esteri, riporta l’agenzia ufficiale Spa, ha spiegato che la misura è temporanea e soggetta a continua valutazione.

Iraq – Le autorità sanitarie irachene segnalano un sesto caso di coronavirus in Iraq, il primo nella capitale Baghdad. Lo riferisce il ministero della Sanità in un comunicato, spiegando che si tratta di un uomo rientrato di recente da un viaggio in Iran. Il cittadino iracheno si trova ricoverato “in buona salute” in un ospedale di Baghdad, prosegue la nota.

Iran – Il bilancio ufficiale delle vittime provocate dal coronavirus in Iran è salito a 22 rispetto alle 19 registrate in precedenza, mentre il numero dei casi accertati di contagio è passato a da 139 a 141. Tra i positivi c’è anche il presidente della commissione Sicurezza nazionale e Politica estera del Parlamento iraniano, Mojtaba Zonnour: è stato lui stesso ad annunciarlo in un videomessaggio diffusio sui social, in cui ha spiegato di essersi messo in quarantena a Qom, epicentro dell’epidemia di coronavirus nel Paese. Si tratta del secondo funzionario iraniano risultato positivo al Covid-19 dopo il vice ministro della Sanità. Il ministero della Sanità iraniano ha disposto la sospensione delle tradizionali preghiere del venerdì per contenere la diffusione del coronavirus nella Repubblica islamica. Lo riferisce l’agenzia di stampa Iran, precisando che il ministero ha chiesto di cancellare i momenti di preghiera previsti per domani e qualsiasi altro evento di aggregazione fino a ulteriore comunicazione.

Kuwait – Le autorità sanitarie del Kuwait hanno registrato altri 17 nuovi casi di coronavirus nel Paese, portando così a 43 il numero totale delle persone contagiate. Lo rende noto il ministero della Sanità del Kuwait, aggiungendo che le persone risultate positive al tampone erano rientrate di recente da un viaggio in Iran.