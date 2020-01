Oltre alla coppia cinese portata ieri sera allo Spallanzani, ci sono altri tre casi sospetti: uno, ricoverato nello stesso istituto, è un operaio che aveva lavorato nell'albergo dove alloggiava la coppia. Si aspettano i risultati del test anche su un minorenne in provincia di Treviso, rientrato dalla Cina, e una bambina di tre anni proveniente da Hong Kong, ora in Val D'Aosta

Il Consiglio dei ministri che si è riunito questa mattina ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’epidemia da coronavirus: due i casi accertati, una coppia di turisti cinesi, e tre sospetti. È la prima volta lo stato di emergenza viene dichiarato per rischi sanitari: stanziati 5 milioni per la gestione dell’emergenza, per una durata prevista di 6 mesi. Come ha confermato ieri sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la coppia cinese risultata positiva al test ora è ricoverata all’Istituto Spallanzani di Roma, che alle 14 diffonderà un primo bollettino medico. Marito e moglie, di 67 e 66 anni, sono arrivati una settimana fa a Milano e hanno fatto tappa a Parma prima di ripartire per la Capitale, dove hanno sviluppato i sintomi della malattia. Si attendono i risultati del test anche per un operaio di 41 anni che ha lavorato nell’albergo e per altri due casi sospetti, rispettivamente in Veneto e in Val d’Aosta. L’Italia ha annunciato la chiusura del traffico aereo da e per la Cina: è il primo Paese a mettere in atto una misura del genere, ‘scavalcando’ le singole compagnie aeree. L’Enac invita tutti coloro che avevano già comprato un biglietto a rivolgersi alle compagnie aeree. “La Lega da giorni chiedeva quarantena, controlli, blocchi e informazioni, ma per politici e giornalisti di sinistra eravamo ‘speculatori’ e sciacalli – ha scritto Matteo Salvini su Twitter, scatenando le polemiche – Preghiamo Dio che non ci siano disastri, ma chi ha sbagliato deve pagare”.

In Italia – Sotto osservazione la comitiva di 18 cinesi che viaggiava insieme alla coppia risultata positiva al coronavirus: il pullman proveniva da Sorrento ed è stato fermato all’altezza di Cassino. Allo Spallanzani è stata ricoverata una terza persona: si tratta di un operaio di 41 anni che aveva lavorato nell’hotel Palatino, dove soggiornava la coppia. Si attendono i risultati di altri due casi sospetti: il primo è uno studente minorenne del trevigiano, rientrato con la madre da un viaggio in Cina con sintomi influenzali e febbre. Non è stato ricoverato, ma dimesso con l’obbligo di restare chiuso in casa, evitando il più possibile anche i contatti con i familiari, finché non arriveranno i risultati del tampone inviato allo Spallanzani di Roma.

L’altro caso riguarda una bambina proveniente da Hong Kong, che soggiornava a Champoluc, in Valle d’Aosta, dove si trova ora in isolamento: il tampone per il test è stato inviato all’ospedale Sacco di Milano, ma si attende un esito negativo: “La sintomatologia della bambina è regredita, sta meglio – ha spiegato Luca Cavoretto, responsabile del 118 dell’Usl regionale – se si trattasse di coronavirus avremmo invece una precipitazione del quadro clinico”. Intanto sono atterrati gli ultimi voli autorizzati prima dello stop: cinque all’aeroporto di Fiumicino e tre a Malpensa. Allarme rientrato a Civitavecchia, dove è iniziato lo sbarco dei passeggeri dalla nave Costa Smeralda rimasti bloccati a bordo per il sospetto caso della polmonite virale, poi smentito.

Nel mondo – Sale il numero di contagi: 9.834 persone malate e 213 morti, tutti, al momento, entro i confini della Cina. La Commissione nazionale della Sanità cinese riferisce che 1.527 pazienti sono in condizioni critiche, mentre oltre 15mila persone sono sospettate di aver contratto il coronavirus. In Europa, fino a questo momento, si sono registrati 14 casi. Secondo gli esperti, il picco deve ancora arrivare: la rivista Nature sul suo sito ha elaborato possibili scenari relativi a Wuhan, la città focolaio: previsti da 39mila a 190mila casi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’emergenza sanitaria internazionale e diversi Paesi hanno iniziato a prendere contromisure: il Pakistan e la Corea del Nord hanno sospeso tutti i collegamenti con la Cina, la Russia ha sigillato il confine e gli Stati Uniti sconsigliano ai propri cittadini di mettersi in viaggio verso la regione per qualsiasi motivo, nonostante l’Oms non abbia previsto limitazioni in questo senso. Francia e Germania mettono in moto i piani per rimpatriare i propri cittadini rimasti bloccati a Wuhan.

13.59 – Verifiche sui passeggeri che erano sul volo dei due turisti cinesi – Nell’ambito della sorveglianza sanitaria scattata ieri sera dopo il caso accertato di Coronavirus dei due turisti cinesi sono in corso verifiche per risalire a chi ha avuto contatti diretti con la coppia. Nell’ambito degli accertamenti anche chi si trovava sul volo atterrato a Malpensa il 23 su cui viaggiava la coppia e l’altra comitiva di turisti cinesi.

13.57 – Assessore regionale della Lombardia: “Non hanno fatto tappa a Milano” – Non hanno fatto tappa a Milano i due turisti cinesi risultati positivi al nuovo coronavirus, atterrati all’aeroporto internazionale di Malpensa e ricoverati all’Istituto Spallanzani di Roma. “L’assessore al Welfare Giulio Gallera, interpellato dal vice capogruppo della Lega, Andrea Monti, in diretta su Telelombardia – riferiscono dal Carroccio – ha smentito la notizia che i due contagiati dal coronavirus abbiano fatto tappa 2 giorni a Milano”.

“L’assessore ha fatto chiarezza sul fatto”, sottolinea Monti: “I due contagiati hanno fatto scalo e sono ripartiti immediatamente per Verona“. Quanto alle procedure di controllo a Malpensa, precisa, “sono gestite direttamente dal ministero”.

13.51 – Due casi in Russia – Due casi di persone infette con il nuovo coronavirus sono stati individuati per la prima volta anche in Russia: lo ha annunciato la vice premier Tatiana Golikova. Lo riferiscono le agenzie di stampa russe.

13:45 – Nuovo caso in Germania. Un quinto caso di infezione da coronavirus è stato riscontrato in Baviera: anche questo paziente, come i precedenti quattro, è un dipendente del concessionario automobilistico Webasto, con sede a Starnberg.

13:10 – “L’operaio ricoverato non è entrato in contatto con la coppia cinese”. “Non ci deve essere nessun allarmismo. L’uomo, che nella notte è stato trasferito dall’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli allo Spallanzani, non è mai entrato in contatto con i due soggetti che sono risultati positivi”. La Regione Lazio ha smentito così ogni collegamento tra l’operaio ricoverato e la coppia di turisti cinesi. “Il virus si trasmette per stretto contatto diretto: la Asl di competenza Roma 5 ha rispettato le procedure operative previste e lo ha trasferito esclusivamente a scopo precauzionale. La situazione non desta preoccupazione”.

12:36 – “La coppia viaggiava in auto”. Emergono nuovi dettagli sugli spostamenti dei due turisti cinesi contagiati dal coronavirus: dopo essere arrivati a Milano avrebbe fatto solo una tappa intermedia a Parma. Lì, secondo quanto si è appreso, avrebbero affittato una macchina per raggiungere Roma. Perciò non erano insieme al resto della comitiva, che ha raggiunto Roma più tardi, dopo aver fatto tappa a Verona e in costiera amalfitana. Dopo Parma, probabilmente, non hanno mai viaggiato su mezzi di trasporto collettivo come pullman e treni.

12:00 – Terzo caso sospetto a Roma. Un’altra persona è stata ricoverata allo Spallanzani per effettuare i test per il coronavirus: si tratta di un operaio di origini romene di 41 anni. Ieri intorno alle 5 del pomeriggio si è presentato al pronto soccorso di Tivoli con febbre alta e tosse: una volta accertato che l’operaio aveva lavorato all’hotel Palatino, un’infermiera ha contattato lo Spallanzani per attivare la proceduta d’emergenza prevista in questi casi.



11:50 – Iss: “Poco probabili altri contagi”. La camera dell’albergo di Roma dove soggiornavano i due turisti cinesi è stata decontaminata della Asl, a differenza di quanto dichiarato poche ore prima dal direttore dell’albergo. La camera era stata sigillata due sere fa quando la coppia è stata soccorsa in ambulanza. “È poco probabile che ci siano stati contagi dai cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma, positivi al nuovo coronavirus – ha detto Gianni Rezza, direttore Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità – La probabilità che durante il loro viaggio in Italia abbiano trasmesso ad altri il virus “è bassa, anche se non si può escludere del tutto”.

11:20 – Il Cdm dichiara lo stato d’emergenza. È terminata a palazzo Chigi, dopo un’ora, la riunione del Consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza: “È una semplice presa d’atto della scelta dell’Oms – ha dichiarato dichiara il ministro della Salute Roberto Speranza – Le misure assunte sono di carattere precauzionale e collocano l’Italia al più alto livello di cautela sul piano internazionale”. Lo stato d’emergenza consente di velocizzare l’organizzazione degli strumenti per affrontare gli eventuali casi di diffusione del coronavirus, spiegano dal ministero della Salute: i contenuti della delibera saranno stilati sia dalla Protezione civile che dal ministero. La somma messa a disposizione dal Consiglio dei ministri consente anche di affrontare possibili spese: dal reclutamento di un numero maggiore di medici ai mezzi per il trasporto di casi sospetti.

10:54 – Due casi in Uk. Due casi di coronavirus sono stati confermati nel Regno Unito, i primi confermati nel Paese. Lo riferisce la Bbc citando fonti mediche. Si tratta di membri della stessa famiglia, che sono al momento sottoposti a trattamenti sanitari. Nelle scorse settimane decine di persone erano state sottoposte al test, tutte con esito negativo.

10:45 – La Germania avvia il rimpatrio L’aviazione militare tedesca inizierà questa mattina le operazioni di evacuazione dei tedeschi che si trovano nella provincia del Hubei in Cina. Il volo partirà da Colonia-Wahn e dovrebbe atterrare alle 20, ora locale, all’aeroporto di Wuhan, per imbarcare circa 90 passeggeri, che al rientro saranno alloggiati in caserme militari per il periodo di quarantena.

10:30 – Spallanzani: “Non ci sono altri contagi”. Il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, intervistato da Radio Capital, ha rassicurato i cittadini: “Il rischio reale di trasmissione si verifica con persone sintomatiche. Appena i due turisti hanno avuto i sintomi sono state seguite tutte le procedure. Siamo quasi del tutto tranquilli che non ci siano stati altri contagi”. Ippolito ha poi fatto il punto sulle condizioni dei due turisti cinesi: “Sono in buone condizioni, sono giovani, con un quadro da normale influenza”. Per questa infezione, spiega, non c’è cura, perciò i pazienti vengono trattati con farmaci sintomatici esattamente come per l’influenza e resteranno isolati per qualche giorno”. Ippolito ha aggiunto che tutte le misure sono state messe in campo tempestivamente. “Ci aspettavamo questi casi, eravamo preparati. Li abbiamo identificati precocemente e isolati”.

10:25 Iniziato il Cdm. È iniziata a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri che ha all’ordine del giorno la dichiarazione dello stato di emergenza dopo l’accertamento di due casi di coronavirus a Roma.

10:05 “Italiani rimpatriati il 2 febbraio”. L’aereo che dovrà rimpatriare i cittadini italiani bloccati dall’epidemia di coronavirus a Wuhan è atteso domenica mattina 2 febbraio. Lo prevede l’ultima bozza del piano concordato con le autorità cinesi, secondo cui la ripartenza avverrà dopo due ore, in base a varie fonti sentite dall’Ansa.

9:45 L’hotel: “Erano in tre”. “Questi clienti parlavano esclusivamente cinese, i contatti erano limitati. Erano in tre ma la terza persona non so se è stata ricoverata, non so chi sia. Loro erano moglie e marito, erano qui per turismo”, ha detto il direttore Enzo Ciannelli, direttore dell’Hotel Palatino dove soggiornava la coppia cinese. La struttura, spiegano, ha avuto diverse disdette. “Non abbiamo previsto la decontaminazione perché c’è nessun pericolo di contagio, non è necessaria”.

9:10 “Condizioni stabili per la comitiva”. La coppia ricoverata allo Spallanzani è in condizioni stabili, fa sapere il direttore sanitario della struttura. Altri 18 cittadini cinesi sotto osservazione, perché facevano parte dello stesso gruppo della coppia in vacanza a Roma. Non si trovano in quarantena, precisano, ma vengono tutti sotto osservazione. “Le loro condizioni sono buone, ma voglio rassicurare che l’ospedale è operativo e non chiuso come scritto da qualche giornale” ha precisato il direttore Francesco Vaia. Lo Spallanzani è comunque blindato ai giornalisti, gli ingressi sono presidiati dalla Polizia e dai vigilantes, e sono poche le persone che entrano o escono dall’ingresso principale.

9:00 – Corea del Nord e Pakistan interrompono i collegamenti. Chiusi “in via temporanea da oggi tutti i collegamenti aerei e ferroviari con la Cina” a causa del rischio di contagio del coronavirus. La mossa di Pyongyang è in linea con le misure adottate nei giorni scorsi, tra cui il forte rafforzamento dei controlli alla frontiera, mentre era rimasti ancora operativi alcuni collegamenti. Il peggioramento degli scenari in Cina ha portato all’ulteriore stretta. Anche il Pakistan ha sospeso i voli da e per la Cina, e la compagnia di bandiera marocchina, Royal Air Maroc, ha cancellato la tratta Casablanca-Pechino, inaugurata due settimane fa, per via del “forte calo della domanda”.

8:45 – Atterrato l’ultimo aereo dalla Cina a Fiumicino. All’aeroporto di Malpensa è atterrato un volo proveniente da Shanghai, uno degli ultimi autorizzati ad atterrare dopo il blocco imposto dal governo, insieme a un volo da Pechino. Prima dello sbarco a tutti i passeggeri è stata misurata la temperatura per due volte. I medici in tuta e mascherina hanno consegnato loro un vademecum e richiesto a tutti di compilare una scheda con residenza e spostamenti passati e futuri per ‘tracciare’ i passeggeri in caso di futuro contagio. Ivan, imprenditore vinicolo 34enne appena tornato in Italia con la moglie cinese, racconta che in Cina: “i controlli sono pazzeschi, misurano la febbre anche per entrare in banca, nei negozi. Rispetto alla mobilitazione del 2003, per la Sars, questa è più importante”.

8:00 – Sbarco dei passeggeri della nave da crociera. Sul molo 12 del porto di Civitavecchia decine di pullman fanno avanti e indietro per trasferire i croceristi.”A bordo c’è stata la massima tranquillità e hanno gestito le cose bene – racconta Filippo Rossi, un uomo di Monterotondo, in provincia di Roma, che è stato tra i primi a lasciare la nave – c’è stata però preoccupazione anche perché si sono rincorse tante voci fino all’ultimo e le informazioni le avevamo solo da fuori”. Nelle ultime ore i passeggeri si erano lamentati per la mancanza di informazioni. “Io abito a Roma, venti minuti e sono a casa – ha detto uno dei passeggeri scesi a terra – Penso a quelli che non hanno questa fortuna e ancora di più a quelli di La Spezia, ai quali è saltata la tappa”.

06:30 – Gli Stati Uniti sconsigliano i viaggi. Washington ha chiesto ai propri cittadini di non mettersi in viaggio verso la Cina, per nessun motivo: l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’emergenza globale per il coronavirus, ma senza prevedere limitazioni ai viaggi. Il numero di casi è aumentato di oltre dieci volte in una settimana,e i Paesi limitrofi prendono contromisure: La Russia ha sigillato le frontiere, mentre il Giappone ha vietato l’ingresso alle persone infette.

01:00 – Rimpatri in Francia. L’aereo inviato da Parigi per rimpatriare circa 200 francesi è partito poco fa dall’aeroporto di Wuhan, epicentro dell’epidemia. L’aereo militare atterrerà dopo circa 12 ore e mezza di volo a Istres, nel sudest della Francia, hanno dichiarato membri della delegazione ufficiale francese sul posto. I rimpatriati saranno poi confinati per 14 giorni in un centro vacanze a Carry-le-Rouet, vicino a Marsiglia.