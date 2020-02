Il senatore di Forza Italia Giacomo Caliendo si asterrà dal processo sui vitalizi, su cui dovrà decidere la commissione Contenziosa di Palazzo Madama che Caliendo presiede. “Pur non avendo nessun problema di conflitto di interessi, ho raggiunto la decisione di astenermi da quel processo – ha annunciato in Aula – Lo faccio per difendere il Senato e i principi dell’autodichia che sarebbero messi in forse da iniziative che crescono per impedire che sia assunta una decisione corretta con le regole del diritto e non con la forza della maggioranza”.

