“È surreale, non ha alcun senso ma l’universo a volte fa succedere determinate cose anche alle persone che vivono in modo corretto e che mettono sempre il massimo in ciò che fanno”. Così il giocatore dei Lakers LeBron James commenta la morte di Kobe Bryant, anche lui ex giocatore in giallo e viola. Nella notte James aveva superato Bryant diventando il terzo marcatore migliore di sempre. Il cestista continua commosso: “È stato uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi”. James ha appreso la notizia della morte del collega all’aeroporto di Los Angeles, scoppiando in lacrime.