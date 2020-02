Il partito nazionalista di sinistra Sinn Fein è in testa nei risultati, ancora parziali, delle elezioni politiche in Irlanda. L’ex organo politico dell’Irish Republican Army (Ira) durante i Troubles e tra i principali promotori della riunificazione con l’Ulster, ha per ora il 24,5% dei voti, il miglior risultato della sua storia che gli garantirebbe 29 seggi.

Al secondo posto con il 22,2% dei consensi il partito di centrodestra Fine Gael del premier uscente Leo Varadkar ed il partito di opposizione Fianna Fail. I Verdi si sono classificati quarti con il 7,1% dei voti. Le elezioni politiche arrivano in un momento storico segnato dalla Brexit, che ha dato nuova linfa ai desideri di indipendenza dell’Irlanda del Nord e ha riacceso tensioni mai davvero sopite.

La leader del Sinn Fein, Mary Lou McDonald, ha definito il risultato una “rivoluzione”, aggiungendo di voler formare una coalizione con i partiti più piccoli, ma allo stesso tempo non escludendo un accordo con Fine Gael o Fianna Fail. In alcuni centri di conteggio dei voti le operazioni sono state interrotte nella notte e sono riprese questa mattina. Già nei sondaggi il partito nazionalista raccoglieva molti consensi e questo risultato trasformerebbe il panorama politico irlandese, dominato da anni dai partiti centristi Fine Gael e Fianna Fail e che nei giorni scorsi avevano escluso alleanze con gli outsider del Sinn Fein.