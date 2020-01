Continua ad aumentare in tutto il mondo il numero dei contagi e delle morti da coronavirus, la nuova epidemia il cui focolaio è stato individuato nella città di Wuhan, in Cina, e con essi anche la paura della gente. Per questo, la Johns Hopkins University ha realizzato questa mappa interattiva che tiene conto in tempo reale dei casi di contagio accertati e degli eventuali decessi.

Ogni bollino rosso rappresenta una zona colpita dal virus: più è grande il bollino più è esteso lì il contagio. Se ci si clicca sopra si ottengono tutti i dettagli, come il nome del posto, Stato di appartenenza, data dell’ultimo aggiornamento, numero di casi confermati ed eventuali decessi. Non solo: in basso a sinistra, un grafico mostra l’andamento del contagio, con un’impressionante “impennata” fra il 19 e il 28 gennaio scorsi. La fonte delle informazioni è principalmente l’Organizzazione mondiale della Sanità, insieme con il Cdc di Atlanta e il DīngXiāngYuán, una sorta di “social network” dedicato a medici e operatori sanitari cinesi. Per leggere nel dettaglio le varie categorie, cliccare sul pulsante tondo che compare al passaggio del mouse in alto a destra su ciascun riquadro.