La donna si è dimessa e ha denunciato ai carabinieri le molestie via Whatsapp: "Vieni a letto con me e poi ti faccio vedere come ti rilassi". La Fondazione del Carnevale storico dovrà ora decidere se sollevare Alberto Bombonato dall'incarico

Secondo le accuse ha molestato un’organizzatrice della manifestazione, che ricopriva il ruolo di vivandiera, fino a spingerla a dimettersi per l’esasperazione. Dimissioni arrivate il 17 gennaio senza spiegazioni ufficiali. Alberto Bombonato, Generale del Carnevale 2020 di Ivrea, è indagato per molestie dopo la denuncia ai carabinieri di Federica Di Matteo, 39 anni, stufa delle sue avance esplicite e sfiancanti. Molestie telefoniche, via Whatsapp, con messaggi che suonavano più o meno così: “Vieni a letto con me e poi ti faccio vedere come ti rilassi”.

Un messaggio mandato dopo che la donna gli aveva scritto per educazione che era “davvero stanca dopo una giornata di duro lavoro”. Tutto era iniziato con richieste più pacate (“Allora, vieni a cena con me sì o no?”), ma è poi degenerato in un martellamento su Whatsapp sempre più fitto ed esplicito. Ma la storia è lentamente emersa, passando di bocca in bocca e finendo infine sui giornali. La Fondazione del Carnevale storico dovrà decidere se sollevare Bombonato, perito assicurativo, dall’incarico. Il sindaco Stefano Sertoli lunedì sera a La Stampa si è limitato a dire: “Vedremo, vedremo”. Ma era ancora in corso la riunione dei capigruppo del Consiglio comunale per decidere il da farsi.

Federica ha detto agli amici di aver abbandonato la manifestazione “per le pressioni che lui mi faceva, era insistente, vivevo malissimo quella situazione”. Un ruolo fondamentale è stato svolto da Erino Mignone, al suo primo anno come Sostituto Gran Cancelliere, incaricato di far rispettare il cerimoniale con rigore e fermezza. “Ho visto che Federica non stava bene, ho cercato di capire, di farmi raccontare cosa stesse passando”, ha raccontato. Fino a scoprire tutto, una parola alla volta.

Il Carnevale ha un significato molto profondo per Ivrea, oltre a sviluppare un volume d’affari di 2 milioni di euro l’anno. Per partecipare e ricoprire i ruoli più prestigiosi c’è chi spende anche migliaia di euro. Per prendere parte alla battaglia delle arance possono servire fino a mille euro, mentre il Generale ne spende poco più di 20mila. Cinquantamila euro sono invece quelli necessari per rivestire i panni dell’eroina principale, la Vezzosa Mugnaia, la donna che liberò la città dal tiranno secondo la leggenda. Ed è proprio l’ultima Mugnaia, Federica Ranieri Grijuela, a commentare con durezza la vicenda: “Non può essere ammesso e fatto passare che sia concedibile a un uomo scherzare sull’aspetto fisico di una donna: non è un pezzo di carne. E ancora una volta si fa del male a questa festa”.