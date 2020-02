L’italiano 29enne contagiato dal coronavirus e portato dalla Cecchignola allo Spallanzani è “in buone condizioni generali. Presenta lieve febbricola e lieve iperemia congiuntivale. Il quadro clinico e quello radiologico polmonare sono negativi. Il paziente inizierà in giornata la terapia antivirale“. Il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito, fa chiarezza sulle condizioni del ragazzo di Luzzara (Reggio Emilia) rientrato da Wuhan e trovato positivo al test, ma precisa anche che, dato il suo caso, riparte la quarantena per i 55 italiani rientrati dalla città epicentro del focolaio che si trovano alla Cecchignola. La nuova sorveglianza sanitaria riparte per 14 giorni a cominciare da ieri. Dalla clinica però aggiungono che “non si rappresentano casi acquisiti sul territorio nazionale: in Italia non c’è circolazione locale del virus”.

Quanto ai due cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, positivi al test del nuovo coronavirus, “sono tuttora nella terapia intensiva del nostro Istituto – hanno detto dall’ospedale -. Le loro condizioni cliniche sono ancora invariate, con parametri emodinamici stabili. Sono attualmente in trattamento antivirale con il farmaco remdesivir” e la prognosi resta riservata. Continua però “la quarantena per le 20 persone che sono state in contatto con i due coniugi cinesi”. I ricoverati trovati positivi al 2019-nCoV al momento sono “11: 3 sono casi confermati (la coppia cinese attualmente in terapia intensiva ed il giovane proveniente dal sito della Cecchignola), 5 sono pazienti sottoposti a test per la ricerca del nuovo coronavirus in attesa di risultato; 3 sono pazienti che, risultati negativi al test per nuovo coronavirus, rimangono comunque ricoverati per altri motivi clinici”. Ad oggi allo Spallanzani “sono stati valutati nella nostra accettazione 44 pazienti sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Di questi, 33 risultati negativi al test sono stati dimessi”.

Chi è il ragazzo contagiato – È originario del Reggiano, ha 29 anni e fa il ricercatore negli Stati Uniti. Si trovava in Cina a Wuhan per una vacanza in occasione del Capodanno cinese, insieme alla sua fidanzata, una ragazza cinese della zona. Il giovane sarebbe stato in Cina per un breve periodo prima di essere rimpatriato insieme agli altri italiani. Secondo il direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Gianni Rezza però è “molto bassa la probabilità che abbia contagiato le altre persone in quarantena alla Cecchignola. Possiamo dire quasi improbabile. Si tratta di un paziente che è stato al centro dell’epidemia, in Cina, – ha precisato – e che è stato sottoposto ad un protocollo stringente“. In ogni caso, i 55 italiani alla Cecchignola che sono risultati negativi al test, ripeteranno con cadenza regolare il tampone faringeo per tutto il periodo in cui i connazionali saranno in isolamento e sotto osservazione.