I governatori di Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige hanno scritto una lettera comune al Ministero della Sanità chiedendo che il periodo di isolamento previsto per chi rientra dalla Cina sia applicato anche ai bambini che frequentano le scuole.

La lettera firmata da Luca Zaia, Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga e Arno Kompatscher è stata spedita al ministro Roberto Speranza. “Non c’è nessuna volontà di contrapposizioni politiche, nè tantomeno di ghettizzare: vogliamo solo dare una risposta all’ansia dei tanti genitori visto che la circolare non prevede misure in tal senso”, dice il governatore veneto Zaia.

La mossa arriva dopo che già in mattinata la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina aveva ricordato che il governo si è mosso “immediatamente” e ha precisato: “Non voglio che si creino inutili allarmismi, la propaganda non fa bene”. Quindi aveva precisato che “non ci sono motivi” per escludere gli alunni dalla scuola e che nella circolare “abbiamo spiegato cosa fare e in quali casi, quindi tranquillità assoluta”.

Sempre nelle scorse il preside dell’Istituto comprensivo di via Giusti, nel cuore della Chinatown di Milano, frequentato da 800 alunni di cui 160 di origini cinesi, aveva spiegato che “non ci sono sono state assenze per la paura del coronavirus” nelle scuole elementare e media. “Sabato dal ministero della Salute abbiamo ricevuto indicazioni generali su come affrontare l’emergenza – ha spiegato il dirigente scolastico Valerio Cipollone – Per gli alunni di ritorno dalla Cina ci sono indicazioni di prevenzione generale delle infezioni delle vie respiratorie, lavarsi le mani, coprirsi la bocca quando si tossisce. E poi di monitorare nei giorni successivi al ritorno l’insorgenza di sintomi particolari legati al virus”.

L’Azienda sanitaria locale, ha aggiunto il preside, “ha detto che siccome a monte di tutto c’è il corridoio sanitario di Malpensa, per ora non possiamo fare nulla, quando i bambini arriveranno li accoglieremo. Ieri ho chiamato il numero di pubblica utilità 1500, che è preso d’assalto, e mi hanno spiegato che anche la sanificazione degli ambienti è inutile”. Cipollone, che attende il rientro di una decina di alunni andati in Cina per il Capodanno, ha spiegato anche di aver appeso all’ingresso un opuscolo del Ministero in italiano e cinese mandato alle famiglie un’altra comunicazione “per tranquillizzare”.