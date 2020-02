L'uomo è stato multato e dovrà ora rispondere della sua violazione in tribunale: rischia una condanna e/o un'ammenda come previsto dall'ordinanza

Ha tenuto la palestra aperta nonostante l’ordinanza della regione Lombardia lo vieti e così ci hanno pensato i militari della Guardia di Finanza a mettere i sigilli alla struttura e denunciare il titolare al Giudice di Pace. È quanto successo in questi giorni a Lecco: i finanzieri stavano facendo un giro di perlustrazione per la città quando si sono accorti che il centro sportivo non solo era aperto ma anche in piena attività.

Così hanno invitato il titolare, un 33enne di Barzio, a fermare tutto e mandare a casa clienti e dipendenti, chiudendo la struttura. L’uomo è stato multato e dovrà ora rispondere della sua violazione in tribunale: rischia una condanna e/o un’ammenda come previsto dall’ordinanza firmata dal Ministero della Salute e dal presidente della regione Attilio Fontana.