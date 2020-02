La commissione Giustizia in Senato è stata interrotta per permettere alla maggioranza di trovare un'intesa. La richiesta del senatore di Leu è di utilizzare sì come prova le intercettazioni svolte per indagini su altri reati, ma soltanto per i reati per i quali sono ammesse le intercettazioni stesse

Non solo Italia viva si oppone alla riforma della prescrizione, ma ora fa opposizione anche sul decreto Intercettazioni. Dopo una giornata di tensioni, l’arrivo in Aula al Senato del testo è slittato prima alle 18.30 e poi direttamente al 19 febbraio per mancanza di accordo nella maggioranza. I renziani infatti protestano contro la richiesta di modifica presentata dal senatore di Leu Pietro Grasso. Che però era già stata oggetto di un vertice del governo la settimana scorsa. Nel pomeriggio l’emendamento è stato ritirato e riformulato dal relatore Mario Michele Giarrusso, ma per i senatori di Italia viva non basta ancora e chiedono che rimanga il testo concordato. Stando così le posizioni, la maggioranza rischia di andare sotto: se si dovesse mettere ai voti l’emendamento, data la contrarietà di Italia viva e considerando le forze in campo, la votazione dovrebbe finire 12 a 12. E a Palazzo Madama, per regolamento, in caso di parità vincono i voti contrari. La proposta di modifica della maggioranza, quindi, verrebbe bocciata.

Il senatore M5s Giarrusso, al termine dei lavori della commissione si è detto sorpreso per il comportamento di Italia viva: “Cambiano idea ogni minuto. Speriamo di no. C’era un’intesa sulla riformulazione, sarebbe inspiegabile”. In tarda mattinata erano stati i renziani a diffondere una nota con la quale ufficializzavano la minaccia di far venire meno i loro voti: “Sul dl intercettazioni Italia Viva voterà lealmente la fiducia al testo proposto da Bonafede e approvato dal Cdm”, hanno fatto sapere i renziani con una nota. Ma hanno avvertito: “Qualunque altra modifica potrà passare soltanto attraverso emendamenti condivisi da tutte le forze di maggioranza. Chi votasse emendamenti non condivisi con il resto della coalizione sarebbe responsabile della rottura della maggioranza. Ci auguriamo che prevalgano saggezza e unità”. Ancora più netto l’intervento di Davide Faraone: “A scanso di equivoci”, ha scritto su Twitter. “Noi votiamo la fiducia su decreto intercettazioni come chiesto dal governo. Per cambiarlo serve il consenso di tutti. Chi forza a colpi di emendamento spacca la maggioranza. Sì fiducia, no provocazioni”.

In Aula puntualissimo ad aspettare che inizi la seduta. Con un pensiero affettuoso a tutti quelli che hanno detto che per sciare saltavo i lavori parlamentari. Quante #FakeNews dobbiamo sopportare! pic.twitter.com/t044klIH0o — Matteo Renzi (@matteorenzi) February 18, 2020

L’emendamento proposto da Grasso riguarda l’utilizzo delle intercettazioni per le indagini su reati diversi da quelli per cui esse erano state effettuate. Un emendamento che è stato modificato dallo stesso ex presidente del Senato, dopo un vertice di maggioranza della scorsa settimana. Il nuovo testo dell’emendamento mira a recepire una sentenza interpretativa della Cassazione. In sostanza consente sì di utilizzare come prova le intercettazioni svolte per indagini su altri reati, ma soltanto per i reati per i quali sono ammesse le intercettazioni stesse.

Secondo il capogruppo della Lega in Senato Massimiliano Romeo la maggioranza “prima ha chiesto di calendarizzare velocemente il provvedimento, ora sta solo perdendo tempo. Il provvedimento scade tra dieci giorni e deve ancora andare alla Camera, dopo essere rimasto fermo per molti giorni qui al Senato”. “Sorvolo poi sulla forzatura delle procedure, perché siamo arrivati in commissione Giustizia a votare gli emendamenti che avevano una rilevanza di carattere economico senza il parere della commissione Bilancio. Prima ci hanno imposto di correre e ora chiedono più tempo perché non sanno come mettersi d’accordo. Ricordo alla maggioranza che la ruota gira e che tutte queste cose ce le segniamo e quando poi voi andrete all’opposizione non veniteci a dire che ci comportiamo in maniera sbagliata e che non rispettiamo le regole”.