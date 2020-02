Dopo un “aggravamento” delle loro condizioni dovuto a un’insufficienza respiratoria, restano per ora invariate le condizioni della coppia cinese ricoverata ormai da una settimana allo Spallanzani di Roma. I due, marito e moglie, hanno superato la notte e sono ancora in terapia intensiva. Secondo quanto apprende l’Ansa, l’aggravamento potrebbe rientrare nel decorso del virus che prevede anche un momento di “crisi” in questo caso dovuto a difficoltà respiratorie. La prognosi resta riservata. “Come può accadere per qualunque forma di infezione virale, la polmonite può essere molto subdola e aggravare le condizioni”, ha sottolineato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri.

“Le condizioni cliniche sono stazionarie. I parametri emodinamici sono stabili, prosegue il supporto respiratorio e il monitoraggio continuo dei parametri clinici e di laboratorio. La prognosi resta riservata”, conferma lo stesso ospedale Spallanzani nel bollettino quotidiano, in cui viene fatto il punto anche sugli altri pazienti sotto osservazione: “Per quanto riguarda le 20 persone, che non presentano alcun sintomo e che hanno avuto contatto con la coppia cinese positiva all’infezione da nuovo coronavirus, continuano ad essere osservate presso l’Istituto Spallanzani. Sono tutte in buone condizioni generali e la loro salute non desta preoccupazioni”. Nell’ospedale sono infine ricoverati altri 4 pazienti sintomatici “provenienti da zone della Cina interessate dall’epidemia. Sono in corso i test per la ricerca del nuovo coronavirus nei 4 casi sospetti ricoverati”, conclude il bollettino.

Caso sospetto a Verona: primi test negativi – Sono invece negativi i primi esami di laboratorio eseguiti sulla donna ricoverata in via precauzionale al Policlinico di Verona: è un’addetta dell’albergo scaligero dove ha soggiornato una notte la coppia cinese ricoverata allo Spallanzani. A chiamare i sanitari è stato il marito della donna, colpita da febbre mentre era a casa. La donna è stata portata in isolamento per essere sottoposta ai test assieme ai due figli, come prevedono i protocolli ministeriali. Dal test effettuato al Dipartimento malattie infettive del Policlinico di Verona emerge che la donna è vittimia di una normale influenza. Per la conferma definitiva si attende però il test effettuato all’Istituto Spallanzani e quello dell’ospedale di Padova, centro di riferimento regionale per il coronavirus.

Università di Zhejiang: “Trovata possibile cura” – Test preliminari condotti vitro in un laboratorio dell’Università di Zhejiang, in Cina, hanno mostrato che due farmaci, l’Abidol e il Darunavir, potrebbero inibire il modo efficace il nuovo coronavirus. La scoperta è stata condotta da un team di ricercatori guidato da Li Lanjuan, una delle principali ricercatrici nella lotta contro il virus in Cina, come riporta il quotidiano cinese Changjiang. Li, che è anche docente alla Zhejiang University, ha spiegato di aver portato personale medico nella provincia di Hubei, focolaio dell’epidemia, per fornire cure di emergenza ai pazienti infetti. La ricercatrice ha quindi spiegato di non ritenere che il farmaco Kelizhi, un anti Hiv attualmente usato per curare le persone contagiate, sia realmente efficace, mentre presenta una serie di effetti collaterali. Li ha quindi chiesto che i due medicinali siano inseriti nel programma di cure elaborato dalla Commissione sanitaria nazionale. Chen Zuobing, che fa parte dello stesso team di ricercatori, ha ricordato che i due farmaci non possono essere assunti senza la prescrizione medica. Chen, che è anche vice presidente del Primo ospedale collegato alla Zhejiang University, ha annunciato che i due farmaci sono stati usati per curare i pazienti della provincia.

I morti nel mondo sono 494 – Intanto il numero dei casi di Coronavirus accertati in Cina ha raggiunto quota 24.597, in una giornata segnata da un balzo dei contagi, che nelle ultime 24 ore hanno toccato 3.887 persone. Le vittime sono 494, due delle quali fuori dal territorio cinese, i pazienti che sono guariti e sono stati dimessi con successo dagli ospedali in Cina sono circa mille. La provincia dell’Hubei resta il primo e principale focolaio dell’epidemia e ha registrato finora 479 morti e 520 guarigioni. “Mentre il 99 percento dei casi si trova in Cina, nel resto del mondo abbiamo solo 176 casi“, ha sottolineato però il capo dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Ciò non significa che non peggiorerà. Ma di sicuro abbiamo una finestra di opportunità per agire”, ha spiegato.

Giappone, nave in quarantena – Resta invece in quarantena la nave da crociera in Giappone, dopo che almeno 10 passeggeri sono risultati positivi ai test. La Diamond Princess della Carnival Japan è ferma nella baia di Yokohama perché alcune persone hanno sviluppato i sintomi del morbo dopo lo sbarco di un contagiato a Hong Kong il 25 gennaio scorso. Il ministro della sanità giapponese Katsunobu Kato ha detto che sono stati prelevati campioni da oltre 200 occupanti della nave. “Le dieci persone che sono risultate positive sono state portate via dalla nave – ha aggiunto – e, con l’aiuto della guardia costiera, li abbiamo inviati alle strutture mediche“.