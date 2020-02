Un’auto è finita sulla folla ad un corteo di Carnevale a Volkmarsen nell’Assia tedesca e ha provocato almeno 15 feriti. Lo riporta l’agenzia di stampa tedesca Dpa. Secondo i media locali che citano fonti dal quartier generale della polizia di Kassel, tra i feriti ci sono anche dei bambini. Testimoni oculari raccontano che una station wagon Mercedes color argento ha falciato un gruppo di persone intorno alle ore 14.30. Il veicolo avrebbe proseguito la sua corsa per oltre 30 metri tra la folla. La polizia riferisce che l’autista è stato arrestato.

Non è ancora chiaro se il conducente abbia volontariamente investito la folla che camminava per il tradizionale corteo di carnevale che si tiene alla vigilia di martedì grasso. La polizia ha appena aperto un’inchiesta. Tuttavia, stando a quanto raccontano i testimoni ai giornali locali, l’autista ha aggirato la barriera che delimitava l’area della processione e poi ha proseguito a tutto gas verso la folla. I testimoni, scrive la testata locale rosenheim24.de, hanno avuto l’impressione che stesse prendendo di mira in particolare i bambini. La notizia però non è stata confermata dalle autorità.

Al corteo di carnevale partecipavano anche diversi vigili del fuoco che hanno subito assunto il coordinamento dei soccorsi. Sul posto ci sono ambulanze e anche un elicottero, mentre la polizia ha isolato la zona e sta cominciando a sentire i testimoni.