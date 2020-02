La nave "Diamond Princess" si trova al largo del Giappone dopo che a bordo sono stati accertati 20 contagi: secondo la Farnesina nessuno dei malati è un connazionale. All'Istituto specializzato in malattie infettive restano ricoverate nove persone: oltre alla coppia cinese, quattro pazienti sono in attesa di conoscere l'esito del test e tre, pur essendo negativi, hanno "altre complicazioni cliniche"

Tra gli italiani rimpatriati da Wuhan, ora in isolamento alla Cecchignola, c’è un possibile caso sospetto. Dopo le analisi condotte sui tamponi è stato deciso di condurre “ulteriori accertamenti” sul paziente. Perciò è stato trasferito e posto in isolamento all’Istituto Spallanzani di Roma, dove sono ancora ricoverati in terapia intensiva i due turisti cinesi. Secondo gli ultimi dati globali sull’epidemia, sono ormai 565 i morti per il coronavirus – quasi tutti in Cina – mentre i contagi in tutto il mondo sono arrivati a 28.149 casi. Aumentano però anche le persone guarite, che sono più di mille. Intanto cresce l’attenzione sul caso della nave da crociera “Diamond Princess”, in quarantena al largo del Giappone dopo che sono stati accertati 20 casi di coronavirus: a bordo ci sono anche 35 italiani, Nessuno di loro, rassicura la Farnesina, è stato contagiato.

Spallanzani: “Coppia stabile, altri 4 sospetti”. Nell’ultimo bollettino medico, l’ospedale dice che le condizioni cliniche della coppia cinese ricoverata restano “invariate, con i parametri emodinamici stabili” e che la prognosi rimane riservata. Fino ad ora gli unici due casi di coronavirus in Italia. L’istituto romano specializzato in malattie infettive fa anche sapere che in totale nove pazienti sono ricoverati: oltre alla coppia cinese, ci sono altri 4 sono sottoposti al test per il coronavirus, in attesa di conoscere il risultato. Altri tre pazienti, invece, pur essendo risultate negative al coronavirus, rimangono comunque ricoverate “per altri motivi clinici”. In totale, dei 41 pazienti sottoposti al test per il virus, 32 sono risultati negativi e già dimessi. Non essendoci ancora cure efficaci riconosciute, l’ospedale sta trattando questa nuova polmonite virale con i farmaci indicati dall’Oms “come i più promettenti sulla base dei dati disponibili”. Lopinavir/ritonavir, un antivirale comunemente utilizzato per la infezione da HIV e il remdesivir, già utilizzato per combattere il virus Ebola.

La nave in Giappone: “Venti contagi a bordo, ma nessun italiano” – Raddoppiano le persone risultate positive al coronavirus sulla nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan: da 10 sono passati a 20 nel giro delle ultime ore. La nave si trova ora nella baia di Yokohama, in quarantena, dopo che alcune persone avevano sviluppato i sintomi dopo lo sbarco di un contagiato a Hong Kong: le autorità sanitarie nipponiche hanno sottoposto a test 273 dei circa 3.700 passeggeri, oltre all’equipaggio. A bordo ci sono anche 35 italiani, di cui 25 membri dell’equipaggio. Ma la Farnesina rassicura: “Tra i casi di coronavirus a bordo, al momento non risultano connazionali”. L’Unità di Crisi della Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Tokyo, in stretto raccordo con le autorità locali, sono in costante contatto con gli italiani a bordo.

Lagarde: “L’economia subirà uno shock, ma poi riparte” – “Il coronavirus è ovviamente motivo di preoccupazione” ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde. “Non abbiamo molti elementi oggi per misurare le conseguenze economiche” della diffusione perché “non si sa a quale velocità si potrebbe propagare o arrestare”, ha spiegato. Ma guardando al caso della Sars dieci anni fa, “ci si è resi conto che l’economia subisce uno shock, la crescita rallenta”, ma poi “riparte con forza”. L’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato un nuovo vertice sul coronavirus atteso tra l’11 e il 12 febbraio: i massimi esperti mondiali di coronavirus si incontreranno a Ginevra per fare il punto sullo stato dell’epidemia e condividere le rispettive conoscenze sul virus che ha ucciso oltre 550 persone. Sul tavolo, i possibili trattamenti e le prospettivi sui vaccini.