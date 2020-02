Aziende chiuse, attività e fabbriche bloccate ormai da settimane nell'area del focolaio e non solo. La General Motors, per esempio, ha annunciato che dalla prossima settimana inizierà la sospensione provvisoria delle attività a causa della carenza di componenti prodotti in Cina

“Più pericoloso del terrorismo” per l’Oms il Covid19 – il nome della malattia provocata dal virus che sta mettendo in quarantena il mondo – potrebbe avere un impatto devastante per l’economia mondiale. La velocità e la diffusione del contagio rappresentano un rischio “anche per il credito” e il rallentamento della Cina, le cui previsioni sul Pil sono state ridotte dal 5,7 al 5%, impatterà per lo 0,3% sul prodotto interno lordo globale nel 202o secondo l’agenzia di rating Standard & Poor’s. Aziende chiuse, attività e fabbriche bloccate ormai da settimane nell’area del focolaio. La General Motors, per esempio, ha annunciato che dalla prossima settimana inizierà la sospensione provvisoria delle attività a causa della carenza di componenti prodotti in Cina, dove appunto il blocco degli impianti per limitare la diffusione del coronavirus ha fatto calare drasticamente la produzione. Due linee di assemblaggio di Gm Korea di Bupyeong, capace di produrre 400.000 veicoli annui, chiuderanno lunedì e martedì. Le operazioni torneranno alla normalità sulle attese del ritorno al lavoro in Cina. Intanto Kering, il colosso del lusso, registra da “dieci giorni” una “forte riduzione” delle vendite in Cina continentale come riferito dal numero uno del gruppo, François-Henri Pinault, che oggi ha annunciato conti record per il 2019. Il gruppo Kering che include, tra l’altro, marchi come Gucci, Yves-Saint-Laurent o Bottega Veneta, realizza il 34% delle vendite totale nella regione Asia-Pacifico (escluso il Giappone).

Il bollettino dello Spallanzani: in venti ripetutamente negativi – Potrebbe arrivare oggi una decisione sulla fine della quarantena per il gruppo di 20 persone che sono state in contatto con i due coniugi cinesi risultati positivi a Covid-19 e in cura all’Istituto Spallanzani di Roma. I medici stanno valutando – a quanto apprende l’Adnkronos Salute – le dimissioni: visto che oggi dovrebbero decorrere i termini stabiliti per l’isolamento, è attesa una decisione positiva. Il gruppo aveva viaggiato con la coppia poi risultata contagiata e il loro autobus era stato recuperato a Cassino e scortato fino all’Istituto per le malattie infettive Spallanzani.I venti non presentano alcun sintomo e sono “risultati tutti ripetutamente negativi ai test per la ricerca del nuovo coronavirus“. Il giovane ricercatore italiano ricoverato da giorni “è in buone condizioni generali e soprattutto” non ha febbre, per lui “continua la terapia antivirale”. I due cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, con infezione confermata da nuovo coronavirus, “continuano a essere ricoverati in isolamento nella terapia intensiva”. Le loro condizioni cliniche “sono invariate con parametri emodinamici stabili. Continuano terapia antivirale. La prognosi resta riservata“.

Riapre una azienda italiana in Cina – Intanto ha riaperto lo stabilimento di Pelliconi in Cina, a Suzhou, che occupa 90 dipendenti. L’azienda di Ozzano (Bologna), che produce 30 miliardi di tappi all’anno ed è leader mondiale dei tappi a corona, era stata costretta a chiudere per otto giorni a causa dell’allarme coronavirus. “Domenica – spiega al Resto del Carlino l’ad Marco Checchi – il governo cinese ha fatto l’ispezione, verificando che avessimo in dotazione le mascherine e dandoci alcune norme comportamentali, affiggendo cartelli in cui si prescrive di lavarsi le mani e cambiare le tute”. Restano problemi organizzativi, ma “non pensavamo – afferma l’ad – di riuscire ad aprire così presto. Non siamo ancora al 100% ma in pochi giorni torneremo a regime”. Resta invece chiuso fino all’1 marzo lo stabilimento di Zhongshan della Carpigiani, azienda leader delle macchine per gelato con sede ad Anzola, alle porte di Bologna. “La situazione in Cina è in continuo aggiornamento come i contatti con il nostro stabilimento”, spiega il direttore generale Federico Tassi. “I colleghi della filiale commerciale a Shanghai stanno utilizzando il lavoro da remoto per riprendere le loro attività senza spostarsi da casa, come richiesto dalle autorità locali“. Proprio a Shanghai è stata annullata la fiera specializzata Hotelex, in programma dal 29 marzo all’1 aprile. E nella stessa metropoli al momento è chiuso l’ufficio (15 persone, di cui tre italiani) di Marchesini Group, colosso del packaging di Pianoro: “I nostri dipendenti lavorano da casa mentre i nostri tre connazionali li abbiamo fatti rientrare. Il problema è che, per riaprire, il personale deve cambiare due mascherine al giorno, ma in Cina sono introvabili. E dall’Europa non si riescono a mandare”, spiega la marketing manager Valentina Marchesini.

Oltre 45mila contagi e oltre il 10% di guarigioni – Intanto continua a crescere il numero dei contagi e delle vittime. A fornire gli ultimi dati è la Johns Hopkins University che parla di 1.115 morti, di cui 1.068 nella provincia cinese di Hubei, epicentro dell’epidemia, e 45.188 contagi in tutto il mondo, di cui 44.670 nella sola Cina continentale. Fuori dall’Asia, i numeri più alti sono stati registrati in Germania, con 16 contagiati, seguita da Australia (15) e Stati Uniti (13), mentre l’Italia è ferma a 3. E aumenta il numero di persone infettate anche a bordo della nave da crociera Diamond Princess, in quarantena nel porto di Yokohama, in Giappone: Tokio ha confermato 39 nuovi casi di coronavirus, facendo salire il numero degli infettati a 174 su 3.700 passeggeri in totale. La John Hopkins ha diffuso anche il numero delle persone guarite: sono 4.850 in tutto il mondo, delle quali 2.639 nella sola provincia di Hubei, il resto nelle altre province e regioni cinesi, una a Macao e una a Taiwan e altre 49 fuori dalla Cina. Una donna iraniana di 63 anni è morta lunedì in un ospedale di Teheran per sospetta infezione da coronavirus cinese come riporta il quotidiano statale Iran, sottolineando che le cause del decesso sono al momento sotto indagine e non c’è alcun risultato certo. Le autorità della Repubblica islamica hanno finora negato le notizie diffuse sui social media di diversi casi di contagi nel Paese, in particolare nelle province di Tabriz, Isfahan e Yazd. Una persona è stata inoltre arrestata con l’accusa di provocato allarme. Il ministero della Salute ha poi sottolineato che non risultano persone colpite dal virus tra quelle rimpatriate dalla Cina e tenute in quarantena.

Ancora 710 rotte aperte tra Cina e resto del mondo – Il governo di Pechino – che ha sospeso i funzionari considerati responsabili dei ritardi nella gestione dell’emergenza – continua a intrattenere rapporti diplomatici per mantenere attivi i voli da e per la Cina. Sono 710, al momento, le rotte internazionali ancora aperte tra la Cina e altri 46 Paesi, secondo le informazioni fornite dalla Civil Aviation Administration of China (Caac) che ha anche sollecitato la comunità internazionale a seguire le raccomandazioni degli organismi multilaterali e “a considerare con grande attenzione l’adozione” di eventuali misure restrittive. La Caac, infine, ha anche affermato di voler sostenere la ristrutturazione del settore aereo domestico al fine di attutire il più possibile i contraccolpi legati all’epidemia sulle compagnie.Il Giappone, nel frattempo, ha esteso il divieto per i cittadini cinesi di entrare nel Paese: da giovedì, anche i viaggiatori provenienti dalla provincia orientale dello Zhejiang non saranno autorizzati a varcare i confini del Sol Levante. Inizialmente l’esecutivo aveva deciso l’interdizione solo ai residenti della provincia dell’Hubei.

A Torino coppia denuncia di essere stata aggredita – Una coppia di cinesi, di 25 e 28 anni, ha denunciato di essere stata aggredita e insultata come “portatrice di coronavirus”. I due, che lavorano in supermercato, hanno raccontato ai carabinieri di essere stati avvicinati in via Sospello, in zona Madonna di Campagna, da un paio di sconosciuti, dai quali si sono sentiti dire di “andare via“. Il ventottenne sarebbe anche stato picchiato come riporta La Stampa. Per ricostruire l’accaduto i carabinieri stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Il coronavirus è “sbarcato” anche in Vaticano. Il Papa, alla fine dell’udienza generale, ha rivolto “una preghiera per i nostri fratelli cinesi che soffrono questa malattia così crudele. Che trovino la strada della guarigione il più presto possibile”.