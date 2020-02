Una bambina con una fionda mira e colpisce dei fiori. Che sembrano formare una macchia di sangue. Cupido diventa donna, anzi bambina, e scocca il sasso, non la freccia, verso un cumulo fiorito. Amore e odio, due facce della stessa medaglia. Così come amore e guerra. Questo il murale apparso nella notte del 13 febbraio a Bristol, città natale di Banksy, che sembra proprio aver fatto un regalo ai suoi tantissimi estimatori per San Valentino. Lo stile, inconfondibile, sembra proprio il suo anche se ancora non è stato postato niente sul suo profilo ufficiale. L’artista si dichiarerà autore di questo bellissimo murale? Intanto la Bristol Somali Community Association ha pubblicato le foto su Twitter: “Speriamo che sia un’opera di Banksy”.

Today in Barton Hill, we woke up with this remarkable mural art painted on one of the houses of the area.

We hope it’s Banksy’s work.

Come and have a look yourself. Whoever painted, it’s worth admiring their creativity.

Thank you@TristanCorkPost @bbcrb pic.twitter.com/ppEiKAaOrH

— Bristol Somali Community Association (@BSCAssociation) February 13, 2020