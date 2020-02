Sono tante le leggende metropolitane che circolano sul web durante Sanremo. E se di una, forse la più clamorosa, avremo modo di parlarvi nei prossimi giorni, in queste ore in rete è spuntata una domanda: “E se Francesco Gabbani fosse il figlio di Marco Columbro?“. Ora tutti sappiamo che non è così. Ma la somiglianza tra i due è davvero impressionante, tanto che alcuni siti, vedi Spy.it, hanno fatto dei veri e propri collage di foto dove i due sembrano, se non papà e figliolo, almeno parenti. Mistero da ‘Kazzenger’, direbbe il buon Maurizio Crozza.

