Ho sempre invidiato i neri che “hanno il ritmo nel sangue”; oggi scopro che invece noi italiani nel sangue abbiamo il crimine organizzato. Mafiosi nel Dna, dice la vicepresidente dell’Argentina.

Cristina Kirchner ce l’ha a morte con il suo avversario, l’ex Presidente Mauricio Macri, colpevole di aver “perseguitato” i suoi figli tramite il sistema giudiziario per motivi politici. Ebbene, invece di entrare nel merito degli aspetti politici della vicenda, la Kirchner pratica lo sport più trendy del momento: la “butta in caciara”.

La vicepresidente infatti, per togliersi qualche sassolino dalle scarpe, addebita a Macri “una componente mafiosa probabilmente causata dalle sue origini”, ovvero l’Italia.

Che la mafia sia made in Italy non si può certo negare, ma immaginare un intero popolo geneticamente predisposto alla mafiosità è un’infamia contro chi, seppur di italiche origini e residenza, spende la vita a combatterla e a chi (tanti, troppi) la vita l’ha proprio persa per denunciare la criminalità organizzata di stampo mafioso.

La frase scuote noi e l’intera Argentina, la cui popolazione è in grandissima parte originaria del paese di pizza, sole, mandolino e mafia! Tutti vogliono le scuse della vicepresidente e tutti prendono le distanze da quella frase razzista, discriminante e diffamatoria.

Temo però che quelle scuse non arriveranno mai. Certi argomenti evidenziano il vuoto di chi non ha argomenti e la signora Kirchner dovrebbe prima chiedere scusa a se stessa e alla sua intelligenza.

È un po’ come se un leader politico si attaccasse ai citofoni per screditare, in diretta mediatica, una categoria di persone (tipo i migranti, gli stranieri, gli africani, i marocchini o i tunisini) nella convinzione che siano tutti spacciatori. Sarebbe assurdo, eppure c’è da scommettere che neanche in questo caso arriverebbero mai delle scuse. Il motivo è semplice: mancano gli argomenti, la cultura e la prospettiva politica. Molto meglio buttare tutto in caciara!

Un bacione alla Kirchner e a chi, come lei, si ritrova a rappresentare il popolo ignorando la realtà, la storia e il comune buonsenso.