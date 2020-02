“Buongiorno, caffè, e terrorismo psicologico“. Così su Twitter Chef Rubio attacca Roberto Burioni, del quale posta una fotografia. È chiaro dal tweet che proprio il virologo farebbe, secondo lo chef, terrorismo psicologico. Non è il primo tweet che Gabriele Rubini scrive sul Coronavirus. “Me raccomanno, non fate che uscite eh? Fateve’r bagno co’ l’amuchina prima de metteve a letto“. E stamani mattina 24 febbraio il commento più volgare che ha scatenato. non poche reazioni: “Che poi fate sesso anale senza protezioni, pom*** e cunnilingus come ve presentate, alle prostitute le supplicate di farlo senza condom, ca**** e pis***** senza lavavve le mani, e che fate? Ve mettete le mascherine e assaltate i supermercati? Ahahah io boh”, aveva twittato ieri 24 febbraio. Poco prima aveva raccomandato agli italiani di stare lontani dalla tv.

