Il direttore generale dell’Organizazione mondiale della sanità ha messo in guardia da "alcuni casi preoccupanti sulla diffusione del virus da persone che non hanno fatto viaggi in Cina". A Ginevra si riuniscono 400 esperti mondiali. La Diamond Princess resta in quarantena a Yokohama: 60 nuovi casi confermati a bordo. Il portavoce di Pechino: "Roma non adotti misure eccessive"

“Solo la punta dell’iceberg“. Così il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha descritto quella che potrebbe essere la situazione dell’epidemia di coronavirus al di fuori della Cina. È stato infatti confermato che la malattia è stata trasmessa anche da persone che non hanno viaggiato di recente nel Paese orientale. Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha aggiunto che “l’individuazione di un numero limitato di casi può indicare una trasmissione più diffusa in altri Paesi” e in un tweet ha messo in guardia: “Ci sono stati alcuni casi preoccupanti da persone che non hanno fatto viaggi in Cina“. Intanto, proprio Pechino chiede all’Italia di essere “razionale” e “non adottare misure eccessive“, riaprendo la polemica sul blocco dei voli diretti deciso da Roma. Resta invece in quarantena a Yokohama la Diamond Princess: sulla nave da crociera ci sono 60 nuovi casi e i contagiati in totale sono ora 130. A bordo ci sono anche 35 italiani.

Sulla nave giapppnese salgono i contagi – Con 60 altri nuovi casi confermati, sono ora 130 le persone contagiate dal coronavirus sulla Diamond Princess, la nave da crociera ormeggiata in quarantena al porto di Yokohama, in Giappone. Lo hanno reso noto fonti governative citate dall’agenzia di stampa Kyodo, senza precisare per ora la nazionalità dei nuovi contagiati.

Il ministro giapponese della Salute, Katsunobu Kato, ha spiegato che le autorità giapponesi stanno valutando la possibilità di condurre test per il coronavirus su tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio ancora a bordo della Diamond Princess. Attualmente sulla nave si trovano circa 3.700 persone, tra cui anche 35 italiani.

Cina: “Italia non adotti misure eccessive” – “Speriamo che l’Italia possa valutare la situazione in modo obiettivo, razionale e basato sulla scienza, rispettare le raccomandazioni autorevoli e professionali dell’Oms e astenersi dall’adottare misure eccessive“. Così, nel briefing online con i media, il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang, ha risposto a una domanda su possibili incomprensioni tra Italia e Cina sulla chiusura dei voli diretti decisa da Roma. “Dopo lo scoppio dell’epidemia, la Cina ha adottato le misure di prevenzione e controllo più complete e rigorose, molte delle quali superano di gran lunga le raccomandazioni dell’Oms e ciò che il Regolamento sanitario internazionale ha richiesto”, ha aggiunto Geng. L’Oms “ha ripetutamente affermato che non raccomanda di imporre restrizioni sui viaggi e sul commercio alla Cina”, ha sottolineato il portavoce. Inoltre, ha continuato Geng, “abbiamo anche visto che in questi giorni molti personaggi politici e amici di ogni estrazione sociale in Italia hanno espresso il loro sostegno agli sforzi della Cina contro l’epidemia”.

“Tutti devono prepararsi” – “Nello spirito di solidarietà scientifica, 400 dei maggiori esperti mondiali si riuniranno questa settimana alla sede centrale dell’Oms di Ginevra per dare priorità al lavoro su tutti gli strumenti di cui abbiamo bisogno, tra cui diagnosi rapida, un vaccino e trattamenti efficaci”, ha spiegato il direttore generale dell’Oms Ghebreyesus su Twitter. Nel frattempo una “missione di esperti internazionali” è partita per la Cina per aiutare il coordinamento della risposta all’epidemia. Se all’estero il contagio sembra aver viaggiato a un passo più lento della Cina, Ghebreyesus non ha escluso la possibilità che ci possa essere un’accelerazione dell’epidemia, che ha infettato più di 40mila persone e causato 910 morti, di cui 908 in Cina. Intanto sono saliti a 27 gli stranieri in Cina risultati positivi al coronavirus, nel conteggio fatto dalle autorità locali, “Il contenimento resta il nostro obiettivo, ma tutti i Paesi devono usare la finestra dell’opportunità creata dalla strategia di contenimento per prepararsi al possibile arrivo del virus“, ha aggiunto ancora. Fuori dalla Cina ci sono state più di 350 infezioni suddivisi in quasi 30 tra Paesi e regioni. Due le vittime, una a Hong Kong e una nelle Filippine.

In Italia – Domenica sono tornati da Wuhan altri 8 italiani: dovevano essere nove, ma il 17enne di Grado già fermato una volta prima della partenza, ha nuovamente dovuto rinunciare a imbarcarsi per colpa della febbre. Il ministro Luigi Di Maio ha annunciato che per il giovane studente è pronto un aereo militare. Il gruppo di otto è arrivato alle 14 a Pratica di mare e ora si trova all’ospedale militare del Celio per il periodo di quarantena. Restano in quarantena alla Cecchignola anche gli italiani che facevano parte del primo gruppo di rimpatriati dalla città focolare dell’epidemia. Domenica due di loro, bambini di 4 e 8 anni, sono stati ricoverati allo Spallanzani per qualche linea di febbre ma sono risultati negativi ai test sul coronavirus. All’ospedale di Roma restano quindi ricoverati gli unici 3 casi ad oggi accertati in Italia: il 29enne rientrato da Wuhan e la coppia cinese venuta in vacanza nel nostro Paese.