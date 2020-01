L’Oms parla di “rischio elevato globale” mentre i casi di contagio del coronavirus continuano ad aumentare: in 24 ore sono raddoppiati arrivando a 4515, mentre le vittime accertate sono 106. E ci sono quasi 7mila casi sospetti in attesa di conferma. Il ministero dell’Istruzione ha deciso il rinvio dell’inizio del semestre per scuole e università a data da destinarsi, nel tentativo di contenere l’epidemia: gli studenti che “tornano dalle loro case dopo le celebrazioni del Capodanno lunare non devono rientrare nella loro istituzione senza un’apposita autorizzazione”. Inoltre la National Immigration Administration cinese ha chiesto ai cittadini di evitare i viaggi all’estero “non necessari” per garantire “salute e sicurezza” di cinesi e stranieri, convinta che la riduzione dei movimenti trans-frontalieri possa aiutare a prevenire e controllare la diffusione della polmonite causata dal 2019-nCoV, il cui focolaio è stato trovato a Wuhan.

I casi fuori dalla Cina Sessanta finora i casi di contagio in 16 diversi Paesi: la Germania ha confermato il primo entro i confini nazionali mentre a Pistoia una turista cinese di 53 anni è stata ricoverata perché sospettata di avere contratto il virus. Le autorità di Tangshan, la più importante città per la produzione siderurgica cinese, nella provincia di Hebei, hanno deciso la sospensione di tutto il trasporto pubblico e Hong Kong ha deciso di bloccare i collegamenti dei treni ad alta velocità e dei traghetti con la Cina continentale dal 30 gennaio. Indossando una mascherina verde protettiva, la governatrice Carrie Lam ha detto di vedere “ingiustificata” la chiusura totale delle frontiere con la Cina, aggiungendo però che sarà dimezzato il numero totale dei voli transfrontalieri. I permessi individuali per i viaggi saranno sospesi. Il Brasile sta monitorando una ragazza di 22 anni, ritornata da poco da un viaggio in Cina: le analisi dovranno confermare se i sintomi dei quali soffre – febbre alta, problemi respiratori – sono dovuti al contagio del coronavirus.

Il caso a Pistoia – La donna, originaria della provincia dell’Hubei, è ricoverata da ieri all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Viaggiava con una comitiva di una ventina di turisti cinesi a bordo di un pullman diretto a Lucca. È svenuta e accusava una sintomatologia simile all’influenza con lieve rialzo febbrile. “Precauzionalmente il mezzo su cui viaggiava la signora – riferisce l’Asl -si è fermato nell’area di servizio di Serravalle Pistoiese della A11 ed è stata chiamata la centrale operativa 118 Empoli-Pistoia che ha soccorso la paziente trasferendola nel pronto soccorso di Pistoia, dove i sanitari hanno subito attivato le procedure previste dal protocollo ministeriale per questi casi”. Nel frattempo, è stato infatti deciso di isolare l’area di servizio. Sul posto il 118 e la polizia stradale, che ha fatto uscire tutti tranne i lavoratori. L’area di servizio è stata poi riaperta. Gli altri viaggiatori (una ventina) hanno ripreso il loro viaggio verso Lucca. Ma anche per loro ci saranno degli accertamenti.

Il caso in Germania – Il ministero della Salute nello Stato meridionale della Baviera ha dichiarato che l’uomo, di Starnberg, a sud di Monaco, è “in buone condizioni cliniche”. I funzionari hanno detto che l’uomo viene monitorato ed è isolato dal punto di vista medico. Le persone che erano in stretto contatto con l’uomo sono state informate di possibili sintomi e misure igieniche. Il ministero ha affermato di considerare “basso” il rischio per la popolazione in Baviera.