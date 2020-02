Ci risiamo. Stavolta per il terzo atto del Festival di Sanremo 2020: è la serata dei duetti. Non con i loro brani inediti, ma con le cover di brani storici della storia del Festival. La fine della puntata, da scaletta, è fissata per le 2.03. Sarà una lunghissima serata. Alla guida, con Amadeus, ci sono la star albanese Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez, con Cristiano Ronaldo seduto in prima fila che la guarda ammirato. In apertura della terza serata del festival di Sanremo, Amadeus dedica un pensiero alle vittime dell’incidente ferroviario di questa mattina a Lodi. Arriva il primo ospite, Lewis Capaldi. Poi, quando mancano pochi minuti alle 23, fa il suo ingresso all’Ariston accompagnato dalla banda Roberto Benigni. L’attore toscano porta all’Ariston “la canzone più bella, la canzone delle canzoni“: Il Cantico dei Cantici.

LA DIRETTA DELLA SERATA

23. 35 – Spetta ai Pinguini Tattici Nucleari riportare un po’ di energia sul palco. La band propone un medley dei grandi successi, da Rolls Royce a Sarà perché ti amo, che abbiamo sentito ieri dagli “originali”. Il cantante ha un completo rosa shocking. 21-20 – Ancora in lode del Cantico dei Cantici. “Non si sa chi l’ha scritto, ma chi l’ha scritto lavorava per l’eternità. Ha costurito un diadema pronto a essere indossato. E’ veramente un dono. Dopo 2400 anni, queste parole di suprema bellezza possano ancora risuonare nella nostre labbra e posarsi su di noi“. Così, prima di salutare il pubblico, Benigni recita il Cantico. 23.15 – Per Benigni, “dovremmo farne di più sesso“: “Anche stasera, qui in diretta. Sarei per spogliarci e fare l’amore, tutti qui, anche con quelli dell’orchestra. Tutti diretti da Vessicchio”. Finalmente una risata. 23.10 – Il comico scherza sulla storia del Festival con un riferimento alla citofonata di Salvini. “Io ho sempre guardato Sanremo. Potrei partecipare al Rischiattutto. Ormai si vota in tutti i modi. Si può votare anche al citofono”. Ma il sogno di Benigni, dice lui, era cantare a Sanremo. La canzone che ha scelto è Il Cantico dei Cantici della Bibbia. “Una meraviglia dell’umanità. E’ la prima canzone scritta della storia dell’umanità”. Il monologo di Benigni viaggia tra cultura, amore e profondità. “C’è l’amore, c’è la dolcezza, l’erotismo. Questo sì che fa paura, altro che le guerre. E’ un libro pieno d’amore, visto come frammento d’infinito. L’amore è l’infinito messo alla portata di tutti noi. Non esiste nessuna vita che almeno per un momento non sia stata immortale”.

22.56 – Amadues è onorato. Presenta Benigni, che arriva dalla passerella esterna con l’accompagnamento di una banda. “Sembravo un capo di Stato, non mi era mai capitato”, scherza. L’ultima volta, nove anni fa, era arrivato a cavallo per l’anniversario dell’Unità d’Italia. “Questo è il più bel Sanremo che io abbia mai visto”. Amadeus ricorda gli scherzi con Pippo Baudo: “Quando gli agguantai i soliti ignoti. E’ la serata delle cover, se vuoi possiamo rifarlo…”, e prova a toccargli le parti basse.

22.45 – L’esibizione di Rancore con La Rappresentante di Lista, invece, è una bomba. La canzone è Luce, con cui Elisa trionfò nel 2001. Una delle esibizioni migliori finora. Ma ecco Lewis Capaldi. E’ la prima star internazionale di questo Festival di Sanremo. Le sue Someone you loved e Before You Go, che propone stasera, sono dei successi in tutto il mondo. “Il suo cognome è italiano e il pubblico italiano lo ama”, lo ringrazia Amadeus. Dopo la pubblicità, arriva Roberto Benigni. E’ previsto un monologo da 40 minuti.

22.25 – Ma ecco l’altra co-conduttrice della serata: Alketa Vejsiu. Chi? “Una famosissima star della televisione albanese”. Lei è in grande forma: “Questo è il punto più alto della mia vita. Stasera c’è un campione della tv come te, un campione del calcio e un campione del cinema come Benigni. Ho studiato il momento della premiazione del premio Oscar. Vorrei fare come lui. Mi viene di andare sopra le teste di tutti e baciarvi. Italia, ti amo. Un esempio di accoglienza,di integrazione, di umanismo”. Umanismo? Alketa parla velocissima, come una macchinetta. Amadeus la prende in giro: “Parla a una velocità incredibile, non si ferma mai. Non ho mai visto una cosa del genere”. Lei saluta il popolo albanese, poi insieme presentano Elodie con Aeham Ahmad.

22.10 – Levante porta in alto le donne con Si Può Dare di Più. Al suo fianco, Francesca Michielin e Maria Antonietta. Ma la prima standing ovation della serata arriva per Alberto Urso e Ornella Vanoni sulle note de La Voce del Silenzio. “Potrebbe essere mio nipote, neanche mio bambino”, dice super Ornella, in grande forma.

22.02 – Ancora una gag su Ronaldo. “Devo chiedere scusa a Georgina”, dice Amadeus, prima di consegnarle il gagliardetto del Festival di Sanremo. Lei risponde con quello della Juventus. Così si consuma l’incontro tra Ama e Cristiano. Il bomber gli regala la sua maglia. “Ci sono dei campioni, come Cristiano, che appartengono a tutto il calcio, che vengono apprezzati da tutti gli appassionati di calcio”. Ama “affida” la maglia a suo figlio, che si chiama Josè in onore di Mourinho.

21.50 – “Sono miope ma c’è una persona in prima fila che me recuerda una persona che conosco”, scherza Amadeus con Georgina. Si riferisce a Cristiano Ronaldo, ovviamente. Sarà la decima inquadratura, per lui. “Non lo conosco“, risponde sorniona la Rodriguez. Ora tocca ad Anastasio. Omaggia Renato Zero con la PFM.

21.35 – Per presentare Riki con Ana Mena, riecco Georgina Rodriguez. E arriva la prima inquadratura per Cristiano Ronaldo. Sorridente e felice per la sua Lady, il bomber della Juventus è seduto in prima fila e assiste al debutto nella televisione italiana della madre dei suoi figli. La gara prosegue con Raphael Gualazzi. Propone E se domani con Simona Molinari.

21.30 – Una sorpresa non annunciata. Salgono sul palco sette grandi cantanti italiane: Alessandra Amoroso, Giorgia, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Elisa, Gianna Nannini ed Emma Marrone. Insieme, il 19 settembre al Campovolo, saranno protagoniste di un grande concerto per dire basta alla violenza sulle donne e raccogliere fondi da destinare ai centri anti-violenza. La sera si chiamerà “Uno, nessuna, centomila”. Laura Pausini, commossa, spiega perché: “Una. Perché quando una donna lotta, in fondo, lo fa per tutte le altre. Nessuna. perché mai piùà una donna debba subire delle violenze. Centomila. Come le voce del pubblico che noi speriamo di avere nel nostro concerto di settembre”. Gianna Nannini le fa eco: “Ci siamo schierate perché non ne possiamo più“.

21.15 – Una gag di Amadeus. La maglia della Juventus sbuca dalla giacca per far felice Georgina. “La più bella maglia del mondo. Ti sta troppo bene”, le dice Lady Ronaldo. Lui: “Lo faccio solo per te. ma c’è un problema”. In realtà sotto la giacca c’è la maglia dell’Inter con Lukaku sulle spalle. Amadeus è un tifoso interista. “Che si fa per lo show”, commenta. Insieme lanciano la prossima esibizione. Tocca ad Arisa con Marco Masini, che per Georgina si chiama “Masani”. La canzone è Vacanze Romane.

21.05 – E intanto arriva Georgina Rodriguez, lady Ronaldo. Amadeus è emozionato. “Mi sono fatto bello per l’occasione”. Lei non parla granché bene in italiano, ma ci accontentiamo.

20.50 – La serata si apre con Amadeus che dedica un un pensiero per le vittime e le famiglie dell’incidente ferroviario. Ma si entra subito nel vivo della gara. Stasera il ritmo dev’essere sostenuto. “Devo parlare veloce altrimenti finiamo con UnoMattina“. Il primo duetto è tra Michele Zarrillo e Fausto Leali. Subito dopo, ecco il rapper delle polemiche Junior Cally con i Viito. Omaggiano Vasco con Vado al Massimo e citano le sardine. “In mezzo a questi pesci grossi preferisco le sardine”. Sarà contento Salvini.