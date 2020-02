Un cittadino francese, insegnante in una scuola di Crépy-en-Valois, nel dipartimento dell’Oise, che non è mai stato in una delle aree dove il virus ha conosciuto la sua massima diffusione fino a oggi, tipo Cina, Iran o Italia. È questo l’identikit della prima vittima francese per coronavirus diffuso dal ministero dell’Istruzione transalpino, dato che il primo decesso nel Paese è stato quello di un cittadino cinese, che fa scattare l’allerta nel Paese. Secondo le informazioni fino ad ora in mano alle autorità, si tratta di un caso di contagio interno alla Francia.

Il direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Salute del dipartimento Hauts-de-France, Etienne Champion, ha riferito in conferenza stampa che anche la seconda persona ricoverata in condizioni gravi ad Amiens non si era recata in zone di “esposizione a rischio”. Ed è “per questo che in un primo tempo non sono stati identificati come dei casi possibili di coronavirus”.

Il Paese si prepara così a contrastare una possibile epidemia, mentre aumenta il numero dei casi in tutta la Francia: oltre alle misure precauzionali nei confronti di chi torna dalle zone a rischio, 77 ospedali sono stati “attivati” per rispondere all’emergenza e il dispositivo sanitario è stato ulteriormente rafforzato. Mentre a Parigi e in altre città di Francia si moltiplicano le riunioni di autorità ed esperti, il neo ministro della Salute, Olivier Véran, ha fatto sapere che da oggi terrà un punto stampa quotidiano dedicato al coronavirus, alle ore 19.

Il terzo caso, un uomo di 36 anni attualmente ricoverato a Strasburgo dopo un viaggio in Lombardia, non presenta invece sintomi particolarmente gravi. Sono in totale 17, tra cui due morti, i casi accertati dall’inizio della crisi in Francia.