È decollato alle 5 di questa mattina il volo dell’Aeronautica militare che dovrà riportare a casa Niccolò, il 17enne di Grado rimasto bloccato a Wuhan, in Cina, dopo che per due volte non era potuto partire assieme agli altri nostri connazionali già rimpatriati perché febbricitante. L’arrivo a Pratica di Mare dello studente è previsto per le 7 di domani mattina.

Intanto la Cina ha rivisto il numero delle vittime del coronavirus, aggiornando il conteggio a 1380 morti dopo i controlli effettuati sui dati dell’ Hubei, la provincia più colpita, che hanno fatto emergere errori. Tra questi ci sono anche sei operatori sanitari che lavoravano nell’ospedale di Wuhan, la città focolaio del Covid-19. Mentre, quanto ai contagi accertati di Covid-19, i casi totali sono saliti a quota 63.851, di cui 5.090 rilevati ieri (oltre 4.800 solo nell’Hubei). La diffusione dell’epidemia è sembrata avere un balzo – + 15.000 pazienti in un solo giorno – quando giovedì le autorità dell’Hubei avevano annunciato il cambio dei parametri per il conteggio dei contagiati, includendo anche i “clinicamente diagnosticati”, vale a dire coloro dichiarati positivi con la Tac ai polmoni in aggiunta a quelli verificati con i test di laboratorio.

I casi nel mondo – Sono saliti a 64mila i casi di coronavirus nel mondo, con 1.384 vittime. Dagli ultimi dati riportati dalle autorità sanitarie, in Cina sono state registrate 1.380 morti, tra 63.851 casi, principalmente nella provincia di Hubei. A Hong Kong i casi registrati sono 51 e 1 decesso. In Giappone si contano 251 episodi, di cui 218 a bordo della nave da crociera ormeggiata a Yokohama, a Singapore 58, in Thailandia 33, in Corea del Sud 28. Negli Stati Uniti ammontano a 15, un cittadino americano è morto in Cina, e in Europa, in Germania sono 16, in Francia 11, nel Regno Unito 9, in Italia 3, in Russia 2, in Spagna 2, in Belgio 1, così come in Svezia e in Finlandia. Nelle Filippine sono stati registrati 3 casi, incluso un decesso.

Sbarcati i primi passeggeri dalla Diamond Princess – Un primo gruppo di 11 passeggeri, di 80 anni e oltre, risultati negativi ai test per il Coronavirus, è sbarcato dalla Diamond Princess, la nave da crociera messa in quarantena nella baia di Yokohama in Giappone, per essere trasferiti in alloggi protetti messi a disposizione dal governo. Lo ha confermato un funzionario del governo giapponese precisando che i passeggeri resteranno negli alloggi preposti fino alla fine della quarantena, il 19 febbraio. Un bus con i vetri oscurati è giunto al molo dove la nave è attraccata, con il conducente vestito da capo a piedi con indumenti protettivi, compresa maschera e occhialini. Sono oltre 200 le persone a bordo che risultano contagiate dal virus su 3.700 persone tra passeggeri ed equipaggio e tra i quali anche 35 italiani, da quando la Diamond si è fermata nella baia di Yokohama, in Giappone, il 3 febbraio scorso ed è stata messa in quarantena.

Il rientro di Niccolò – Il 17 enne di Grado rientrerà sabato in Italia insieme al viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, che sarà effettivamente a bordo dell’aereo militare. Niccolò è rimasto in Cina a causa di sintomi febbrili e non era stato imbarcato sul volo per il primo rimpatrio proprio perché accusava alcuni sintomi sospetti. Successivamente è poi risultato negativo al test per il nuovo coronavirus, ma fino a oggi non era chiaro quando sarebbe potuto rientrare. All’interno del gruppo di connazionali rientrati da Wuhan, ora in quarantena alla Cecchignola, un uomo è risultato positivo al virus e si trova attualmente ricoverato all’Istituto Spallanzani di Roma. Per questo motivo il viceministro Sileri, che era anche con loro sull’aereo del rientro, si è trovato al centro delle polemiche, perché secondo alcuni avrebbe dovuto anch’egli essere sottoposto a isolamento precauzionale.

Usa: “Delusi da mancata trasparenza della Cina sul virus” – Gli Stati Uniti sono delusi dalla mancanza di trasparenze della Cina sull’emergenza coronavirus: lo ha detto il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, parlando a margine di un evento a Washington. Una dichiarazione in controtendenza rispetto alle parole di lode finora avute da Donald Trump per Xi Jinping e verso la risposta all’emergenza data da Pechino. “Il presidente Xi aveva promesso al presidente Trump che la Cina sarebbe stata aperta alla cooperazione, anche con l’Onu e l’Oms, e che avrebbe accettato il nostro aiuto. Ma non lo stanno facendo“, ha detto.