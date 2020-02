L'attore, a Roma per presentare Onward - Oltre la magia, il nuovo film Pixar/Disney, ha parlato anche del Coronavirus

L’occasione è quella della presentazione di Onward – Oltre la magia, il nuovo Pixar/Disney che sarà al cinema dal 16 aprile e nel quale Fabio Volo doppia il papà dei due elfi protagonisti. “Io vengo dal focolaio, sono il vostro paziente zero”, ha scherzato l’attore tirando fuori una bottiglietta di gel disinfettante per pulirsi le mani. Poi ha spiegato: “La situazione su da noi è veramente surreale e siccome è la prima volta che mi capita qualcosa del genere è anche difficile fare un confronto. Avendo dei bambini, mi sono un po’ informato sulla mortalità del virus ed è oggettivamente meno grave di quello che raccontano giornali e telegiornali“.

Secondo Volo il problema sarà “molto economico”. Il conduttore di Radio Deejay ha infatti precisato: “Non so se le misure di precauzione siano giuste, come chiudere le sale, o anche i locali, ma credo ci saranno pochissimi morti e tantissimi falliti. Lo dico pensando a quando avevamo il negozio con mio padre: anche solo una settimana senza incasso ci avrebbe fatto fallire”. Non si è detto preoccupato, Volo: “Sono impegnato a occuparmi del virus, lavandomi spesso le mani e seguendo anche le altre indicazioni di prudenza che ci hanno dato”.