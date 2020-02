Nuovi casi nel Baden-Württemberg e nel NordReno Westfalia e in Spagna. Tre in Germania: chiuse le scuole nella zona del contagio. Primo paziente in Brasile: era stato in Italia. Non risulta essere stata infettata la 56enne italiana morta in Carinzia. Il direttore Ecdc, Andrea Ammon: "Le misure rigide hanno ridotto l’impatto della malattia. Tanti contagi in Italia: sarebbe potuto accadere ovunque"

Prima vittima in Francia. Tre nuovi casi in Germania, uno in Algeria – è un dipendente Eni “in buona salute” arrivato il giorno 17 febbraio da Bertonico, comune di Lodi nella – e quattro in Spagna che si aggiungono agli altri otto confermati nelle scorse ore. Gli ultimi sono due turisti italiani nell’hotel di Adeje a Tenerife isolato ieri sono risultati positivi. Fanno parte del gruppo in viaggio con il medico piacentino e la moglie a cui era stato diagnosticato ieri il Covid-2019. E c’è il primo contagiato in Brasile: si tratta di un uomo rientrato da un viaggio di lavoro il 21 febbraio scorso. Cresce il numero dei pazienti affetti da coronavirus in Europa e all’estero. Nel circondario tedesco di Heinsberg si è deciso di chiudere le scuole e gli uffici amministrativi della zona dopo che è stato rilevato il primo caso nel Nordreno-Vestfalia. In Austria invece, si attendono le verifiche sulla morte di una turista italiana di 56 anni proveniente dal Friuli-Venezia Giulia: la donna è deceduta nella notte tra il 25 e il 26 febbraio in un residence a Bad Kleinkirchheim in Carinzia. La struttura, in attesa dell’esito del tampone, è stata chiusa e gli ospiti non possono lasciare l’edificio, saranno anche loro sottoposti a controlli.

Ue: “Misure dell’Italia risolute e veloci” – Dopo le misure di controllo e divieti per i passeggeri italiani nel mondo, anche nei Paesi Ue si fa strada l’ipotesi di fare più test su cittadini e persone che si trovano sul territorio nazionale. Parte la Germania, col portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert secondo cui l’esplosione del virus in Italia ha prodotto “una nuova situazione in Europa. Il coronavirus si è avvicinato. E questo significa per tutti i Paesi e anche per la Germania una nuova sfida. Ci prepariamo alla possibilità di un aumento dei casi e rafforziamo i nostri sforzi”. Da Bruxelles la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, durante la conferenza stampa organizzata al termine dell’incontro di oggi a Roma con il ministro della Salute, Roberto Speranza, il direttore Europa Oms, Hans Kluge, e il direttore Ecdc, Andrea Ammon ha dichiarato di apprezzare “l’impegno a mantenere le frontiere aperte perché chiuderle sarebbe stata una misura sproporzionata e inefficace”, sottolineando che “se ci fossero approcci divergenti all’interno dell’Ue sarebbe un problema è questo va evitato”. E ha aggiunto: “Vorrei dire che fin da subito la Commissione Ue ha sentito l’esigenza di esprimere assoluta solidarietà all’Italia e al personale sul campo, che hanno messo subito in atto misure risolute e veloci per ridurre la minaccia di questo virus”. L’Oms insiste: “Non bisogna cedere al panico, bisogna fidarsi pienamente di quello che sta facendo il ministero della Salute in Italia, in collaborazione con la Protezione Civile” e il direttore dell’Oms Europa, Hans Kluge, ha ringraziato il ministro della Salute italiano “per la grande trasparenza nel condividere le informazioni, che possono aiutare a capire il virus, di cui non conosciamo ancora tutto, e possono essere molto utili a tutti i Paesi per aggiornare le proprie politiche”. Anche Ammon precisa che “le misure rigide hanno ridotto l’impatto della malattia e l’ulteriore diffusione – afferma – Sebbene stiamo lavorando sul contenimento dobbiamo prepararci però ad altri scenari come cluster più estesi in Italia o in altri paesi europei. Per questo bisogna raccogliere informazioni in maniera standardizzata“. Rispetto al maggiore numero di casi di contagio in Italia, Ammon ha dichiarato: “Bisogna vedere quanti test vengono fatti per scoprire i casi di Covid-19, ma alla domanda sul perché sia accaduto in Italia non so rispondere. Sarebbe potuto accadere ovunque“.

Francia – Il direttore generale della Salute Jerome Salomon ha annunciato in mattinata tre nuovi casi. Tra questi c’è anche il primo deceduto francese: si tratta di un uomo di 60 anni, che era stato ricoverato d’urgenza a Parigi all’ospedale della Pitié-Salpetrière. Il numero totale di casi passa dunque a 17. Gli altri due pazienti sono: un uomo di 55 anni, in rianimazione, ad Amiens, nel nord del Paese; un uomo di 36 anni, attualmente ricoverato a Strasburgo, che rientrava da un viaggio in Lombardia. Quest’ultimo, ha precisato Salomon, non presenta sintomi particolarmente gravi. La prima vittima in Francia è stata nei giorni scorsi un cittadino cinese.

Spagna – Secondo caso di coronavirus in Catalogna dopo la 36enne italiana trovata positiva ieri a Barcellona: in questo caso si tratta di un 22enne che, scrive El Pais citando il dipartimento della Salute catalano, è stato di recente in Italia. In Spagna sono 11 in totale i pazienti affetti dal virus, di cui 5 di nazionalità italiana, 4 a Tenerife e la donna a Barcellona.

Germania – Nessun avviso per sconsigliare i viaggi nel Nord Italia, almeno per ora: “Avvisi del genere sono per noi il livello più alto di allarme, e si fa ricorso a questi quando sussiste un pericolo di vita”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri in conferenza stampa a Berlino. Una situazione del genere è “ancora lontana” da quello che sta accadendo in Italia, e potrebbe verificarsi in un “momento di gran lunga successivo”. “Quindi continueranno adesso come prima a non esserci avvisi per sconsigliare i viaggi”, ha concluso. Il portavoce ha comunque sottolineato che il ministero degli Esteri osserva con grande attenzione lo sviluppo della situazione italiana.

Intanto sono tre i nuovi casi di coronavirus registrati nel Baden-Württemberg e nel NordReno Westfalia: le condizioni del primo paziente rilevato nel NordReno Westfalia restano critiche, secondo le autorità sanitarie locali. Anche la moglie del paziente è positiva. Lunedì, l’uomo – che presentava sintomi di polmonite grave – è stato ricoverato in un ospedale di Erkelenz nel distretto di Heinsberg vicino ad Aquisgrana e isolato nell’unità di terapia intensiva. Per questo si è decisa la chiusura di scuole e degli uffici amministrativi nella zona. La notte scorsa è stato trasferito all’ospedale universitario di Duesseldorf. Secondo le informazioni raccolte dalla Dpa, il paziente ha circa 40 anni e ha una precedente condizione medica. L’uomo – riferiscono le autorità locali – sarebbe stato in contatto con un conoscente che era stato in Cina di recente per lavoro. L’altro nuovo caso segnalato in Germania riguarda un 25enne nel Baden-Wuerttemberg, distretto di Goeppingen che si sospetta possa essere stato contagiato durante un viaggio in Italia, a Milano. In Germania erano stati segnalati inizialmente diversi casi di contagio in Baviera, tra i dipendenti di una società che lavora con la Cina.

Grecia – Primo caso: si tratta di una donna che ha viaggiato di recente nel Nord Italia. Un portavoce del ministero della Salute ha riferito che la paziente di 38 anni è ricoverata in un ospedale di Salonicco ed è in buone condizioni.

Algeria – Il primo italiano positivo al coronavirus in Algeria è un dipendente di Eni “al momento dislocato nel campo di MLE, nel deserto algerino. Non ha febbre e gode di buone condizione di salute”. È arrivato il giorno 17 febbraio da Bertonico, comune in provincia di Lodi che dal 21 febbraio fa parte della zona rossa di diffusione della regione Lombardia. E’ quanto rende noto un portavoce della compagnia. “Dal 21 febbraio – fa ancora sapere un portavoce di Eni – in accordo anche alle disposizioni delle istituzioni italiane il dipendente è rimasto in isolamento all’interno del campo”. “In stretto contatto e coordinamento con le autorità algerine, e in accordo con i protocolli dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in tema di malattie infettive, Eni sta attivamente collaborando per la gestione operativa del caso”.

Brasile – C’è il primo caso confermato in Brasile, dove è risultato positivo al doppio test un uomo rientrato a San Paolo da un viaggio di lavoro in Italia il 21 febbraio scorso (era partito il 9 febbraio). A rivelarlo è stato il quotidiano brasiliano Folha de S. Paulo, anticipando che anche il secondo test fatto all’uomo è risultato positivo. Secondo il quotidiano, che cita fonti vicine al ministero della Salute, è stata chiesta alla compagnia con la quale l’uomo ha volato l’elenco dei passeggeri che si trovavano sullo stesso aereo.

Austria – Una turista italiana di 56 anni del Friuli-Venezia Giulia è morta la scorsa notte in un residence a Bad Kleinkirchheim, in Austria. La donna si trovava in villeggiatura in Carinzia. non è risultata positiva: tutti i test effettuati dalle autorità sanitarie austriache sono risultati negativi.

Corea del Sud – La Corea del Sud ha annunciato altri 115 nuovi casi accertati di infezione: in base agli aggiornamenti forniti dalle autorità sanitarie, il totale delle infezioni nel Paese è salito a quota 1.261.

Iran – Il ministero della Salute di Teheran ha annunciato che altre quattro persone che avevano contratto il coronavirus sono morte. Il totale delle vittime confermate nel Paese sale così a 19. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati sono 44, di cui 15 a Qom, che resta la provincia più colpita. I contagi complessivi salgono così a 139.

Cina – Il Global Times ha riferito che in Cina sono stati registrati 52 nuovi decessi e 406 nuovi casi. Il numero totale delle infezioni è quindi salito a 78.064 e i morti sono 2.715. Nessun decesso è stato registrato al di fuori della provincia dell’Hubei, stando ai dati di questa mattina. Si tratta della prima volta in 23 giorni.

Vietnam – Il premier vietnamita Nguyen Xuan Phuc ha chiesto al ministero degli Esteri di predisporre il divieto di ingresso nel Paese ai cittadini dei Paesi maggiormente colpiti dall’epidemia di coronavirus. Tra questi, Italia, Iran, Corea del Sud e Giappone. Attualmente, ci sono 83 persone in quarantena a Ho Chi Minh City e nella città costiera di Da Nang. Si tratta di viaggiatori recentemente arrivati in Vietnam con voli provenienti da Daegu, la città epicentro dell’epidemia in Corea del Sud. Altri 18 sudcoreani che al loro arrivo in Vietnam hanno rifiutato di sottoporsi alle misure di quarantena sono stati rimpatriati. Inoltre, le navi cargo provenienti dalla Corea del Sud saranno sottoposte a screening per verificare l’eventuale presenza del virus.

I 16 pazienti affetti da Covid-19 finora individuati in Vietnam sono tutti usciti dalla quarantena e sono ora in buone condizioni. L’ultimo paziente, un uomo di 50 anni, è stato dimesso ieri. Nelle ultime due settimane non è stato individuato nessun nuovo caso nel Paese.