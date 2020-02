“Se il premier vuole cacciarci, faccia pure: è un suo diritto“. A meno di 24 ore dal forfait in consiglio dei ministri delle ministre di Italia viva, il leader Matteo Renzi insiste nel tenere aperto lo scontro. “Conte è il massimo esperto nel cambiare maggioranze. Se invece vogliono noi, devono prendersi anche le nostre idee. Alleati, non sudditi. Trovo il tono di Conte sbagliato, ma ai falli da dietro del premier rispondiamo senza commettere falli di reazione”. Il riferimento è all’intervento del presidente del Consiglio che, ieri pomeriggio, ha lanciato una sorta di ultimatum a Italia viva dicendo che “devono un chiarimento agli italiani”. Una linea ribadita oggi anche dagli altri esponenti del Movimento 5 stelle. “Quando discutevamo con Salvini c’erano posizioni diverse su tanti temi e i toni erano alti, ma qui la discussione dov’è?”, ha detto il sottosegretario 5 stelle Stefano Buffagni intervistato a Circo Massimo su Radio Capital. “Perché devo stare al governo se si litiga soltanto? Se si continua con le lamentele e le polemiche sul nulla, sono il primo che si stufa”.

Dopo il duro intervento di ieri del premier, il consiglio dei ministri ha approvato il lodo Conte bis e la riforma del processo penale. Ma senza che le ministre Iv Bellanova e Belotti fossero presenti. Matteo Renzi stamattina, ha scelto di ribadire che non intendono fare passi indietro o rivedere la loro posizione: “Se hanno pronto un Conte Ter senza di noi, prego, si accomodino. Noi pensiamo all’Italia e teniamo alte le nostre battaglie. Pd e Cinque Stelle hanno la stessa posizione sulla giustizia. Pur di fare un’alleanza strategica i dem rinunciano al garantismo. Noi invece no: noi non accetteremo mai il giustizialismo che è la forma peggiore di populismo”. E ha concluso: “Questa per noi è una battaglia culturale. La posizione del lodo Conte è incostituzionale secondo i principali esperti. Cercheremo di cambiarla in Parlamento prima che venga bocciata dalla Corte Costituzionale come già avvenuto in settimana alla legge Bonafede. Non molleremo di un solo centimetro. Il Pd ha scelto di seguire i grillini, noi abbiamo scelto di seguire le persone competenti: avvocati, magistrati, esperti della materia”. Proprio oggi l’Associazione nazionale magistrati ha promosso la riforma approvata in consiglio dei ministri dicendo che è stato trovato “un buon punto di equilibrio”. Mentre il presidente dell’Unione camere penali ha parlato di “operazione cinica e pericolosa”.

Poco dopo è intervenuto il deputato Iv Ettore Rosato: “Se resta il lodo Conte bis”, ha detto, “è ovvio che non votiamo la riforma del processo penale”. Secondo fonti interne di Italia Viva però, intercettate dall’agenzia La Presse, sarebbero comunque pronti a votare la riforma del processo penale. “Chi ha mai detto che non voteremo la riforma del processo penale? Come si fa a dire che non votiamo la riforma al processo penale?”, hanno dichiarato. Il ragionamento parte dal presupposto che si tratta di un ddl e non di un decreto su cui il governo può porre la fiducia. “E’ un articolato complesso – spiegano le stesse fonti parlamentari – di cui la prescrizione è solo un punto, anche aggiunto all’ultimo minuto perché da qualche parte dovevano metterlo”. In Italia viva sono pronti a confrontarsi sulla prescrizione quando arriverà in Parlamento. Per Italia viva, è il ragionamento, la velocizzazione dei tempi della giustizia “è una priorità”.