Sono minorenni quattro dei ragazzi che hanno aggredito un ventenne d’origine senegalese a Palermo. Kande Boubacar è stato accerchiato e picchiato da un gruppo di ragazzi nel centro della città, la notte tra sabato e domenica scorsa. Finora gli identificati sono cinque (quattro minori e un adulto che però non è indagato) e il fascicolo è stato trasferito al tribunale per i minorenni. All’aggressione avrebbero partecipato una dozzina di ragazzi che hanno desistito solo dopo l’arrivo di due persone, Giorgio Rausa e Corrado Luna, che hanno messo in fuga gli adolescenti.

L’aggressione a colpi di pugni, spintoni e insulti razzisti è avvenuta in via Cavour, nel cuore della movida, all’1 e mezza di notte, mentre Boubacar tornava a casa dal lavoro. Diversi passanti si sono fermati a prestare soccorso e hanno chiamato il 118: il giovane è stato trasportato all’ospedale civico di Palermo, dove è stato curato e dimesso con una prognosi di 10 giorni. La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha dichiarato che è “necessario porre la massima attenzione” su episodi di questo genere.