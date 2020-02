Il cantante di Latina aveva fatto una battuta sull’ora tarda lanciando l’hahstag #fiorellostattezitto, che poi è diventato virale. Lo showman siciliano non l’avrebbe presa bene, trincerandosi il giorno dopo dietro una partita di tennis con il giovane campione Jannik Sinner. Poi arrivano le scuse di Tiziano Ferro via social. Ma nessuno ha mai minacciato di lasciare il Festival

È bastata una innocente battuta a creare un caso diplomatico al Festival di Sanremo. “Ama è l’una, volemo fa’ qualcosa domani? Hashtag #fiorellostattezitto”. Apriti cielo. L’hashtag è rimasto in tendenza per ore e c’è anche chi azzarda, come fa Il Corriere della sera che Fiorello non l’avrebbe presa bene, minacciando addirittura di lasciare il Festival. Da alcuni elementi che abbiamo raccolto le cose non sarebbero andate esattamente così. Fiorello dietro le quinte, mentre è successo il fattaccio, non l’avrebbe presa bene, ma tutto è rimasto tra le mura del backstage, senza nessuna altra polemica. Amadeus, in conferenza stampa, ha difeso l’amico parlando di “battuta infelice”.

Fiorello dal canto suo, non ha alimentato polemiche correndo nella vicina Bordighera per giocare a tennis con il giovane campione Jannik Sinner. Poi nel pomeriggio le scuse social di Tiziano Ferro: “Caro Fiorello ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre – nel tuo programma – si prendeva in giro cantando con le parole di ‘Me lo prendi papà’ su una mia canzone. E in quello spirito ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato. Torno a fare il cantante #tizianostattezitto”.

Queste parole erano trascritte su un biglietto che l’artista ha lasciato nel camerino di Fiorello: “Oggi Fiorello non c’era e quindi gliel’ho lasciato in camerino. Ma domani spero di dirglielo anche a voce. Ps. Scusa la scrittura ma in corsivo faccio ancora più schifo”. Pare che i due alla fine duetteranno insieme per allontanare qualsiasi tensione e probabilmente sulle note di “Finalmente tu”, brano presentato da Fiorello in gara nel 1995.